Dette navnet bør du nok lære deg – først som sist

Skoda har klart seg imponerende godt i det norske markedet de siste årene, til tross for at de har manglet både ladbare hybrider og elbiler.

Men nå er det full fart også på dette området for tsjekkerne. Flere modeller er allerede lansert og senere i år kommer en bil tusenvis av norske kunder allerede har forhåndsbestilt.

Her snakker vi elektrisk SUV som Skoda lover skal gi både mye rekkevidde, og mye bil generelt, for pengene.

– Frem til nå har vi som regel omtalt bilen som «vår elektriske familie-SUV», på bakgrunn av alle de egenskapene som legger til rette for at barnefamilier over hele landet er i målgruppen vår. Nå røper vi det offisielle navnet, sier Thomas Meiner, som er direktør for Skoda i Norge.

En milepæl

Hva heter så barnet? Jo, Skodas første elektriske SUV bærer navnet Enyaq. Bokstaven «Q» følger Skodas navnestrategi, som et kjennetegn på at bilen er i SUV-segmentet.

Med «E» som første bokstav refererer de til den fullelektriske drivlinjen. Videre er navnet utledet av det irske navnet «Enya», som betyr «kilde til liv». (Det er for øvrig også navnet på en av landets mest kjente artister)

Skoda-konsernet beskriver selv Enyaq som en milepæl i merkets historie, som skal stake ut kursen for veien videre. Samtidig skal bilen ta med seg alle de smarte løsningene Skoda-merkevaren er tuftet på gjennom 125 år.

Her står Enyaq i konseptutgave på bilutstillingen i Geneve. Dette er coupe-utgaven av bilen, først ut en mer tradisjonell SUV Foto: NTB scanpix.

Skiller seg ut

Enyaq føyer seg inn i rekken av Kodiaq, Karoqog Kamiq. De tre sistnevnte har navn inspirert av språket snakket av inuitt-befolkningen nord i Canada og på Grønland.

Fullelektriske Enyaq, med sitt irsk-inspirerte navn, skiller seg ut med drivlinjen bygget på Volkswagen-konsernets MEB-plattform. Slektskapet til Skodas øvrige modeller er allikevel tydelig.

– Smarte løsninger, mye bil for pengene og god plass til hele familien, det blir store konkurransefortrinn også for Enyaq. I likhet med ett av landets beste nettverk av forhandlere og servicepunkter, sier Meiner, i en pressemelding.

Kommer i coupe-aktig utgave

Skoda har allerede én elektrisk modell i det norske markedet, småbilen CITIGOe iV. Fremover kommer det enda mer ladbart fra merket som frem til 2022 skal utvide iV-porteføljen til totalt ti modeller.

Lille Citigo-e får snart følge av flere elbiler fra Skoda.

Det er også kjent at Enyaq kommer i to utgaver: Først ut er en bil med tradisjonelt SUV-karosseri, men en mer coupe-preget versjon skal heller ikke være langt unna.

Skoda lover altså mye bil for pengene og et design som skal skille seg ut. De har bekreftet at den produksjonsklare utgaven får en rekkevidde på inntil 500 kilometer (WLTP) samt mulighet for firehjulstrekk. Dessuten hengerfeste. Konseptutgaven, som ligger tett opptil til hvordan den produksjonsklare utgaven blir, er 4,66 meter lang, 1,92 meter bred og 1,61 meter høy.

Video: Skoda Citigo e iV er et lite elbil-kupp:

Denne saken ble først publisert i Broom.no