Volvo kan bli fusjonert inn i nytt selskap

Volvo har vært gjennom litt av en reise de siste årene.

I 2010 ble de solgt fra sin daværende eier Ford, til et selskap få i vår del av verden hadde noe forhold til.

Geely het de og var en liten, men fremadstormende bilprodusent i Kina. I Sverige var mange svært skeptisk til hva de nye, kinesiske eiere ville med Volvo. Mange fryktet at de bare var ute etter navnet og merkevaren, og ville legge ned i Sverige så fort som mulig.

Men skepsisen stilnet ganske kjapt. Geely signaliserte fra dag én at de ville satse tungt og at Volvo skulle få de nødvendige midlene til å ta steget opp i premiumklassen. Resten er en lang suksesshistorie.

Inneholde fire merker

Polestar vil bli ett av merkene i det nye konsernet.

Nå vurderer kineserne å ta dette ett skritt videre. I dag kom nyheten om at de har planer om å slå sammen Volvo og Geely Automotive, og dermed danne et nytt konsern med flere bilmerker.

– En kombinasjon av de to selskapene vil resultere i en sterk, global gruppe. Målet er å styrke synergiene innad i selskapet, samtidig som vi viderefører de konkurransemessige fordelene og styrkene til hver enkelt merkevare, sier Geely Holding Group-sjefen Li Shufu, ifølge bransje-nettstedet Automotive News.

Det nye selskapet vil i så fall bli børsnotert i Hong Kong og noe senere i Stockholm.

Foruten Volvo, vil det inneholde bil-merkevarene Geely, Polestar og Lynk & Co.

Geely-sjef Li Shufu, her sammen med Håkan Samuelsson som leder Volvo Cars. Foto: NTB scanpix.

Blitt mye mer internasjonalt

I dag er er det et omfattende samarbeid mellom alle disse merkene. Volvo er en spydspiss her, både i forhold til teknologi og utvikling. Mye av det som utvikles av og for Volvo, gjenbrukes også av de øvrige merkene. Slik sett får man ned utviklingskostnadene, samtidig som særlig bilene fra Geely og Lynk & Co får løsninger man ellers neppe kunne tatt seg råd til.

Geely har startet opp flere selskaper i Gøteborg, som driver med utvikling og innovasjon relatert til merkene deres. Her snakker vi flere tusen ansatte og et betydelig bidrag til næringslivssatsingen i Sveriges nest største by.

Samtidig går Volvo-fabrikken på Torslanda utenfor Gøteborg for fullt. Volvo har også åpnet fabrikker i Kina og i USA og er et mye mer internasjonalt selskap nå, enn da kineserne overtok.

Her blir Volvos første elbil avduket i Norge, før jul i fjor. XC40 Recharge kommer på markedet i andre halvår 2020.

Få ned kostnadene og vokse mer

De første reaksjonene i Sverige på disse planene er positive. Hampus Engellau som er fordonsanalytiker i Handelsbanken sier dette til lokalavisen Gøteborgs-Posten:

– Om de nå løfter opp Geely, Volvo, Lynk & Co og Polestar i ett selskap, kan de skape et tydeligere konsern, likt Volkswagen som har merker som Volkswagen, Audi og Lamborghini. Man kan skape tydeligere synergier i konsernet og også dele plattformer – uten å kannibalisere på respektive varemerker. Man kan få ned kostnadene og vokse mer – det er jo spennende at vi kan få ett bilselskap på Stockholmsbörsen også.

Volvos første elbil kommer snart – fire til er på vei

