Jobben til Fredrik er å finne ut hvordan bilen bør høres ut

At elbilene ikke har motorstøy, er noe både eierne og omgivelsene helt sikkert setter pris på. Men det er også noe som kan by på utfordringer.

For hvis man ikke hører at det kommer en bil, kan det føre til skumle situasjoner.

Derfor har EU innført et direktiv som sier at alle nye elbiler må utstyres med kunstig lyd. Det har gitt verdens bilprodusenter en aldri så liten utfordring: For hvordan bør denne lyden egentlig være?

En av dem som jobber med dette er Fredrik Hagman. Han er noe så spesielt som lyddesigner ved Volvos fabrikk utenfor Gøteborg. Når Volvo snart kommer med sin første elbil, XC40 Recharge, er det Fredrik og teamet hans som står bak lyden.

Buldrende V8-er?

Vi møter ham i et såkalt akustikkrom, der gjengen lenge har forsket på elbillyd.

– Her er det nesten ingen form for ekko. Dermed blir alle lyder veldig "rene", det er viktig for oss i første fase av jobben. Jeg kan love at det høres ganske annerledes ut når vi kommer utenfor dørene her, forteller en entusiastisk Fredrik.

– Men hvordan i alle dager finner man ut hva som er riktig lyd fra en elbil?

– Her er det helt sikkert mange tilnærminger. Vi kan jo i utgangspunktet gjøre akkurat som vi vil. Noen vil kanskje tenke at det er naturlig å simulere vanlig motorlyd. Vi kunne for eksempel brukt V8-lyd, med skikkelig buldring. Det hadde kanskje vært moro i starten, men jeg tipper man ville gått veldig fort lei. Det var aldri noe alternativ for oss, forteller Fredrik.

Slik ser det ut inne i akustikkrommet. Legg merke til veggene og taket, dette ble ikke laget i en fei.

Ikke forurense

I stedet har Volvo tenkt mer i merkevareretning. Fordi lyden vil være ett av signalene bilen sender ut, akkurat som designet også er det.

– Vi startet med det som er grunnleggende her: Vi må ha en lyd som er lett å lokalisere og som er forståelig. Man må intuitivt skjønne at "her kommer det en bil". Samtidig er vi opptatt av at at bilene våre ikke skal forurense mer enn høyst nødvendig. Og støy er jo også en form for forurensning. Særlig i byene er det fryktelig mange lyder. Vi ønsker ikke å bidra til mer enn nødvendig, sier Fredrik.

Så der noen av konkurrentene (du har kanskje hørt dem allerede) har gått for ganske utagerende løsninger, er Volvos elbillyd langt mer nedtonet. De har blant annet samplet bølgelyder, som så er elektronisk behandlet. Og det er ikke gjort i en fei:

Hvis du er veeeldig spesielt interessert, da vil du sannsynligvis skjønne noe av dette...

Ikke så "trucksy"

– Nei, vi har brukt mye tid. Man kan finpusse på en slik jobb nesten i det uendelige. Så skal vi også ha go fra sjefene, forteller Fredrik, på en måte som gjør at det ikke er vanskelig å skjønne at han elsker hele prosessen.

De har forresten kommet opp med en egen lyd som brukes når bilene rygger, den er helt forskjellig fra fremover-lyden.

– Vi forsøkte veldig mye her også, men landet på at vi burde ha noe som ligner på ryggealarmen tunge kjøretøy bruker. "Biiip, biiip, biiip". Det skjønner veldig mange mennesker automatisk hva betyr. Men vi ville ha vår egen vri på den, ikke så "trucksy". Derfor har vi gjort den på vår måte, smiler Fredrik.

Det får vi også erfare når vi blir med utenfor på fabrikkområdet, for en kjapp-kjapp presentasjon. Her høres lydene også temmelig forskjellige ut, fra inne i akustikkrommet.

Akustikkrommet har nesten ikke ekko, dermed blir alle lyder også veldig "rene".

Snart kan du høre den i Norge

– Forskjellen er enorm, det er veldig viktig å huske for oss som jobber med dette. Vi må teste under flere ulike forhold. Og uansett må vi ut av akustikkrommet av og til. Jobber man for lenge der, blir man rett og slett litt gal i hodet. Blant annet begynner du å høre ditt eget hjerte slå. Høyt.

For å få ut lyden, monterer Volvo høyttalere utenpå bilene sine. Det må til for at lyden skal fungere riktig.

Det vil si, at den høres utenfor bilen, men ikke inni. På demonstrasjons-XC90-en er det én høyttaler foran, under støtfangeren, og én bak.

Naturligvis konstruert slik at de skal tåle det en bil vanligvis blir utsatt for av vann, støy, skitt, søle, is og snø.

XC40 Recharge blir altså Volvos første elbil med den nye lyden. Det betyr at du får mange muligheter til å høre hva Fredrik og teamet hans har kommet opp med, når bilen er i Norge mot slutten av året.

