Trygg Trafikk advarer mot smalere og raskere motorveier

På oppdrag fra det da Frp-styrte Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen utredet mulighetene for flere og smalere firefelts motorveier. Konklusjonen er at slike veier også kan bygges på mindre trafikkerte veier, det vil si veier med en trafikkbelastning ned mot 6.000 biler i døgnet. Det er halvparten av dagens krav.

Det åpnes også for å bygge smalere firefelts motorveier med en fartsgrense på 110 km/t. Disse kan erstatte flere veier som i dag har to felt og et ekstra felt til forbikjøring.

Trygg Trafikk er blant dem som protesterer mot planene. De ber den nye samferdselsministeren, KrFs Knut Arild Hareide, om å skrinlegge hele planen.

– Vi vet at fart er og alltid har vært den største og viktigste årsaken til de alvorligste trafikkulykkene. Vi må få kontroll på farten på norske veier, sier direktør Jan Johansen til VG.

– Vilt av Trygg Trafikk

Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) mener ulykkeskostnadene vil øke med minst 15 prosent dersom motorveiene blir smalere. KNA er imidlertid positiv til høy fart – 120 km/t – på norske motorveier av dagens standard.

Frps samferdselspolitiske talsmann Bård Hoksrud sier veier med fire felt er langt tryggere enn tofeltsveier med plass til forbikjøring.

– Jeg synes det er ganske vilt at Trygg Trafikk er imot å bygge mer firefelts vei. Firefelts er de sikreste veiene vi har, og det er flere eksempler på at veier som tidligere var «dødsveier», nå nærmest ikke har alvorlige ulykker etter at det ble fire felt, sier Hoksrud til NTB.

Rapport: Italienske tunneler kan være farlige

For dårlig kapasitet

Frp mener også kapasiteten på veiene blir for dårlig i fremtiden dersom man heller vil bruke plassen man har til rådighet til tofeltsveier med forbikjøringsfelt, slik Trygg Trafikk ønsker. Mens slike veier vil ha en trafikkavvikling på opptil 15.000 biler i døgnet, vil en firefeltsvei kunne ta opp mot 45.000 biler, påpeker Frp og viser til Vegvesenets utredning.

– I tillegg til at fire felt er de tryggeste veiene vi har, så gjør det jo selvsagt også at mennesker og varer transporteres raskere og mer effektivt, og det binder regioner tettere sammen, sier Hoksrud..