Dette kan være et veldig skummelt bruktbilkjøp

Hei!

Jeg kommet over en rød, brukt VW Golf 1,4 TSI, med bensinmotor. Vurderer å kjøpe den som førstegangsbil. Jeg er 18 år. Har du noen tips om eventuelt negative sider ved denne bilen som jeg bør vite om?

Benny svarer:

VW Golf er en kurant og fin bil på mange måter. Den har også vært en populær førstegangsbil for 18-åringer, i generasjoner.

Du sier ikke noe om alder og kilometerstand på bilen du har sett på. Men når det gjelder motoren i disse bilene, MÅ du være litt obs!

Dessverre har det vært veldig mye kluss med TSI-motorene, både 1,2- og 1,4-literne. Motorer som for øvrig finnes i mange biler, slik som VW Polo, Golf, Passat og Tiguan, samt i Audi A1 og A3 og Skoda Fabia, Yeti og Octavia.

Det er registerkjedet som er roten til det vonde her. Det som skjer, er at kjedet etter en tid blir noe strukket. En hydraulisk strammer skal spenne kjedet slik at dette ikke blir noe problem. Men denne strammeren er en svakhet i disse motorene og det har skjedd mer enn én gang at selve registerkjedet har røket. Da snakker vi fullt havari med ventiler i stempeltoppene og motorbytte som løsning. Noe som fort kommer opp i 100.000 kroner – eller mer ...

Startet med to tomme hender – nå selger han verdens mest eksklusive biler

Kanskje smart med diesel?

I USA kjørte VW en tilbakekallings-kampanje på dette da problemet ble oppdaget, men ikke i Europa. Mange biler har havarert – og flere kommer det til å bli. Dessverre. Prøv bare å sørge for at det ikke blir din bil.

Det er heller ikke så lett å oppdage dette før det er for sent. Men rakling fra motoren ved kaldstart er et typisk symptom på at noe er i ferd med å gå galt.

Mange slike biler har allerede fått ny motor også. Men sjekk nøye om bilen du vurderer er blant de berørte her. Sjekk hva som er gjort og ikke gjort. Før du kjøper. Har du kjøpt, er det for sent.

Kanskje kan en bil med dieselmotor være et vel så smart valg i dette tilfellet?

Ellers er en vanlig sjekk av slitedeler som bremser, forstilling, hjuloppheng og alle elektriske funksjoner viktig. Viktig er også servicehistorikken. Sjekk den litt nøye også.

Leter du opp en hel og pen bil i god teknisk stand, så tror jeg – den litt skumle motoren til tross – dette er en bil du blir fornøyd med.

Lykke til som bileier!

