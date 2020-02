For en tid tilbake ble det bestemt på øverste hold at Toyota ikke lenger skal lage kjedelige biler.

Her har den japanske bilprodusenten fulgt opp med et helt nytt designspråk og ikke minst et par nye entusiastbiler: Nemlig GR Yaris og GR Supra.

Sistnevnte er den første globale modellen som er utviklet av TOYOTA GAZOO Racing. Nå, ett år etter lanseringen, kommer Toyota med den første utvidelsen av femte generasjon Supra.

Ny motor, lavere vekt

Her er det snakk om et nytt og mindre motoralternativ. For i tillegg til den etablerte rekkesekseren på 3 liter, kommer Supra nå med en 2-liters, firesylindret motor under panseret.

Den nye motoren leverer 258 hk og 400 Nm, mot 340 og 500 Nm i 3-literen.

Kreftene mates gjennom en åttetrinns ZF automatkasse. 0-100 km/t er i mål på 5,2 sekunder – noe som er 0,9 sekunder tregere enn «originalen» med rekkesekser. Toppfarten på bilen forblir den samme: 250 km/t.

Selv om effekten reduseres på den nye utgaven, trenger ikke det bety at morofaktoren blir redusert tilsvarende. Tvert imot lover Toyota at bilen får enda mer presise kjøreegenskaper.

Ved lansering av den nye utgaven kommer det en egen Fuji Speedway-versjon av bilen. Den skal kun bygges i 200 eksemplarer.

Perfekt vektfordeling

Den nye og langt mer kompakte motoren er nemlig plassert nærmere midten av bilen, noe som bidrar til den perfekte 50:50 vektfordelingen.

Den nye motoren leverer 258 hk.

På toppen av dette er den nye innstegsmodellen 100 kilo lettere enn versjonen med 3-liter. Det er en betydelig vektreduksjon, som vil merkes godt gjennom svingene.

– For å oppnå smidig styring og stabilitet i svingene, har vi jobbet hardt med å redusere vekten og samtidig oppnå 50:50 vektfordeling, sier GR Supras sjefsingeniør, Tetsuya Tada, i en pressemelding.

Med mindre motor og lavere effekt, vil naturligvis prisen også bli lavere. Dagens versjon starter på 930.000 kroner. Offisiell pris på nykommeren er ikke klar riktig ennå.

Toyota Supra Safety er standard. Det innebærer et pre-kollisjonssystem med bremsing, fotgjenger- og syklistgjenkjenning med bremsing, kjørefeltsentrering med aktiv styrehjelp, veiskiltassistanse og intelligent fartsholder.

Spesialutgave

Ved lansering vil 2-liters varianten av GR Supra tilbys i en eksklusiv Fuji Speedway-versjon.

Supra er en viktig imagebygger for Toyota, som ellers ikke er viden kjent for de mest entusiastiske modellene.

Den skiller seg ut med en unik, hvit metalliclakk med kontrasterende 19-tommers svarte aluminiumsfelger og røde speilhus. I kupeen er det karbonfiber på dashbordet og et interiør trukket i rød og svart alcantara. Fargevalgene speiler for øvrig den offisielle dekoren til TOYOTA GAZOO Racing.

Fuju Speedway-utgaven er bygget i anledning lanseringen av 2-literen, og kommer til Europa i kun 200 eksemplarer.

Produksjonen av nye Supra 2.0L Turbo starter om kort tid, i rute til den planlagte salgsstarten i mars.

Ett år etter lanseringen av femte generasjon Supra, melder Toyota at de kommer med en ny og billigere variant.

