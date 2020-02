SUV-en som er heftig og fornuftig – på én gang

Hvis du trenger en boost i bilsalget i Norge, er noe ladbart aldri dumt. Opel har gjort akkurat det i forbindelse med starten på et helt nytt tiår. Nå kommer de nemlig med sin første ladbare SUV: Grandland X Hybrid4.

Mitsubishi Outlander PHEV har i en årrekke vært selve kroneksempelet på at nordmenn elsker en folkelig priset og ladbar SUV. Tanken er naturligvis at Opel nå skal inn og plage bilen som har hatt nærmest monopol i dette segmentet.

Og om det er noen som virkelig trenger å få fart på salget, er det Opel. De bommet med det man håpet skulle bli Norges mest solgte bil: Ampera-e.

Det startet som et luksusproblem, der pågangen var så voldsom at det ble forsinkelser i leveringene. Men etter hvert ble ventetiden opptil to år – kombinert med at prisen økte – og da forsvant kundene.

Ny matchball

Nå er det matchball, igjen. Grandland X Hybrid4 har riktignok på langt nær like stort potensial som Ampera-e.

Opel Grandland X Hybrid4 Motor: 1,6-liter bensin + 2 elmotorer Effekt: 300 hk / 500 Nm 0-100 km/t: 6,1 sek. Forbruk: 0,22 l/mil Toppfart: 235 km/t Bagasjerom: 390 / 1.528 liter Lengde x bredde x høyde: 447 x 185 x 209 cm Vekt: 1,8 tonn Pris fra: 499.000 kroner

Den er tross alt ikke helelektrisk. Men Opel har hårete-, om enn noe vage mål for salget. På lanseringen blir vi fortalt at det skal selges mellom 500 og 1.000 av Grandland X her på berget.

Lanseringen starter i mars. Da vil man nok raskt få en pekepinn på om den målsetningen er i overkant optimistisk – eller kanskje rett og slett for pessimistisk?

Vi kjører bilen i Frankrike og Tyskland – bli med på testtur!

Testbilene står og venter på flyplassen i Basel. Testruten inkluderer både flotte fjellveier Schwarzwald – og Autobahn, uten fartsgrenser ...

Hva er nytt?

Den store nyheten er at denne bilen har TRE motorer og en 13,2 kWt batteripakke – i stedet for den ene motoren som står i diesel- og bensinbilene.

Foran er det en firesylindret 1,6-liters bensinmotor på 200 hk. Den er koblet til en 8-trinns automatkasse. I tillegg er det én elmotor foran (110 hk / 81 kW) – og én på bakakselen (113 hk/83 kW). Disse tre gir en systemeffekt på småfrekke 300 hk – og et dreiemoment på 500 Nm. Her har du mye bunndrag!

Bagasjerommet er på 394 liter. Ikke størst i klassen. Men det er et ekstra oppbevaringsrom under gulvet – der ladekabelen kan oppbevares.

Batteripakken skal være god for en oppgitt rekkevidde på 59 kilometer. Dette er altså tall basert på den nye og strengere målemetoden WLTP.

Det gjør at Opel er blant de som har best rekkevidde blant folkelige prisede ladbare SUVer.

Vi får opplyst at batteripakken kan fullades på under to timer, med wallbox som har effekt på 7,4 kW. Bruker du vanlig stikkontakt (det skal du ikke!) – tar det drøyt 7 timer.

I tillegg er det naturligvis en bensintank – som er på 43 liter.

Oppgitt forbruk er 0,22 l/mil. Men dette tallet er som alltid nærmest umulig å forholde seg til. På ladbare hybrider handler alt om kjøremønster. Mye småkjøring og mulighet for å lade ofte, kan bety at du ikke bruker en dråpe bensin. På langkjøring blir tallet betydelig høyere, uten at vi fikk testet dette godt i løpet av tiden vi hadde med bilen.

Skiluke og bakseter som kan legges ned 60/40 og gir nesten flatt gulv. Volumet over gulvet er det samme som i en vanlig Grandland X – men det er no mindre ekstra plass under gulvet, på grunn av batteriene.

Hva er styrker og svakheter?

Grandland X er en svært komfortabel bil å kjøre. Den kjennes stødig og trygg på veien. Du får litt følelsen av å kjøre en større bil. Lyddempingen er god, og det er ekstra viktig når du kjører på bare elektrisk kraft. Det kan du for øvrig gjøre opptil 135 km/t. I slike hastigheter skal det sies at vindsusen begynner å bli ganske påtrengende. Men den problemstillingen er jo ikke aktuell i Norge.

