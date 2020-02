Ford Puma er en liten plassmester

Ford går en spennende tid i møte. Spesielt hjemme i Norge, når elbilen Mustang Mach-e lanseres i høst.

Men det er ikke bare elbil som står i fokus hos Ford om dagen. Det gjør også andre elektrifiserte modeller, som etter hvert kommer på løpende bånd. Blant dem finner vi den helt nye kompakt-SUVen Puma.

Den leveres med en mildhybrid-motor, og kan bli en spennende modell i Norge. Målet til Ford er å selge 500-1.000 biler i 2020.

Nå har vi testet den lille SUV-en, eller crossoveren. Mye er veldig bra, men så er det også to ting som vil trekke litt ned for mange.

Hva er dette?

Ford Puma bygger på samme plattform som Fiesta, men er strukket noe i fysiske mål. I lengderetning måler bilen 4,18 meter, mot 4,06 på Fiesta.

Foreløpig leveres nykommeren i tre ulike utstyrsversjoner: Titanium, ST-line og Vignale. Under panseret er det tre motorer å velge mellom: To mildhybridløsninger på 125 eller 155 hk, samt en ren bensinmotor på 125 hk.

Det er kun sistnevnte det er mulig å kombinere med automatgir. Begge mildhybridversjonene er låst til en 6-trinns manuell kasse. Akkurat det tror vi vil trekke ned for noen.

Les også: Ford Kuga blir ny og ladbar

(Saken fortsetter under)

Ford Puma leveres i tre ulike utstyrsgrader: Titanium, ST-line (bildet) og Vignale.

Hvordan er den å kjøre?

Vi kjører ST-line-utgaven, som har sportsunderstell og litt ekstra styling.

Med sportsunderstell kjører Puma med god presisjon gjennom svingene.

Gjennom bratte stigninger og smale svinger i Spania er det godt å kjenne at Ford har ivaretatt de gode og presise kjøreegenskapene vi kjenner fra Fiesta. Styringen er direkte og gassresponsen god. Ford Puma er med andre ord en kjøreglad bil, spesielt sammenlignet med flere av konkurrentene i klassen.

Om ST-line med sportsunderstell er det optimale valget på norske veier, er vi derimot litt usikre på. Over dumper og ujevnheter merkes det relativt godt at demperne er justert stramt. Derfor kan et standard understell være å foretrekke, noe både innstegsmodellen Titanium og den litt mer påkostede Vignale-versjonen har.

Les også: Ford får en ny toppmodell i det norske markedet

(Saken fortsetter under)

Nye Puma kommer med et videreutviklet system av Fords filsentreringsassistent. Med «Road Edge Detection» merker bilen når hjulene treffer grus, gress eller annet på siden av veien, og styrer bilen forsiktig inn på veien igjen (level 2 selvkjøringsegenskaper).

Finest utenpå eller inni?

Nye Puma legger føringer for en helt ny designfilosofi hos Ford. Det er spesielt fronten som skiller seg ut ­– med de høyt plasserte frontlyktene.

Vi synes bilen ser best ut fra siden og bak. Med ST-line-styling får du dessuten noen ekstra detaljer, som lakkerte hjulbuer, ST-line grill, 18 toms felger og mørktonet glass.

Ønsker du mildhybrid er det manuell girkasse som gjelder.

På innsiden er det ingen overraskelser. Interiøret er nærmest identisk med Fiesta. Slik sett er det kanskje en smule kjedelig, i alle fall sammenlignet med det langt mer spenstige ekseriøret.

Når det er sagt, trives vi veldig godt bak rattet i Puma. Setene er gode, og bilens viktigste funksjoner er enkle å betjene via touchskjermen som måler 12,3 tommer.

Puma kommer også med en rekke førerassistansesystemer som adaptiv cruisekontoll med start/stopp-teknologi og et helt nytt system for fareadvarsler. Dette informerer føreren om farer før de blir synlige for bilens sensorer.

