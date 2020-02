Pris: 4,4 millioner – solgt på 48 timer

I England kan de sine luksusbiler. Rolls-Royce og Bentley er de beste eksemplene på det. Sistnevnte har også endelig fått en offisiell norsk importør. At dette er mulig, handler mye om at nordmenn begynner å legge bort Janteloven – og ikke har noe imot å vise at vi eier noe dyrt og eksklusivt. I tillegg begynner det å bli mange i Norge som har god råd – og unner seg noe helt spesielt.

Men bilen som så vidt rakk å bli sluppet inn dørene til Bentleys provisoriske forhandler på Billingstad utenfor Oslo er ikke bare spesiell. Den er unik. Bentley GTC Mulliner No. 1 Edition bygges bare i 100 eksemplarer – og av disse blir Europa tilgodesett med 30. Norge fikk én. Prislappen var ubeskjedne 4,4 millioner kroner – og den ble rett og slett revet bort! På 48 timer.

– Ja, her gikk det fort. Dette er utvilsomt den mest eksklusive bilen jeg har solgt. Vi visste at dette var en bil som ville appellere til en viss kjøpegruppe. Slike spesialmodeller kan dessuten fort vise seg å være en god investering, selv om de er kostbare. De blir ikke bygget flere av dem – og det er rett og slett et kunstverk av en bil, mener Bentleys sjef i Norge, Christian Gottschalk.

Gull og tykt skinn

Bentley GTC Mulliner No. 1 Edition bygges bare i 100 eksemplarer – og av disse blir Europa tilgodesett med 30. Norge fikk én. Prislappen var ubeskjedne 4,4 millioner kroner – og den ble rett og slett revet bort! På 48 timer. Foto: broom

Nå skal det sies at en som jobber for Bentley neppe kan sies å være objektiv her. Tar vi en titt på bilen, for det rakk vi faktisk å gjøre før den ble solgt, er det imidlertid lett å være enig i at dette er veldig nært å være et kunstverk av en bil.

Nye Continental GT er jo lekker allerede i utgangspunktet. Men akkurat denne modellen er overøst med så mye luksus, gull og tykt skinn at det er til å bli svimmel av.

Inspirert av racerbil fra 1928

Før vi går nærmere inn på det som skiller denne bilen fra den andre – koster vi på oss en liten historie som forklarer navnet på bilen. Dette er nemlig én av flere spesialmodeller som ble bygget i forbindelse med merkets 100-årsjubileum i 2019.

Inspirasjonen er hentet fra Bentley Blower No. 1 fra 1928 – en av de legendariske racerbilene som Bentley Boys (jepp, de kalte seg det!) vant både Le Mans og andre bilrace med på 20-tallet.

Racinghistorien til Bentley er viktig, og 1-tallet i grillen er slik det var på racerbilene til Bentley.

Innglassert sylinder

Mulliner er navnet på Bentleys avdeling for skreddersøm. Og den avdelingen er noe av det mest kreative som finnes.

Vi lovet gull. Og gull er det! Orgelpipene som brukes til luftdysene er nemlig gullbelagte. Number 1-platen på forskjermen er også 18 karat gull.

Men enda kulere er det at en bit av sylinderen fra 1928-modellen den hyller – er innglassert i Rotating Display midtkonsollen. En roterende midtkonsoll er jo for øvrig James Bond verdig, bare den!

Motoren kan vi jo heller ikke forbigå i stillhet. For bilinteresserte er den et kunstverk, også. Med V12-er på 628 hk går dette fælt.

Sammen med bilen fikk den norske eieren et sertifikat underskrevet av både Bentleys toppsjef og designsjefen.

(Artikkelen er først publisert av Broom)