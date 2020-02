Vurderer du ladbar hybrid?

Annonsørinnhold fra Mitsubishi Motors.

I 2019 ble det solgt 142.381 nye personbiler i Norge. Av disse var 19 295 ladbare hybridbiler, med bestselgeren Mitsubishi Outlander PHEV som Norges mest solgte ladbare hybrid for imponerende sjette året på rad. Nylig stakk Outlander PHEV også av med seieren i SUV-testen hos det ledende nettstedet BilNorge.no – «det beste kjøpet i klassen».

Stadig flere oppdager fordelene med ladbare hybrider. Rune Gjerstad er administrerende direktør hos MMC Norge. Han peker på flere klare grunner for hvorfor nettopp ladbar hybrid er et godt valg for mange.

Rune Gjerstad, administrerende direktør hos MMC Norge.

– Med en ladbar hybrid slipper du rekkeviddeutfordringen, du kjører på strøm når det passer deg. Det er gunstig for din økonomi, i tillegg til at det er miljøvennlig, sier Gjerstad.

Lad bilen raskt, trygt og enkelt

Begrepene plug-in hybrid og ladbar hybrid blir ofte brukt om hverandre, men de betyr akkurat det samme. Ladbare hybridbiler kan lades direkte fra en ekstern strømkilde og på den måten fungere som rene elbiler på distanser som dekker de flestes behov i hverdagen. El-rekkevidden på en Outlander PHEV er 45 kilometer (målt etter den nye og realistiske målemetoden WLTP).

Dette i motsetning til ikke-ladbare hybrider, som da ikke har den åpenbare fordelen det er å kunne lades fra en ekstern strømkilde. En ikke-ladbar hybrid har et vesentlig mindre batteri sammenlignet med en ladbar hybrid, og da samtidig en vesentlig kortere el-rekkevidde.

– Du kan helt enkelt lade bilen fra en stikkontakt, men det er da lovbestemt at ladepunktet må være tilpasset det bruket. Stikkontakten skal være på egen kurs med minimum 10 ampere sikring og jordfeilbryter type B. Vi anbefaler uansett våre kunder å installere en fastmontert hjemmelader med dedikert 16A kurs for enkel og effektiv lading, sier Gjerstad.

Med en hurtiglader går det enda raskere.

– Med en hurtiglader kan Mitsubishi Outlander PHEV lades til 80% på 25 minutter. Med vanlig hjemmelader tar det cirka 5 timer å lade bilen opp til 100%, med mindre det er iskaldt ute. Da kan det ta litt lenger tid, tilføyer han.

Dra på langtur uten å tenke på lading

Med elbil er du gjerne avhengig av et fulladet batteri før du legger ut på langtur. Mange elbileiere legger også opp kjøreruten etter ladestasjoner langs veien. Dette trenger du ikke å tenke på med ladbar hybrid.

– Når man får lavt nivå på fremdriftsbatteriet skifter Outlander PHEV automatisk over til bruk av fossilt drivstoff, uten at det går utover kjøreopplevelsen. Det er faktisk vanskelig å merke når bilen skifter mellom ulike kjøremodus. Bilen vil også på egen hånd kunne generere strøm ved nedbremsing og ved å utnytte kapasitet fra bensinmotoren. Teknologien er sammensatt og kompleks, men for bilbrukeren er dette faktisk svært enkelt, sier Gjerstad.

Underveis i kjøringen kan du også selv velge om bilen skal prioritere å kjøre på strøm, ved såkalt «EV Mode». Dette kan for eksempel være gunstig av hensyn til omgivelsene, som ved kjøring i tettbygde strøk for begrensning av støy og CO2-utslipp.

Kjør utslippsfritt i hverdagen

Nylig ble Mitsubishi Outlander PHEV kåret til Årets grønne familiebil 2020 av Green Car Journal. Som første vinner av denne prisen ble Outlander PHEV spesielt anerkjent for «sin allsidighet og kombinasjonen av miljø- og familievennlighet».

– Med en elektrisk rekkevidde på opptil 45 kilometer vil de aller fleste kunne kjøre elektrisk, og dermed utslippsfritt i hverdagen, sier Gjerstad.

– Mitsubishi Outlander PHEV er rett og slett et meget godt valg om du vil ha det vil beste to verdener, sier han.

Så mye kan du spare

Å kjøre ladbar hybrid er ikke bare bra for miljøet, det gjør også godt for lommeboka. Ifølge Mitsubishi kan du spare opptil 10 000 kroner i året ved å gå fra en bensin- eller dieselbil til Mitsubishi Outlander ladbar hybrid.

– Hvor mye du sparer avhenger av flere faktorer, som hvilket kjøremønster du har, hvor mye last du har, topografi og temperatur. Noen vil kunne spare mange tusen kroner hvert år, andre mindre. Hvis du kun kjører på strøm i hverdagen og fossilt i helgene, så vil du med all sannsynlighet spare mye penger med dagens drivstoffpriser, forteller Gjerstad.

Kilde: Mitsubishi Motors, Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)