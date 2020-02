Volvo XC60 kommer i tøffere utgave

Det er mye som ikke helt henger på greip med SUV-ene. Som for eksempel at de ofte byr på dårligere kjøreegenskaper og mindre plass enn stasjonsvogner på samme størrelse.

En annen faktor er forbruk og utslipp. Det blir nødvendigvis høyere når bilen blir både større og tyngre.

Likevel har bilkjøpere over hele verden strømmet til SUV-ene de siste tiårene. Vi nordmenn er absolutt ikke noe unntak. Det er SUV som gjelder, for svært mange nybilkjøpere.

Når markedet blir tilstrekkelig stort, blir det også rom for å tenke nisje i nisjen. En av dem er bølgen av sporty og heftig motoriserte SUV-er som har kommet de siste årene.

VOLVO XC60 T8 TWIN ENGINE Modell: Polestar Engineered

Polestar Engineered Motor: 2-liter bensin + elmotor

2-liter bensin + elmotor Systemeffekt: 405 hk / 430 Nm



405 hk / 430 Nm 0-100 km/t: 5,4 sek.

5,4 sek. Forbruk: 0,32 l/mil

0,32 l/mil Rekkevidde på strøm: 36 kilometer



36 kilometer Toppfart: 230 km/t



230 km/t Bagasjerom: 468 liter

468 liter Lengde x bredde x høyde: 4,68 - 1,90 - 1,65 meter

4,68 - 1,90 - 1,65 meter Vekt: 2.91 kilo



2.91 kilo Pris fra: 916.000 kroner

916.000 kroner Pris testbil: 1.044.490 kroner

Her er det tysk premium som fører an. Firkløveret Audi, BMW, Mercedes og Porsche har alle ingeniører som kaster seg over den i utgangspunktet temmelig umulige oppgaven å få store SUV-er til å oppføre seg som tilnærmet sportsbiler. Og de blir stadig bedre på det.

Hele greia er vinn-vinn. På den ene siden kjøpere som ønsker seg biler som skiller seg fra mengden – og er villige til å betale for det. På den andre bilprodusentene som gjerne vil ha imagebyggere, særlig når de kan selge dem med svært gode marginer.

Hvor vil jeg med denne lange innledningen? Jo, til Volvo som etter å ha tatt seg temmelig god tid, vil være med på festen de også. Nå lanserer de nemlig tre modeller i en ny serie kalt Polestar Engineered. Navnet Polestar kjenner du sikkert. De har lenge optimalisert Volvo-modeller. Nå har de også blitt eget bilmerke, men de skal fortsatt hjelpe Volvo med å lage tøffere modeller.

En av dem er bilen dette handler om: XC60 Polestar Engineered. Utgangspunktet er Volvos fornuftige og høyst kompetente familie-SUV XC60, i ladbar utgave. Så har Polestar satt i gang med sine ting – og vips har også Volvo fått sin versting-SUV. Eller forresten: Hvor verst er den? Det skal vi finne ut av nå!

Ikke noe utagerende design, men små endringer her og der som gjør at i alle fall kjennerne ser at dette ikke er en vanlig XC60.

Hva er nytt:

Målsetningen er klar og tydelig: Når en Volvo er Polestar Engineered, skal den fortsatt være en Volvo, men med mer sporty egenskaper.

Hva er så forskjellen på «vanlig» XC60 T8 og Polestar-utgaven? Jo, effekten er økt ganske forsiktig, fra 390 til 405 hestekrefter. Dreiemoment? 670 Nm, det er opp fra 640 Nm i standardutgaven.

Akselerasjonen fra 0-100 km/t går på 5,4 sekunder. Det er faktisk bare ett tiendel kjappere enn vanlig T8. Det må nok kunne sies å være litt overraskende.

Visste du at?

– Polestar startet opp for 24 år siden, i 1996. – Polestar debuterer som frittstående bilmerke i år. Først ut er den ladbare hybriden 1 og elbilen 2. – XC60 er én av tre Polestar Engineered-modeller. De to andre er sedanen S60 og stasjonsvogna V60.

Bilen har naturligvis flere kjøreprogrammer, der ett av dem heter nettopp Polestar Engineered. Da går hele bilen i sportsmodus. Det handler om kjappere gassrespons, girhastigheten går ned ved at bilen girer kjappere, samtidig som den holder lenger på girene når du går av gassen. Den sender også mer krefter til bakakselen. Styringen er relativt tung, det kler en bil som dette. Men den kjennes også litt livløs, du får ikke helt nærkontakten med underlaget.

21-toms bremser fra japanske Akebono er på plass, og gjør seg godt bemerket i spesialfelgene (de bygger såpass mye at Polestar har spesiallaget felger til bilen). De biter også godt fra seg når du tramper bremsepedalen i gulvet.

Støtdemperne kommer fra Öhlins og er noe så sjeldent som manuelt justerbare. Tungvint? Kanskje litt. Kult? Absolutt! Demperne justeres med seks klikk foran og ni bak. Her appellerer Volvo til de som er mer enn god over snittet interessert i kjøreegenskaper og synes små marginer er viktige!

Ellers er det litt (forsiktig) styling her og der, og Polestar-merker i grillen og hekken. Innvendig er det sportsseter, dekorinnlegg, sort taktrekk og ikke minst: Gule sikkerhetsbelter. Det er de siste som helt klart gjør mest utav seg og viser at dette ikke er noen vanlig XC60.

Gul/gull-fargede setebelter sladrer om at du ikke sitter i en vanlig XC60.

Hva er styrker og svakheter her?

