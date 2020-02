Den nye folke-Teslaen kommer tidligere enn ventet

Tesla Model 3 er en kjempesuksess i det norske markedet. Den ble Norges mest solgte bil i 2019 og har virkelig løftet Tesla-salget til nye høyder.

Kombinasjonen pris og rekkevidde er temmelig unik her. Det gjør at norske kunder har stått i kø for å kjøpe en biltype som i seg selv blir sett på som ganske ukurant i vårt marked. Kompakte sedaner selger generelt svært lite her hjemme. Men elbilbølgen har klart å endre på det også.

Nå er det også stor interesse rundt det som blir den neste bilen fra Tesla. Model Y heter den, tar utgangspunkt i Model 3, men blir rundt 10 prosent større. Y er en kompakt SUV med mulighet for syv seter.

Bare uker unna oppstart

Der snakker vi en gullkombinasjon for norske kjøpere. Det er heller ingen hemmelighet at mange nordmenn venter spent på denne bilen.

Model Y blir svært viktig for Tesla. Foto: Scanpix

Akkurat venting har vært nøkkelordet hver gang Tesla har lansert en ny bil. Så langt har de vært notorisk forsinket med alle bilene sine. Men denne gangen ser det ut til å bli motsatt.

Flere rapporter sier nemlig at Tesla nå bare skal være uker unna å starte produksjonen av Model Y.

Kanskje får de første kundene bil allerede i slutten av februar. Det er i så fall nærmere seks måneder tidligere enn tidligere estimert.

Enkelt forklart blir Model Y 10 prosent større enn Model 3. SUV kontra sedan er nok også positivt for mange potensielle kjøpere.

Trøblete start

Tesla skal starte med Performance-utgaver, men de øvrige versjonene skal ikke være langt bak i løypa. Etter planen skal produksjonsstart være på Tesla-fabrikken i Fremont i California. Men det skal heller ikke gå lang tid før de starter å bygge bilen ved den nye fabrikken i Kina, som for øvrig har kommet opp på rekordtid. Fra sommeren neste år skal det også være aktuelt å bygge Model Y ved Teslas kommende fabrikk i Tyskland.

Hvorfor går det så fort denne gangen? Den viktigste årsaken til det er nok at Model Y i så stor grad bygger på Model 3. Den bilen hadde en svært trøblete start, med mange problemer og utsettelser. Men nå skal det meste gå på skinner. Tesla har nok lært mye av denne prosessen, samtidig som de har fokus på å forenkle produksjonsprosessen.

Elektrisk SUV med lang rekkevidde: Det er en vinneroppskrift i Norge.

480 kilometer rekkevidde

– Etterspørselen etter Model Y vil kanskje være 50 prosent høyere enn for Model 3, muligens dobbelt så høy, har Tesla-sjef Elon Musk tidligere uttalt.

Designmessig kjenner vi igjen mye fra Model 3, men storebror Model X har også helt tydelig vært en inspirasjon. De spesielle dørene fra Model X er ikke med over. Det er nok mange norske kjøper egentlig ganske glade for.

Model Y kommer med ulike rekkevidder. Long Range-utgaven skal klare 480 kilometer, med det plasserer den seg helt i toppen blant elbilene på markedet i dag. I Perfomance-utgaven går 0-100 km/t på bare 3,5 sekunder.