Som tilvalg fås også et solid lydanlegg fra Bang & Olufsen, med 10 høyttalere, som leverer 575 watt. Utstyrsmulighetene er med andre ord mange på Puma, selv om det er innstegsmodellen i Fords SUV-portefølje.

Les også: Mustang Mach-E: Toppmodellen er allerede utsolgt i Norge

(Saken fortsetter under)

Slik ser innstegsmodellen ut i Titanium utstyrsnivå.

Hvordan er plassen?

Ved siden av inspirerende kjøreegenskaper og et design som skiller seg tydelig ut, er plassutnyttelsen Pumas kanskje største styrke.

Her har Ford gjort flere grep for å utnytte de kompakte målene best mulig. For eksempel er forsetene gjort ekstra tynne for å sikre best mulig plass for passasjerene bak.

Bagasjerommet imponerer mest, og er størst i klassen med en kapasitet på 456 liter. En viktig nyhet her, er Fords «MegaBox» – som gir et dypt oppbevaringsrom på opptil 80 liter under gulvet i bagasjerommet.

I bunn finner du også en dreneringsplugg, som gjør at du enkelt kan vaske «MegaBoxen». Her kan man slenge inn sølete saker og ting man ellers ikke vil ha i bagasjerommet. Veldig praktisk og nyttig.

(Saken fortsetter under)

Ved å ta i bruk Fords MegaBox er det nok plass til å frakte to golfbager stående.

Går den bra?

Puma leveres med et nytt mildhybrid-system. Det betyr at en liten elmotor integreres sømløst med Fords EcoBoost bensinmotor på 1 liter. Fordelene blir noe høyere dreiemoment, samt at drivstofføkonomien kan bedres med opptil 9 prosent.

Ute på veien merker vi ikke mye til «kreftene» fra den lille elmotoren. Faktisk er det kun snakk om en momentøkning på usle 20 Nm – når den såkalte e-assisten slår inn. Maks moment er 240 Nm, mens effektkurven toppes på 155 hk.

I en kompakt bil som Puma, er det nok til å ha det moro på svingete landeveier, selv om de rene ytelsene ikke er til å få store øyne av. 0-100 km/t er i mål på 9 sekunder blank.

Les også: Fords nye el-SUV: – Blir en prisbombe

(Saken fortsetter under)

Kompakte SUV-er og crossovere er for tiden det hurtigst voksende bilsegmentet i Europa. Det er derfor ingen dårlig timing at Ford kaster seg på den ballen nå.

Og konklusjonen er?

Puma er et friskt og interessant tilskudd i Fords SUV/crossover-familie. God plassutnyttelse, spenstig eksteriørdesign og gode kjøreegenskaper trekker opp, og gjør bilen til en attraktiv modell i klassen.

I Norge starter prisene på gunstige 275.800 kroner for innstegsmodellen. Da får du Titanium utstyrsnivå og en mildhybridmotor på 125 hk.

ST-line med 155 hk koster fra 310.300 kroner. Det er heller ingen upris.

Det er egentlig bare to ting som vil trekke ned for mange: Puma leveres ikke med firehjulsdrift, og som vi allerede har vært inne på; mildhybridutgavene blir kun tilgjengelig med en 6-trinns manuell girkasse.

Slik sett tror vi toppmodellen Vignale med alt utstyr, ren bensinmotor på 125 hk og automatgir kan bli en mer riktig Norgesmodell, selv om prisene da øker til 334.800 kroner. Sammenlignet med ST-line-utgaven vi kjører, får du altså et mer komfortabelt understell, automatgir og mer eller mindre alt av tilgjengelig utstyr.

Les også: Førsteinntrykk Ford Puma: På ett område er den klart best i klassen

Ford Puma ST-line Motor: 1-liter EcoBoost mildhybrid Effekt: 155/ 240 Nm 0-100 km/t: 9 sek. Toppfart: 205 km/t Bagasjerom: 456 liter Lengde x bredde x høyde: 4,18 - 1,80 - 1,53 meter Vekt: 1.280 kg Pris fra: 310.300 kroner (ST-line)

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no