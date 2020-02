Slik skal svenskene være først i verden med å nå 500 km/t

Det som startet med en liten barndomsdrøm for svenske Christian von Koenigsegg, har vokst til noe virkelig stort.

Koenigsegg har nemlig blitt en av de fremste superbilprodusentene. I dag bygger selskapet noen av verdens raskeste og mest eksklusive biler.

Det er ingen hemmelighet at franske Bugatti er en sylskarp konkurrent. De satte i fjor en helt hinsides rekord, og var de første i verden som passerte 300 miles per hour i en serieprodusert bil.

Det tilsvarer 482,8 km/t – altså faretruende nærtgrensen til 500… Rekorden ble satt på Volkswagen-konsernets egen testbane i Ehra-Lessien, om lag to mil unna Wolfsburg i Tyskland.

Koenigsegg Jesko veier bare 1.320 kg og byr på 1.600 hk. Foto: Koenigsegg

Vil bryte 500 km/t

Etter den franske bragden var Koenigsegg kritiske til rekorden, ettersom bilen hadde andre dempere, spesialdekk og et nedstrippet interiør for å spare vekt. Altså var ikke bilen tilsvarende en vanlig Bugatti Chiron.

Men fremfor å surmule mer over det, har nå Koenigsegg bestemt seg for å slå tilbake. Svenskene vil være først i verden til å nå 500 km/t i en serieprodusert bil.

Ifølge The Supercar Blog vil bilen som skal benyttes i rekordforsøket hete «Mission 500». Og den vil trolig avdukes allerede i mars, under den store bilutstillingen i Genève.

Les også: Bugatti Chrion: Nå har denne satt en helt rå fartsrekord

I mars får vi trolig se konseptbilen "Mission 500" – som bygger videre på denne modellen.

Spesialversjon av Jesko

Ifølge nettstedet vil «Mission 500» trolig basere seg på Koenigseggs nyeste toppmodell Jesko.

Den er utstyrt med en V8-er på 5 liter. Med standard bensin yter motoren vanvittige 1.280 hk. Fyller du E85 på tanken, øker effekten til 1.600 hk!

Dreiemomentet ligger på flatt 1.000 Nm mellom 2.700 til 6.170 rpm – og toppes på 5.100 rpm med 1.500 Nm.

Koenigsegg er sparsommelige på å oppgi andre ytelser. Toppfarten vet vi ikke, men de lover at bilen har marktrykk nok til å klare minst 300 mph.

Dermed gjenstår det «noe» arbeid på bilen for å klare den utrolige 500 km/t-grensen.

Jesko er forresten oppkalt etter faren til Christian von Koenigsegg.

Les også: Regera: Koster fra 16 millioner – men er allerede utsolgt

Spektakulært er ikke å ta i når man skal beskrive designet til Jesko. Foto: Koenigsegg

Vil doble produksjonen

Selv om en ny modell fra Koenigsegg fort koster mellom 20-30 millioner kroner, er likevel ventelistene lange.

Derfor skal superbilprodusenten utvide produksjonen betydelig ved å doble antall ansatte.

Målet er å øke produksjonen fra cirka 20 biler per år i dag, til 40 på litt sikt. I tillegg til å satse videre på rene hyperbiler med bensinmotorer, skal Koenigsegg også trappe opp satsningen på del- og helelektriske modeller.

Det ble klart etter at Nevs (National Electric Vehicle Sweden AB) kjøpte 20 prosent av Koenigsegg for 150 millioner euro, for et års tid tilbake.

Video: I høst satte Koeningsegg verdensrekord i 0-400 km/t på raskest mulig tid:

Artikkelen er først publisert av Broom.