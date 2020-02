De har en av de sterkeste merkevarene i bilverdenen. Men økonomisk har det ikke alltid gått på skinner for erkebritiske Aston Martin. Historien deres har vært preget av både oppturer og ganske dype nedturer.

Fjoråret ga dem mye av det siste. Salget falt og aksjekursen stupte.

Samtidig investerte Aston Martin betydelige beløp i det som blir deres aller første SUV, og i en ny fabrikk i Wales hvor den skal bygges.

Resultatet ble svært stram likviditet og utover i året ble det etter hvert mer og mer klart at Aston Martin trengte å få tilført nye penger.

Litt pusterom

De har de fått nå. Den canadiske milliardæren Lawrence Stroll leder et konsortium som går inn med drøyt to milliarder kroner i selskapet. Det gir dem 16,7 prosent av aksjene i Aston Martin.

Dermed får de litt pusterom, men Strolls inntreden får også andre konsekvenser. Etter planen skulle Aston Martin lansere et eget, elektrisk undermerke i 2022, kalt Lagonda. Her har de allerede vist to konseptbiler, sedanen Vision og SUV-en All-Terrain Concept.

Ambisjonen var å lage elbiler for verdens rikeste. Men nå er det klart at dette er lagt på is og utsatt i minst tre år, noe som skal ha vært en forutsetning for at Stroll gikk inn i selskapet.

Les også: En Aston Martin faller voldsomt i pris - men hvorfor?

(Saken fortsetter under)

VIDEO: Aston Martin har tidligere gitt oss denne smakebiten på Lagonda. Nå må interesserte kunder smøre seg med en god dose tålmodighet

Element av gambling

Her handler det nok både om å kutte kostnader og å kjøpe seg litt mer tid, i forhold til hvor fort kjøperne er klare for biler som dette. Da Aston Martin først kom med Lagonda-planen, ble det fra flere hold påpekt at det var et betydelig element av gambling i den. Og det kan naturligvis være skummelt når man er liten bilprodusent.

I stedet blir det nå fullt fokus på SUV-en DBX. Leveringene av den skal starte senere i år. Aston Martins research har vist at så mye som 72 prosent av deres eksisterende kunder også har en SUV i garasjen (eller kanskje snarere; garasjene).

Her er det to modeller som utmerker seg: Porsche Cayenne og Range Rover. Målsetningen er naturligvis at disse eierne nå skal slippe å måtte kjøre andre merker, og heller kan kjøpe en bil fra Aston Martin.

Les også: Slutt for verdens dyreste småbil

(Saken fortsetter under)

VIDEO: DBX er den første SUV-en fra Aston Martin. Planen er at den skal gi dem en skikkelig opptur

Nesten doble salget

Under panseret finner vi en motor som i alle fall skal sørge for riktige ytelser i en bil som kommer fra Aston Martin. Mercedes-AMG leverer V8-eren med dobbel turbo og 550 hestekrefter. 0-100 km/t går på 4,5 sekunder, toppfarten er på 295 km/t. Kreftene går via en 9-trinns girkasse, til alle fire hjul.

Og Aston Martin lover kjøreegenskaper som står i forhold til ytelsene. Dette skal bli en av de mest kjøreglade bilene i klassen. Her skal man virkelig kunne ha det morsomt bak rattet, i tillegg til at bilen har plass til fem og bagasje.

Målsetningen er at DBX nesten skal doble det totale Aston Martin-salget. Produksjonsmålet ligger på 5.000 biler årlig, med muligheter for å øke dette hvis etterspørselen tilsier det. Kapasiteten er nemlig høyere.

Topp 5: James Bond-bilene vi husker best

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no

VIDEO: Ny type nordlys oppdaget av hobbyfotografer