Disse to punktene henger egentlig godt sammen. Den store styrken er at dette fortsatt er en veldig bra familie-SUV. Med god plass, høy komfort, kvalitetsfølelse i interiøret og mange smarte løsninger. I tillegg til at den er en av de sikreste bilene du kan kjøpe.

Svakheten er at vi sitter igjen med følelsen av at vanligvis så fornuftige Volvo ikke helt har klart å gå ut av det moduset. Joda, bilen er rask og den er underholdende å kjøre. Understellet klarer kunststykket å gi både høy komfort og sporty kjøreegenskaper. Det kjennes at hele bilen strammer seg opp og er klar for mer moro når du velger «Polestar Engineered» som kjøreprogram (det må du gjøre hver gang, bilen starter automatisk opp i «Hybrid»-modus). Men likevel: Når de først skulle lage versting-utgave, kunne de tillatt seg å ikke bare kaste slipset, men kanskje bytte ut skjorta med en hettegenser også.

Når de ikke gjør det, skyldes det flere ting. Volvo legger vekt på å profilere seg som en ansvarlig bilprodusent på alle områder. Det er nok et stor del av forklaringen på at de velger å bruke en ladbar bil her, og ikke bare tuner en vanlig bensinmotor. Kjøpegruppen er også en annen enn de som naturlig velger en av de tyske rivalene. Og naturligvis er det heller ikke dumt å skille seg fra mengden, når man er en liten bilprodusent med begrensede ressurser.

XC60 er en stor suksess for Volvo, samtidig som de ser at mange kjøpere drar på med mye utstyr. Da frister det naturligvis også å lage en spesialutgave som denne.

Hva koster den?

916.000 kroner står det på prislappen. Det er nøyaktig 100.000 kroner mer enn XC60 T8 i R-Design. Testbilen har i tillegg en god del ekstrautstyr, dermed ender vi på 1.044.490 kroner.

Prisforskjellen opp fra «vanlig» T8 kan virke drøy, her skal du sette pris på det lille ekstra for å tenke at det er vel anvendte 100.000 kroner.

Ser vi på konkurrentene, er det ikke så mange som er direkte sammenlignbare. Her er det i hovedsak mer tradisjonelle drivlinjer, eller mindre effekt, som gjelder. Men det kan være verdt å sjekke ut Audi Q5 55 TFSI. Også den er ladbar hybrid. Effekten er lavere (367 hestekrefter i Audien), men den gjør faktisk 0-100 hårfint kjappere, 5,3 sekunder. Og den har en startpris på 799.000 kroner. Men ta den med en stor klype salt. «Ferdig» utstyrt blir den neppe noe rimeligere enn Volvoen, kanskje snarere tvert imot.

Forvirrende med Polestar-merke i fronten av en Volvo? Ja, kanskje særlig nå som Polestar etablerer seg som et eget bilmerke.

Hvem er konkurrentene?

Vi har akkurat nevnt to av dem: «Vanlig» XC60 T8 og altså ladbar Q5.

Andre? BMW har sin X3 M40i er bensinutgave. Den har en 3-liter på 354 hestekrefter og er en fantastisk kjøremaskin. Den knuser også XC60 i lyskryssduellen, her går 0-100 km/t på 4,8 sekunder. Startprisen er på 942.200 kroner.

Det mest sammenlignbare fra Mercedes er nok GLC AMG 43. Også her er det 3-liters bensinmotor, den yter 390 hestekrefter. Mercedesen er absolutt ingen billigbil, her snakker vi fra 1.110.000 kroner. 0-100 km/t går unna på 4,9 sekunder.

Når vi først driver med en så hyggelig sammenligning som dette, bør vi vel også svinge innom hos Porsche. Deres Macan S er utstyrt med (ikke overraskende) en 3-liters bensinmotor, som yter 354 hestekrefter. Den trenger 5,3 sekunder på 0-100 km/t. Pris: 1.113.000 kroner.

Ikke store endringer innvendig. Dette er da også et veldig bra sted å være.

Vil naboen bli imponert?

Det er ikke så godt å si. Du skal være litt kjenner for å se at dette er noe annet enn en vanlig XC60. Bremsene og Polestar-merkene er det som mest av alt avslører den. Men har du en Volvo-interessert nabo, er det nok all grunn til å vente at han eller hun kjapt kommer over for å slå av en prat når du ruller inn på gårdsplassen med denne første gang.

Broom mener:

Litt for snill og litt for sivilisert. Det er det som taler mot når Volvo først skulle lage en heftigere versjon av XC60. De som forventer seg en direkte rival til AMG, M og RS (og for den sakens skyld Porsche), kan nok bli litt skuffet.

Men det har helt tydelig heller ikke vært Volvos intensjon. De velger å gå sin egen vei her. Og når det er sagt: Du får en litt heftigere bil, uten å gi avkall på noen av de tradisjonelle XC60-styrkene. Det passer nok også mange av kjøperne godt.

Fortsatt har du igjen 36 kilometer med elektrisk rekkevidde, i alle fall når forholdene er optimale. Det betyr at du kan kjøre utslippsfritt og rimelig over kortere avstander, samtidig som du kan leke deg med 405 hestekrefter og oppstrammede kjøreegenskaper når du ønsker det.

Volvo har hatt sporty biler tidligere også. De har også mange kjøpere som etterspør R-Design, større felger og detaljer som skiller bilen deres ut fra mengden. Polestar Engineered er et nytt tilbud til disse. Det gjør nok også at de kan komme til å selge et relativt bra antall av denne utgaven.

Nei, slike bremser finner du ikke på en vanlig XC60.

