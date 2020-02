Garasjen til Knut Arne er unik – se godbitene her

– Jeg har alltid vært bilinteressert. At vi har en av Norges største isbaner som nærmeste nabo, legger ikke akkurat lokk på interessen, forteller Knut Arne Svang.

Han eier og driver Golsfjell Fjellstue, som ligger 20 minutter opp fra Gol sentrum. Faktisk er han tredje generasjon som driver stedet, etter at bestefaren bygget fjellstuen tilbake i 1923.

Siden den gang har familien huset en rekke bilarrangementer i forbindelse med den populære isbanen på Tisleidfjorden, som bare ligger et snøballkast unna.

Petter Solbergs bryllup

Nå på vinteren er det derfor høysesong for Knut Arne. I løpet av kort tid kommer flere hundre gjester – mange for å kjøre bil på isen.

– Det er fantastisk moro å få lov til å ta imot så mange engasjerte bilfolk. Ute på isen arrangeres det banekjøring av ulik karakter. Vi snakker alt fra opplæring av politiet, til banekjøring med virkelig gromme biler, sier Knut Arne, og legger til at BMW har arrangert isbanekjøring her oppe 18 år på rad.

– Jeg har fått se veldig mye artig. I fjor dukket til og med Rolls-Royce opp med SUV-en Cullinan, forklarer 60-åringen.

– Hva er det største du har opplevd her?

– Det må nok være bryllupet til Petter Solberg i 2003. Da kom det over 270 gjester fra 14 forskjellige nasjoner.

Bare noen hundre meter unna ligger et av Norges største isbane-anlegg.

Unik garasje

Det er langt ifra bare besøkende som stiller med heftige biler på Golsfjellet. Det får vi bekreftet når Knut Arne viser hva som står bak porten i garasjen sin. Eller, det vil si garasjene: Knut Arne har ikke mindre enn tre garasjer på tunet, i den største finner vi tre herlige klassikere.

1,8 liter og 112 hk i en Golf var gromme saker på tidlig 80-tall.

Den nyeste, og kanskje den grommeste, er en dønn strøken Volkswagen Golf GTI fra 1983.

– Det er en bil jeg er veldig glad i. Jeg hadde faktisk en splitter ny Golf GTI i 1983, derfor er det ekstra moro å ha en tilsvarende bil i garasjen nå, forteller entusiasten.

Bilen er helt original og nylig restaurert. Telleverket viser 161.000 kilometer.

– Jeg tror det finnes relativt få i Norge som er i samme stand som denne. Jeg har et inntrykk av at de fleste GTI-bilene er bygd om med andre hjul, senkesett og så videre. Denne er akkurat slik den forlot fabrikken.

Denne Bobla er helt strøken. Nå nyter den en vinter på flislagt gulv, før den igjen skal ut på veien til våren.

Ettertraktet Volvo

Rett ved siden av GTI-en fra 80-tallet, står en annen Volkswagen-legende. En helt strøken Boble fra 1974.

– Bilen har hatt én eier før meg, og har fulgt samtlige servicer. Så dette er et veldig fint eksemplar. Til og med gummilistene i motorrommet er like myke som de var nye i 1974, smiler Knut Arne.

Siden bilen forlot fabrikken har den rullet drøyt 160.000 kilometer.

Bobla har gått 61.000 kilometer, og brukes mest av alt på sommeren.

– Du må se på Volvoen jeg har innerst her også. Den er ganske spesiell. Vi snakker om en 1973 modell 142 GL. Dette er utgaven med innsprøytningsmotor, skinnseter og soltak. Bilen har også GT-ratt, og er i veldig god stand. Tilbake på 70-tallet var dette en nokså dyr og ettertraktet modell.

– Hvilken av de tre bilene er liker du best, om det er mulig å velge?

– Godt spørsmål. Alle har sine styrker, men jeg må innrømme at det er spesielt hyggelig å lufte Volvoen. Tross alderen på bilen, syns jeg komforten er helt fantastisk. I tillegg har jeg hatt samme bil tidligere, så det er en modell jeg har et nært forhold til.

Denne trioen finnes det ikke mange av i norske garasjer.

89 år gammel Buick

Det er rett ved inngangspartiet til fjellstuen den aller gjeveste garasjen er plassert. Med gress på taket og digre utstillingsvinduer, skjønner vi at det står noe helt spesielt bak portene.

– Dette er en 1930-modell Buick. Pappa kjøpte den i 1947 på Sandvika Autoco. Da betalte han 6.000 kroner for bilen. Siden den gang har den vært i familien.

Bak disse dørene finner vi den eldste bilen på tunet. En 1930-modell Buick.

Knut Arne legger til at den gromme amerikaneren langt ifra bare er en museumsgjenstand.

– Neida, hvert år kjører jeg den 80-90 mil. I tillegg til flere veterantreff i Norge og Sverige, har jeg tatt den med på tur til Trollstigen i Geiranger.

– Hvordan fungerer en nesten 90 år gammel bil på veien i dag?

– Faktisk overraskende bra. Jeg har aldri hatt noen store problemer, men den liker seg ikke spesielt godt over 60 km/t. Ellers veier bilen gode 2,5 tonn, så jeg pleier å si at den bruker én liter bensin per tonn. Spesielt drivstoffgjerrig er den ikke. Men du verden for en underholdende bil det er å kjøre, avslutter Knut Arne, som ikke legger skjul på at bilinteressen er en viktig driver for fjellstuen.

Denne kom til Norge i 1930 og ble i 1947 kjøpt av familien Svang. Hver sommer kjører Knut Arne bilen flere titalls mil – helt uten store problemer.

