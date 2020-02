Har du elbil? Da er årets vinter perfekt for deg

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei!

Angående strømforbruk på vinterstid. Jeg ser at dere og mange andre skriver at man må regne med at elbilen bruker til dels veldig mye mer strøm på vinteren, på grunn av kulde, snø osv. Men hvordan stiller det seg da når vinteren er så mild som nå? Det har knapt vært kuldegrader her jeg bor i Fredrikstad.

Jeg hentet ut ny elbil før jul og har ikke merket mye forskjell på forbruket, ut over det jeg regner med har med kjørestilen å gjøre. Hadde vært fint hvis du kan fortelle litt rundt dette.

Mvh Robert.

Benny svarer:

Hei Robert, gratulerer med ny elbil!

Jo, det stemmer at vi (og mange andre) gjerne skriver at elbilene bruker mer strøm på vinteren. Det er jo også stort sett riktig, men vi burde kanskje vært enda mer presise og skrevet at de bruker mer strøm når det er kaldt på vinteren. For dette handler jo ikke om årstid – det handler om temperaturer.

Slik sett er den milde vinteren vi nå har over store deler av landet godt nytt for elbileierne. Mange bruker adskillig mindre strøm enn de ville gjort i en mer normal vinter. Det er strøm og penger spart – samtidig som man kanskje ikke trenger å lade så ofte som man ellers måtte gjort.

Enkelt sagt følger rekkevidden gradestokken, Jo lenger ned den går, jo kortere går elbilen. Idealtemperaturen for et elbil-batteri ligger rundt 25 grader. Dropper temperaturen ned til null grader, får det ganske stor betydning. Og går vi videre ned til for eksempel 20 minus, får det virkelig mye å si.

Går lenger til våren

Hvorfor? Jo, når det er kaldt, bruker bilen strøm for å varme opp batteripakken og holde den varm. Du bruker også gjerne en god del strøm for å holde varmen i bilen. Og rullemotstanden kan også bli høyere, særlig hvis det er snø og slaps på veiene.

Kontrasten derfra til bare veier og seks-sju varmegrader som det har vært mye av så langt denne vinteren, er naturligvis stor. Da bruker bilen mindre strøm, rekkevidden øker og dermed blir det heller ikke nødvendig å lade så ofte.

Personlig skulle jeg gjerne byttet ut dette med muligheten til å ta noen gode skiturer uten å måtte kjøre opp i høyden først. Men det er nå bare min helt personlige oppfatning.

Når det blir vår og sommer vil du nok uansett oppdage at elbilen din går en god del lenger enn den gjør nå. Men det er ikke så enkelt å være helt presis på forskjellen. Det kommer som du sikkert har skjønt an på mange ting, ikke minst din egen kjørestil.

Lykke til videre som elbilist!

