Chevrolet 2021: Denne bilen spiser naboens SUV til frokost

Den er stor som en låve, sterk som en bjørn, den er robust som få og seig som en ulv.

Den har separat ramme og motorstørrelser som vi knapt har hørt om de siste 15 årene.

De store, amerikanske SUV-ene lever i beste velgående. Her hjemme hører vi ikke så mye om dem, mest av alt fordi norske avgifter mer eller mindre kveler modellene. Men noen blir solgt i Norge også.

Chevrolet fornyer nå Tahoe og den enda større Suburban.

Sistnevnte er faktisk den bilen i verden som har vært produsert sammenhengende lengst av alle. Helt siden 1935. Intet mindre enn i 85 år! Respekt.

Politisk ukorrekt

Bilen solgte brukbart i det norske markedet for noen år siden. Da fantes det nemlig et "smutthull" som gjorde den avgiftgunstig, som lett lastebil. Dermed ble den også et relativt vanlig syn på norske veier.

Så kom trenden med downsizing og avgifter etter vekt, effekt og utslipp. Dette slår sjelden gunstig ut for store SUV-er med V8-motor under panseret. Den ble for dyr og for politisk ukorrekt. Selv om det er aldri så mye drømmebil for mange norske familier.

Chevrolet Suburban - her snakker vi seriøst stor SUV. Nå kan den igjen fås med dieselmotor.

SUV i Norge har de siste årene i ganske stor grad blitt biler som Mitsubishi Outlander, Volvo XC60, VW Tiguan og BMW X3, for å nevne bare noen.

Chevroleten er strengt tatt bestefaren til alle disse. Dette er selve ur-SUV-en.

På 2021-modellene har Chevrolet gjort store grep. Foruten en forholdsvis beskjeden utvendig facelift har det skjedd mye under karosseriplatene.

Kommer med diesel

Den største og viktigste nyheten, sett med norske øyne, er nok at bilen kan leveres med dieselmotor igjen. Det er faktisk 20 år siden sist. Ikke V8 denne gangen men en helt ny 3-liters Duramax rekkesekser på 277 hestekrefter og 623 Nm.

10-trinns automatgir og firehjulsdrift er også på plass. I disse dieselforbud-tider må vel de sies å være en politisk ukorrekt nyhet.

Chevrolet Tahoe er den litt kortere versjonen av Suburban, men slett ikke noen liten bil det heller.

Vil du heller ha bensinmotor er det fortsatt V8-er som gjelder, som seg hør og bør i en legendarisk amerikansk bil. Det er snakk om to ulike alternativer. Vi snakker om en 5,3-liter på 355 hestekrefter og 519 Nm i moment.

Om du synes det fortsatt blir litt i snaueste laget, får du den også med en 6,2-liters V8 på 420 hester og 623 Nm.

Mer utstyr og bedre plass

Bilene skal også by på enda mer kjørekomfort. Den stive bakakslingen er borte og erstattet med et uavhengig bakhjulsoppheng. I tillegg kan bilene nå leveres med luftfjæring for ytterligere komfort.

Tahoe og Suburban var ikke små og trange tidligere heller, men har vokst ytterligere og byr nå på enda bedre plass i baksetene. De kan som før leveres med to bakseterader. I tillegg til raust med bagasjeplass.

Mer utstyr, bedre plass, mer sikkerhet og bedre kjøreegenskaper loves på 2021-modellene.

Innvendig er også bilen oppgradert med en ny 10-tommers infotainmentskjerm og et digert head-up-display som dekker et 15 tommer stort område, her vises viktig informasjon i frontruta foran føreren.

I baksetet er det to 12,6 tommers skjermer, bak på forsetene, som står for underholdningen.

Mange varianter

Tahoe og Suburban er generelt godt utstyrt med det nyeste av aktive og passive sikkerhets-systemer. Det samme når det gjelder komfort og luksus – det er ikke spart på noe.

Om du synes Chevrolet blir litt for vanlig, så finnes bilen i kjent GM-stil også som en litt bedre utstyrt GMC Yukon, hvor den største heter XL. Cadillac Escalade, er toppmodellen og også den finnes i lang og kort utgave.

Det sier seg vel selv at ikke noen av disse blir bestselgere her på berget. Men noen eksemplarer av bilene håper vi det dukker opp på våre veier også, innimellom alle de politisk korrekte elbilene.

