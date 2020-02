Den kompakte SUV-en GLC har vært en stor suksess for Mercedes helt siden lanseringen i 2015. For et par år tilbake toppet modellen Mercedes-salget i Norge, med den ladbare utgaven.

Nå har den tidligere toppselgeren fått en omfattende midtlivsoppdatering, inkludert en ny ladbar drivlinje.

Akkurat den er ikke på plass her hjemme riktig ennå, men det er dieselutgaven – som slett ikke er noe dårlig alternativ, det heller. I alle fall ikke om du kjører mye og langt.

Hva er nytt?

Som vanlig på en facelift-modell, er det gjort små endringer på designet. Eksteriørt handler det om å gjøre bilen hakket mer robust og sportslig å se på. Vår testbil er i tillegg utstyrt med AMG-pakke, som sørger for at bilen fremstår mest mulig aggressiv – før de fullverdige AMG-utgavene tar over.

I front har lyktene fått en ny lyssignatur og LED High performance som standard. De velkjente Multibeam-lysene med 84 individuelt justerbare dioder er tilgjengelig som tilvalg, noe mange nordmenn krysser av for. LED-lysene bak er også oppdatert, med en tydeligere signatur. Ligger du bak en GLC på veien, er det med andre ord baklysene som tydeligst avslører om dette er en ny eller gammel modell.

På innsiden har Mercedes løftet interiøret flere hakk. Infotainment-systemet inkluderer nå en større medieskjerm og et heldigitalt instrumentpanel.

Måten du betjener dette på er også svært enkelt med siste generasjon MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Her kan du styre bilens funksjoner ved berøring, håndbevegelser eller med stemmekommandoen «Hey, Mercedes».

Under panseret har Mercedes kvittet seg med den gamle 2,1 liters dieselmotoren – og erstattet den med den mer effektive 2-literen. Velger du 220d, som vår testbil, yter den 194 hk og 400 Nm.

Vi snakker nesten om en helt ny bil her – selv om dette altså kun er snakk om en faceliftet utgave.

Mercedes sitt nyeste infotainment-system er et av de mest avanserte på markedet, samtidig som det er svært enkelt å bruke. Medieskjermen kan betjenes både fra rattet, via stemmekommandoer eller touchpaden i midtkonsollen.

Hva er styrker og svakheter her?

Det er ikke uten grunn at GLC har blitt den suksessen Mercedes håpet på. Bilen leverer rett og slett godt på alle områder.

På veien er den en nytelse å kjøre, spesielt med Air Body Control, altså luftfjæring. Komforten er klasseledende. God støyisolering underbygger også premiumfølelelsen, som utvilsomt er på plass.

I GLC 220d 4Matic kan du velge mellom fem ulike kjøreprofiler (eco, komfort, sport, sport + og individual). Da er det gledelig at vi også merker tydelig forskjell mellom ytterpunktene.

LED-signaturen i baklysene, avslører at dette er den nye facelift-utgaven.

Vi trives best i komfort, særlig nå på vinteren. Men vipper du bilen over i sport, merkes det tydelig forskjell på både gassrespons, understell og vektingen på rattet. Det er bra!

2-literen på nesten 200 hk samarbeider godt med Mercedes sin egenutviklede automatkasse på ni trinn. Her er det heller ingen overraskelse at forbruket kan presses godt nedover.

Til tross for at bilen veier 1,8 tonn og har firehjulsdrift, klarer vi et forbruk på bare 0,4 liter/mil – ved rolig landeveiskjøring. Med full tank er rekkevidden på nærmere 1.000 kilometer, så noen rekkeviddeangst kan du se langt etter.

Vi opplever skyvet fra 2-literen som godt innafor, selv om det ikke er noen racer. 0-100 km/t er i mål til 7,9 sekunder.

Med de nye oppdateringene på GLC, er det ikke alt for mye å sette fingeren på. Den største svakheten til GLC er egentlig prislappen – når du har krysset av for ønsket ekstrautstyr.

