Her kan du kjøre av gårde – mens naboen står og fryser

Hei! Jeg lurer på hvor langt tilbake i tid vi skal før oppvarmede frontruter ble standard?

Benny svarer:

Heisann. Det var et vanskelig spørsmål å svare konkret på. For oppvarmede frontruter er ikke nødvendigvis standardutstyr på så veldig mange biler, selv om dette er kjempesmart utstyr. Det gjelder særlig for oss som bor i en del av verden der det er vinter deler av året.

Noen bilmerker har det i såkalte "vinterpakker", noen inkluderer det på biler som skal til vårt marked, på andre igjen må du betale ekstra for det. Og på en god del bilmodeller kan du rett og slett ikke få oppvarmet frontrute.

Et annet spørsmål jeg har fått rundt dette noen ganger, er hvem som var først med varmetråder i frontruten. Der er vi naturligvis fort i et lite minefelt. Jeg har etter hvert lært meg at det er veldig skummelt å slå fast at noen har vært først med noe som helst. For det er som regel alltid noen som mener at den eller den var enda tidligere ute, eller at noen hadde noe som lignet, mange år tidligere.

Men det som er litt "fasit" i bransjen er i alle fall at Ford tok patent på den moderne versjonen her (Rolls-Royce var angivelig før dem, men med en litt annerledes løsning). Så rullet Ford dette ut hos flere av bilmerkene de tidligere eide, merker som Volvo, Land Rover og Jaguar.

Land Rover er et av merkene som har hatt varmetråder i frontruten i mange år.

Ikke mye strømforbruk

Jeg har etter hvert kjørt veldig mange biler med oppvarmet frontrute, og kan bare slå fast at det er fantastisk å ha på kalde morgener. Hvis du har bil uten motorvarmer, tiner frontruten seg selv mens du skraper is av siderutene. Og du kan sette deg inn og kjøre avgårde, mens naboen ennå står og skraper sin (og fryser).

Dette hjelper også mot dugg, både når du starter opp, og for eksempel i tunneler.

Jeg har møtt endel skepsis rundt varmetråder i frontruten særlig da om det ikke er irriterende med de små varmetrådene i selve synsfeltet. Men det tror jeg er en veldig kjapp vanesak. Jeg har i alle fall ikke blitt sjenert av dette.

Noen er også skeptisk til strømforbruket, men det bør ikke være noe problem. De fleste systemene går av ganske kjapt, slik at du ikke trenger å tenke på det selv. Og du trenger uansett ikke mer enn noen minutter, før både dugg og is er borte.

Jeg håper dette var litt oppklarende!

