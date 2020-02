Nå er Toyota Norges mest solgte bilmerke

I mange år var det to bilmerker som knivet om å være Norges mest solgte: Volkswagen og Toyota. Så kjørte VW fra sin japanske rival og har tatt førsteplassen i mange år på rad.

I fjor holdt det forresten med et nødskrik, men da var det ikke Toyota som var utfordreren. Nei, den er amerikansk, driver kun med elbiler og heter Tesla. VW tok førsteplassen med en margin på bare 151 biler.

Når årets første registreringsmåned nå er over, viser statistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) at Toyota har fått en pangstart på 2020.

Med 1.148 solgte og registrerte personbiler er de Norges mest solgte bilmerke så langt i år. Takket være svært høyt salg av elektriske e-tron, holder Audi andreplassen med 999 biler. Det er fire mer enn Volkswagen, som dermed er «forvist» til tredjeplassen.

Fantastisk start

Blant de tolv mest solgte bilmodellene i januar, var det fire fra Toyota: RAV4, Corolla, C-HR og Yaris, alle hybridbiler.

– Det har vært en fantastisk start på året for Toyota i Norge. Vi opplever at våre hybrid-elektriske biler treffer behovene til veldig mange bilkunder. Toyota startet en grønn revolusjon i industrien da vi lanserte den første hybridbilen for over 20 år siden. Med våre modeller har vi hele veien dyttet grensene, sier informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge.

I tillegg til mange registerte biler har Toyota også en betydelig ordrebank. Mye av dette handler om SUV-en RAV4 som nå kommer som ladbar hybrid.

Kommer som ladbar hybrid

– Vi forventer at RAV4 blir den mest solgte hybridbilen i Norge i år. Dette vil bli den mest kraftfulle RAV4 noensinne og kommer til å bli meget populær blant nordmenn. Det forteller de rekordhøye reservasjonene oss allerede, sier Olsen, i en pressemelding.

Den modellen kommer i september. Her snakker vi elektrisk rekkevidde etter den nye og strengere WLTP-målemetoden på over 60 kilometer. Firehjulstrekk er standard. Overgangen til ladbar hybrid har heller ikke gått veldig mye ut over volumet i bagasjerommet. Det er på på 520 liter, mot 580 liter i dagens hybridutgave.

Total systemeffekt er på hele 306 hk. Det gjør også ladbar RAV4 til en rask bil. 0-100 km/t går unna på 6,2 sekunder. Rent teknisk har man utviklet et nytt litium-ion batteri med høy kapasitet, samt lagt til en omformer til hybridsystemets styringsenhet. Bensinmotoren er samme 2,5-literen som i vanlige RAV4 Hybrid.

Med startpris på 468.000 kroner er det all grunn til å vente at Toyota RAV4 blir en storselger i Norge.

Bensin og diesel taper

De solide Toyota-tallene bidro sterkt til at hybridbilene hadde en markedsandel på 34,2 prosent i januar. De må likevel se seg slått av elbilene. Til sammen ble det registrert 4.236 nye elbiler denne måneden, det er en økning på hele 24,3 sammenlignet med januar 2019. 1.919 ladbare hybrider er også en solid økning fra fjoråret, pluss 47,8 prosent.

Hvem er det så som taper? Ikke overraskende er det biler med bensin- eller dieselmotor dette går mest ut over. I januar 2020 hadde 11,4 prosent av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, det er 6,1 prosent mindre enn i januar 2019. 10,1 prosent av de nye personbilene registrert i januar hadde bensinmotor, mens bensinandelen i januar 2019 var 19,0 prosent.

Tesla på 13-plass

PS: Lurer du på hvordan Tesla har startet året? Ikke overraskende gjør de det på en forsiktig måte. Tesla har for vane å registrere en stor del av bilene sine den siste måneden hvert kvartal, derfor hadde vi heller ikke forventet et høyt tall i januar.

Fasiten ble 194 biler. Dermed tar de en beskjeden 13. plass, slått av merker som Kia, Mitsubishi og Skoda. Men én ting er nok helt sikkert: Når mars er over, kommer Tesla til å ligge betydelig høyere enn denne plasseringen.

