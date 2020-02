Nå gjør Land Rover Defender comeback – som million-bil

Debuten skjedde helt tilbake i 1948. Land Rover Defender (som den ble hetende etter hvert) gikk gjennom store endringer underveis i livsløpet, men var hele veien tro mot det opprinnelige designet.

Ryktene om at den skulle forsvinne gikk lenge. Men oppgraderinger, dispensasjoner og ikke minst lobbyvirksomhet og sterke krefter, holdt liv i Defenderen Lenge.

Likevel: 29. januar 2016 var det slutt. Da trillet det aller siste eksemplaret av samlebåndet og ut gjennom fabrikkportene.

Land Rover hadde ikke noen arvtaker klar. Men de var i gang med utviklingen og i fjor debuterte helt nye Defender, på den store bilutstillingen i Frankfurt.

Millionbil – uansett

Dette er en mye mer eksklusiv og påkostet bil enn forgjengeren. Samtidig ryktes det at Land Rover planlegger et svært bredt modellutvalg her, slik at det er muligheter for enklere og dermed også rimeligere utgaver etter hvert.

Nå er norske priser for nye Defender klare og de kan nok være dårlige nyheter for endel som ønsker seg denne bilen. Defender havner nemlig i kategorien «millionbil», uansett hvilken utgave du ser på. Her starter nemlig prisene på 1.085.950 kroner. Og det er nok greit å legge vekt på ordet «starter» også. Her blir det nok mulig å legge til veldig mye ekstrautstyr, som fort gjør prisen betydelig høyere.

VIDEO:Land Rover Defender: Ikonet forsvant – men nå er det comeback

Bensin til 1,2 millioner

Rimeligste Defender har 2-liters dieselmotor på 200 hestekrefter. Vil du ha den som sjuseter, øker prisen til 1.1 millioner.

S heter «mellomutgaven», den starter på 1.137.950 kroner, mens SE har startpris på 1.184.950.

Rimeligste utgave med bensinmotor starter for øvrig på 1.224.900 kroner, da har den en 2-liter på 300 hestekrefter under panseret.

Land Rover tilbyr også en First Edition med mye utstyr inkludert. Den begynner på 1.286.950 kroner. Helt øverst på prisskalaen finner vi så 3,0 X med 400 hestekrefter fra en mildhybridløsning. Den starter på 1.638.250 kroner.

Ingen tvil: Defender er klar for ekspedisjon og eventyr!

Kommer som elbil?

Defender er bygget på en helt ny plattform. Det er kjent at en ladbar hybridutgave kommer etter hvert. Det blir også spekulert i en elektrisk versjon. På mange måter vil det være overraskende om Land Rover ikke har det inne i planene sine, særlig ettersom dette er en bilmodell som nok kommer til å leve i mange år.

Designmessig er den ikoniske silhuetten beholdt - men alt annet er nytt. Land Rover har også tatt interiøret et langt steg videre – med blant annet helt nytt infotainmentsystem. De har også lagt mer vekt på komfort og kjøreegenskaper på vei.

Nye Land Rover Defender har litt av hvert å leve opp til, etter at forgjengeren holdt koken imponerende lenge.

Bygges i Slovakia

Samtidig skal Defender ha et av verdens beste 4x4-systemer. Dette er svært viktig for Land Rover, og de bruker store ressurser på å hele tiden videreutvikle teknologien sin. Her skal du komme frem, nær sagt over alt.

Nye Defender bygges ved Land Rovers nye fabrikk i Slovakia. Her har de investert hele 10 milliarder kroner i et anlegg hvor også Discovery skal produseres. Dermed skal altså det som kanskje er den mest erke-britiske bilen som finnes, bygges utenfor Storbritannia.

Interiøret er naturligvis helt nytt. Det har flere eksklusive detaljer, men skal også tåle røff behandling.

