Nettbasert tjeneste for å ta førerkort

Ifølge Statens vegvesen er det rimeligere å benytte bestillingstjenesten for å betale for en praktisk prøve på nett enn ved en trafikkstasjon.

– Hvis det er slik at du skal møte til oppkjøringen et annet sted enn på trafikkstasjonene, for eksempel på en MC-gård slipper du også den ekstra turen innom trafikkstasjonen, sier seniorrådgiver Bujar Llukai i Vegvesenet.

Det er mulig å betale for en prøve fram i tid. Fra og med 20. februar er det også mulig å betale skyldig gebyr for en prøve som skulle vært gjennomført 1. januar 2020 eller etter det.

Skyldig gebyr for prøver før 2020 må betales på vanlig måte, enten ved en trafikkstasjon eller til kontonummeret som er oppgitt i vedtak om skyldig gebyr.

Fra og med 20. februar får alle førerkortkandidater varsel på nett om betaling dagen før oppkjøring.

Foreløpig må man huske å ta med kvittering for betaling når man skal kjøre opp. Senere vil kvittering bli overflødig, når alle ledd i tjenesten er ferdig utviklet, opplyser Statens vegvesen.