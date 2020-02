Går det galt her – da må du betale selv

Vinterkulda har sine utfordringer, og minusgrader kan skape mange problemer for bileierne. Et av disse er vindusviskere som sitter fast i en frossen frontrute.

Det er fort gjort å glemme å slå av viskerne når man parkerer for kvelden. I løpet av natten fryser viskerne fast. Når man så starter bilen i kulda på morgenen uten å løsne viskerne først, ryker gjerne vindusviskermotoren eller overføringen til disse.

Kan bli dyrt

Årsaken er at vindusviskermotoren ikke klarer å rive løs viskerne dersom de henger fast i tykk is på bilruta. Noen opplever at bladene rives av, mens andre sitter igjen med en brent vindusviskermotor eller defekt viskeroverføring.

– Vi får hver vinter en rekke henvendelser fra uheldige kunder som tror dette dekkes av bilforsikringen, men det gjør det dessverre ikke. Å skifte en vindusviskermotor kan koste opp imot 10.000 kroner, og det er sure penger å betale for noe man enkelt kunne ha unngått. Det sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Sett viskerne opp

Å kjøre uten fungerende vindusviskere er uforsvarlig, og kan medføre bot fra politiet under gitte omstendigheter. Det beste er å løsne viskerne fra den nedfrosne ruta før man starter bilen, men i sprengkulda er mange fristet til å starte motoren først for å få opp varmen inne i bilen.

– Problemet er at vindusviskerne kan sitte veldig godt fast i stivfrosset is. Da må man rett og slett skrape dem løs før man starter bilen. Et lite triks er å sette dem opp idet man parkerer for kvelden. Man unngår fastfrysing, det er lettere å skrape frontruta og viskerne varer gjerne lengre, sier Brandeggen, i en pressemelding.

Ikke riv dem løs

Mange nyere biler har vindusviskere som kan starte automatisk, det viktigste er likevel at du selv sjekker at de ikke står i en posisjon som medfører at de starter når du starter bilen.

– Har viskerne frosset fast må man unngå å rive dem løs, da går viskerbladet lett i stykker. Skrap bort is og snø, og dunk forsiktig til de løsner, råder han helt til slutt.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no