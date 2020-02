Derfor holder VWs bestselger stand – enn så lenge

VW har gjort stor suksess med sine elbiler i Norge. Både e-up! og e-Golf har solgt i bøtter og spann. Særlig sistnevnte har holdt stand uvanlig lenge, i et marked som har fått stadig flere konkurrenter.

e-Golf fikk en facelift i 2017 – der rekkevidden ble noe bedre enn i starten. Den økte fra 190 km til 300 km. Men dette er tall basert på den gamle og utgående NEDC-metoden. Som de fleste har fått med seg, er den både utdatert og langt ifra realistisk.

Nå er det WLTP som gjelder, og som skal gi forbrukerne et mer realistisk bilde av faktisk rekkevidde. Og den sier 230 km rekkevidde på den nyeste e-Golfen. Ikke akkurat klasseledende.

Faceliften har imidlertid gjort at e-Golf fortsatt holder den koken.

Vi har tatt en ny test av bilen, for å se hvordan den står seg, både mot sin egen forgjenger, og andre nye elbiler.

Den står seg imponerende godt, fortsatt. Det er lett å forstå at mange velger e-Golf. Men i 2020 kommer en rekke nye modeller, også fra VW, som vil gjøre det mer fristende å velge noe annet.

Hva er nytt?

Den viktigste nyheten i nye e-Golf er større batteripakke, som gir økt rekkevidde, uten at den stjeler noe mer av bagasjerommet. Men det er altså uansett noe mindre enn på en vanlig Golf, som ikke må ta hensyn til batteripakken.

Rekkevidde på 230 km er ikke imponerende lenger – og du kan bare hurtiglade med opptil 40 kw. Her merkes det at det har skjedd mye på kort tid.

I 2020 er det et kobbel av nyheter som kommer til å overgå dette med god margin. Ikke minst VWs egen elbilnyhet I.D.3.

Når det er sagt, er det mange som klarer seg lenge med 230 kilometers rekkevidde.

Den nye elmotoren er også noe sterkere enn forgjengeren, med 136 hk. Det er opp fra 115 hk. Dermed er det litt mer å gi på med – og du får mye god hjelp av dreiemomentet på 290 Nm. 0-100 km/t tar 9,1 sekunder.

Nytt er det også at du kan få digitale instrumenter. De fungerer godt og er konfigurerbare. Absolutt en oppgradering du bør velge (koster ca 4.000 kroner).

Den største naviskjermen er også standard. Den har imponerende bra menysystem og oppløsning på grafikken. Men vi savner veldig den fysiske volumknappen e-Golf hadde før!

Dette gjør VW veldig bra. Interiøret er veldig godt sammenskrudd. De digitale instrumentene er ypperlige, og alt er plassert der du forventer.

Hva er styrker og svakheter her?

Golf er Golf. Det høres kanskje litt traust og kjedelig ut. Men det er egentlig et kompliment. For denne bilen kjører veldig bra, blant annet hjulpet av lavt tyngdepunkt. I tillegg kjennes den pigg, særlig opp til rundt 60 km/t.

Du får en raus porsjon opplevd kvalitet i forhold til pris, masse utstyr og et design som de fleste kan like.

Spekker du den godt, med skinnseter, LED-lys, varmepumpe og Dynaudio-stereoanlegg, snakker vi faktisk premium-light-følelse. De dynamiske lysene er gull verdt i vinterhalvåret, og gjør kveldskjøring langt mer komfortabelt og trygt.

Ser den kjent ut? Det er ikke så rart. Det er massevis av e-Golf på norske veier.

Men det merkes at dette ikke er elbil bygget fra bunnen av. Og det er jo også her de store endringene kommer med I.D.3, som bygges på den helt nye elbilplattformen til VW. Da blir rekkevidden og plassutnyttelsen bedre – og du får raskere lading.

Vår erfaring er at du på sommerstid bør kunne klare rundt 260 kilometer uten alt for store utfordringer. På vinteren skal du nok ikke beregne så mye mer enn 170 kilometer. Men alt er avhengig av kjøremønster, vær og underlag.

Bilen regenererer godt når du drar girspaken bak – og gjør også at du nesten har en «en-pedals»-bil.

Hva koster den?

VW priser aggressivt i forbindelse med at e-Golf er på vei ut. Bilen blir jo heller ikke erstattet – da I.D.3 tar den plassen. For rundt 300.000 kroner får du en ganske godt spekket bil.

Det er bra bakseteplass i Golf. Bagasjerommet i e-Golf er noe mindre enn de andre, på grunn av batteripakken.

Hvem er konkurrentene?

Det er flere som kan kalle seg konkurrenter av e-Golf. Men hovedkonkurrentene er nok Nissan Leaf og BMW i3.

Sistnevnte er betydelig mer sporty og har et design som skiller seg ut – på godt og vondt, vil nok noen si. Mens Leaf byr på bedre rekkevidde og mer plass.

Vil naboen bli imponert?

Golf er en klasseløs bil. Det vil si at den kan brukes av absolutt alle, uten at det blir «feil». Men en e-Golf imponerer ikke noen med designet, til det er den for traust og vanlig i gatebildet.

Broom mener:

Det er forståelig at mange velger e-Golf. De fleste bruker den nok som en nummer to-bil - og da duger rekkevidden i massevis. De egenskapene Golf har hatt så stor suksess med i alle år, er dessuten på plass, også i den elektriske utgaven.

Men i 2020, når elbilutvalget for alvor åpnes opp, blir det helt klart mye tøffere. Og de fleste vil nok snu seg til I.D.3 i stedet – og tenke at det gir mye mer for pengene.

VW e-Golf Motor: Elektrisk

Elektrisk Batteri: 35,8 kWt

35,8 kWt Rekkevidde: 230 km (WLTP)

230 km (WLTP) Hurtiglading: 40 kw

40 kw Effekt: 136 hk / 290 Nm

136 hk / 290 Nm Forbruk: 12,7 kWh/100 km



12,7 kWh/100 km 0-100 km/t: 9,1 sek.



9,1 sek. Toppfart: 150 km/t

150 km/t Bagasjerom: 341 / 1558 liter

341 / 1558 liter Lengde x bredde x høyde: 427 x 180 x147 cm

427 x 180 x147 cm Vekt: 1,5 tonn Pris: 299.300

Visste du at:

– VW Golf er verdens neste mest solgte bil – kun slått av Toyota Corolla – Det ble bygget en konseptutgave av Golf, med W12-motor på 641 hk – som gjorde at den klarte 0-100 km/t på 3,7 sekunder. Den ble imidlertid aldri satt i produksjon – Det ble også laget en spesialutgave av tredje generasjon Golf, Harlequin special edition, der karosseridelene hadde forskjellige farger.