Sportslig er den ikke. Den krenger for mye i svingene til det – og du merker vekten på 1,8 tonn. Styringen er ikke sylskarp, og skulle gjerne gitt litt mer signal om hva som skjer. Men det skal sies at de myke vinterdekkene ikke gjør bilen noen tjenester her.

Og selv om den ikke er en sportslig SUV, har den i høyeste grad sportslige ytelser. 0-100 km/t leveres på kvikke 6,1 sekunder, og den kjennes rett og slett råsterk ut på mellomregisteret. Forbikjøringer går som en lek!

Vi har heller ingen problem med å klokke inn 220 km/t på Autobahn. At vi ikke nådde toppfarten på 235 km/t handler mer om trafikk, enn bilens begrensninger.

Den største svakheten til Grandland X er interiøret. Her har utviklingen gått rasende fort de siste årene. Selv om Grandland X slett ikke er en gammel modell, gir analoge instrumenter, en heller dårlig 8” skjerm som er for lavt plassert og et langt ifra imponerende infotainmentsystem en ripe i lakken. Det ryktes imidlertid at en relativt omfattende facelift er på vei. Vi har jo sett hva Opel kan på interiør i både Insignia og nye Corsa, og regner med at det raskt finner veien til Grandland X Hybrid4.

Interiøret gir også litt for mye billigfølelse. Falske sømmer på plastdekselet på dashbordet lurer ingen!

Vi koster imidlertid på oss å skryte av setene. Dette har Opel blitt gode på – og her får du gode komfort, samtidig som støtten til rygg og lår er på plass.

En viktig egenskap med tanke på det norske markedet, er naturligvis muligheten til å trekke en henger. Grandland X kan trekke opptil 1.250 kg. Det er ikke dårlig, men Outlander PHEV og Toyota RAV4 PHEV klarer begge 1,5 tonn.

Opel Grandland X Hybrid4 er en kraftpakke av en kompakt-SUV.

Hva koster den?

Startprisen er 499.000 kroner. Det er gunstig – og du får en fullutstyrt modell til den prisen. Ønsker du toppmodellen, med stort lakk på panseret og taket, samt litt annet snadder, må du ut med rundt 527.000 kroner.

Noen vil nok rynke på nesten over at du ikke får varme i rattet ...

Hvem er konkurrentene?

Den i utgangspunktet argeste konkurrenten er Mitsubishi Outlander PHEV. Men i år kommer også en rekke andre med bidrag i dette segmentet: Toyota gjør for eksempel sin bestselger RAV4 ladbar.

Peugeot kommer med sin ladbare utgave av 3008 – som bygger på samme plattform og drivlinje, og som følgelig vil legge seg veldig tett opptil Grandland med tanke på rekkevidde og ytelser.

Opel trenger et løft i salget – og da er en ladbar hybrid gode nyheter.

Vil naboen bli imponert?

Toppmodellen med 19” felger og sort panser og tak blir lagt merke til. Også den ensfargede modellen er elegant og stilig, men Grandland X er ikke en bil ungene i nabolaget snur seg etter …

Hva mener eierne?

Brooms bilguide gir norske bileiere muligheten til å skrive en omtale om bilen sin. Så langt har over 8.000 anmeldelser blitt skrevet.

Opel-eiere står for nesten 250 av disse. Men foreløpig er det ingen som har lagt inn noe om Grandland X. Klikk her hvis du vil legge inn en vurdering av bilen din.

Broom mener:

Totalpakken – bestående av plass, rekkevidde, pris og ytelser – er absolutt besnærende. Grandland X er romslig nok for mange, den er mer enn rask nok for de fleste, har mye utstyr og en relativt folkelig pris. Den kommer helt sikkert til å gi Opel et etterlengtet løft i markedet.

Men interiøret er utdatert, og det trekker ned totalinntrykket. Det er tross alt her du tilbringer mye av tiden. Vi skulle også ønske oss litt høyere opplevd kvalitet.

I tillegg vil Toyota RAV4 bli en tøff konkurrent når den kommer på markedet. Pris og ytelser er omtrent de samme, men RAV4 har et betydelig større bagasjerom og er en mer moderne bil. Den ligger imidlertid et halvt år bak i løypa ...

Visste du at?

– Ladbare Grandland X Hybrid4 er akkurat nå den raskeste modellen i Opel-familien – med sin 0-100 km/t-tid på 6,1 sekunder

– Ladbare Toyota RAV4 har 6 hestekrefter mer – men er 0,1 sekund tregere til fra 0 til 100 km/t. 1-0 til Opel!

– Toppmodellen av Mitsubishi Outland PHEV – Nordic S – koster mer eller mindre nøyaktig det samme som toppmodellen av Grandland X Hybrid4