GLC er en gjennomført bil. Også drivlinjen har vi sansen for, særlig samspillet mellom dieselmomentet og automatkassens silkemyke overganger.

Hva koster den?

Du får nemlig ikke i nærheten av samme bil dersom du går for en helt ribbet utgave. Av ekstrautstyr som drar til sluttsummen på vår testbil, kan vi nevne: Luftfjæring, kjøreassistentpakke, MBUX, AMG-pakke og ikke minst Premium Plus Pakke.

Uten dette blir som nevnt ikke opplevelsen av bilen helt den samme, og det koster…

Nye GLC 220d 4Matic starter på 695.900 kroner, mens vår testbil ender på friske 944.000 kroner.

GLC er langt fra den største SUV-en til Mercedes. Plassen i baksetet er likevel god - her sitter to voksne fint.

Hvem er konkurrentene?

Det er nok ingen overraskelse at GLC sine to største konkurrenter også kommer fra Tyskland, og heter henholdsvis BMW X3 og Audi Q5.

Lite er overlatt til tilfeldighetene hos Mercedes. Bare måten du lukker luftdysene på, gir en god premium-følelse – og bekreftes med et lite klikk.

Her blir det også tøff konkurranse for de ladbare utgavene. Nå er det ikke alt for lenge siden Audi lanserte sin Q5 55 TFSIe, som har en elektrisk rekkevidde på 49 kilometer, mot kommende GLC 300e sine 43 kilometer, begge målt etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Vi kan også legge til at Alfa Romeo Stelvio absolutt ypper seg mot GLC, og scorer eksempelvis bedre på kjøreegenskaper.

Vil naboen bli imponert?

Nye GLC 220d 4Matic ser ut som en millionbil, og er det nesten. I graphite grey metallic, oser bilen premium – som toppes med tøff AMG-styling.

Dette er rett og slett en bil mange snur seg etter. Og det syns vi den fortjener.

Hvis naboen din er MDG-tilhenger, og ikke helt ser poenget med ren diesel, kan du skyte tilbake at motoren er den samme som i C 220 d, som ble målt til null utslipp av NOx i tyske ADACs test av moderne dieselmotorer. Bilen har altså en av de reneste dieselmotorene på markedet.

Ny frontfanger, grill og LED-lys er blant eksteriør-nyhetene på denne modellen.

Broom mener:

Med de nye forbedringene på GLC, spesielt på motor-, teknologi- og interiørsiden – har Mercedes lykkes svært godt med å holde bilen oppdatert.

Med luftfjæring leverer den klasseledende komfort. At dette er en bil i premiumklassen, understrekes videre av god opplevd kvalitet, avanserte sikkerhetssystemer og selvkjørende egenskaper på nivå med toppmodellen S-Klasse.

I Norge venter nok fremdeles veldig mange på den ladbare utgaven. Likevel: Kjører du mye og langt, er helt klart en gjerrig dieselmotor fremdeles et klokt valg.

Nå blir GLC også tilgjengelig i en 300d-variant. Også denne får fire sylindre på til sammen to liter, men den yter i stedet 245 hk og 500 Nm.

Mercedes GLC 220d 4Matic Motor: 2-liter, R4, diesel Effekt: 194 hk / 400 Nm 0-100 km/t: 7,9 sek. Forbruk: 0,52-0,6 l/mil Toppfart: 215 km/t

Bagasjerom: 500 liter Lengde x bredde x høyde: 4,65 - 1,89 - 1,63 meter Vekt: 1.835 kg Pris fra: 695.900 kroner Pris testbil: 944.000 kroner

Visste du at?

Trailer Maneuvering Assist er også nytt på GLC og gjør det betraktelig lettere å manøvrere for uerfarne tilhengerbrukere.

GLC kommer i ladbar utgave med 320 hk og 700 Nm. Denne ventes til Norge i februar.

