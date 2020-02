Tesla tilbakekaller over 15.000 biler

Et potensielt problem med servostyringen gjør at Tesla nå tilbakekaller over 15.000 eksemplarer av den store SUV-en Model X

Ifølge bransje-nettstedet Automotive News gjelder dette biler som er produsert i 2016, frem til november måned dette året.

Disse bilene har bolter i servostyringssystemet som kan ruste og i verste fall gå i stykker. Hvis dette skjer, kan det gi redusert og i verste fall ingen servoassistanse til styringen.

Styringen vil da bli vesentlig tyngre. Og hvis dette skjer plutselig, kan det naturligvis føre til skumle situasjoner.

Ingen ulykker

National Highway Traffic Safety Administration and Transport (NHTSA) sier ei en uttalelse at de ikke kjenner til noen ulykker eller personskader relatert til dette. Dermed handler nok dette i stor grad om å være «føre var».

De første meldingene går på at tilbakekallingen omfatter 14.193 eksemplarer av Model X i USA – og 843 eksemplarer i Canada.

Her i Norge gjelder tilbakekallingen rundt 1.000 biler, produsert før oktober 2016. Tesla Norge forteller at de venter på delene som skal byttes ut. Når disse er på plass, vil bilene bli innkalt i tur og orden.

Potensiell fare for problemer med servostyringen gjør at Tesla nå tilbakekaller sin Model X.

Problemer med kabel

For drøye to år siden kalte Tesla for øvrig tilbake flere tusen eksemplarer av Model X, årsaken var mulige problemer med en kabel til baksetene.

Dette skal ha blitt oppdaget internt hos Tesla. Produsenten skal ikke ha fått noen rapporter om problemer eller ulykker fra eierne av Model X.

Problemet gjaldt bare eksemplarer av Model X bygget mellom 28. oktober 2016 og 1. september 2017, med bakseter som kan foldes flatt ned.

Etter en trøblete start på fjoråret, går nå alt så det griner hos Tesla. Dette er Model 3 som ble Norges suverent mest solgte bil i fjor.

Kontaktet Tesla

– Vi vil gjennomføre en frivillig tilbakekalling for å undersøke de berørte bilene og finne ut om en justering er nødvendig. Selv om vi ikke har sett noen episoder ute i felten, viser interne tester at seteryggen på venstre side i andre seterad kan bevege seg forover, hvis kabelen ikke er riktig justert, het det i en uttalelse fra Tesla den gangen.

