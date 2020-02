Bilbrannen i Sola: Henter ut bilene med fjernstyrt robot

Brannen i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn i januar fikk et voldsomt omfang. Svært mange biler fikk så store skader at de kjapt ble kondemnert.

Tryg forsikring meldte tidlig at de fryktet alle de 1.300 bilene i parkeringshuset måtte kondemneres.

– Bilene har stått i sterk varme og røyklukt. Prisen kan bli mer enn 320 millioner kroner, mente Tryg.

Men nå viser det seg at omfanget blir langt mindre.

I tiden etter brannen har en fjernstyrt robot tatt ut hundrevis av biler som har fremstått som uskadd, men med sotskader. Nå er flere av disse renset og rengjort og levert tilbake til eierne.

Rengjort bilene

– Vi er glade for at samtlige av våre biler som har kommet ut med sotskader og fare for lukt innvendig, fremstår som uskadd etter grundig rens og rengjøring. Alle som har fått bilene sine levert tilbake virker fornøyde. Så langt har vi kondemnert 85 biler hvor eier er tilbudt erstatning. 60 biler er vasket og polert og de fleste levert tilbake til eier, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, i en pressemelding.

Han roser Viking redningstjeneste som har koordinert arbeidet med å få bilene ut etter brannen, samt en rekke selskaper i Stavanger som har stått for rengjøringen av Trygs biler.

Svært mange biler fikk sotskader, det har gitt utfordringer for forsikringsselskapene. Foto: Tryg forsikring

Fortsatt biler inne i parkeringshuset

– De første bilene vi fikk inn hadde mye sotskader, og vi var usikker på om vi klarte å rense de fullstendig, men det har gått bra, sier Aleksander Brun Henriksen fra Bilbyen bilpleie, samarbeidspartner til Tryg Forsikring.

– Det er brukt ozongass for å rengjøre bilenes klimaanlegg, vi har skiftet pollenfilter, gitt dem en god motorvask samt polert bilene utvendig for sotskader. På enkelte modeller er det i tillegg lagt på et lag med ny voks.

Tryg Forsikring har fått inn 150 skadesaker i forbindelse med brannen, og har fortsatt 15 biler stående inne i parkeringshuset.

Parkeringshuset på Sola har omfattende skader etter brannen. Kanskje må deler av det eller hele P-huset rives. Foto: Tryg Forsikring

Innløser alle elbilene

– De aller fleste av disse kommer til å bli kondemnert, og eier få tilbud om erstatning. Vi har valgt å innløse samtlige elbiler da det er usikkerhet knyttet til batterienes tilstand. Det kan ta lang tid å konstatere om batteriene har tatt skade, og at effekten eventuelt er redusert. Slik det fremstår nå estimerer vi våre erstatningskostnader til vel 22 millioner kroner, sier Brandeggen.

Det var rundt 1300 biler i parkeringshuset da det oppstod en voldsom brann 7. januar i år. Flere hundre biler ble ødelagt.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no