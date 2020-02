Haakon har en unik bilsamling – i Haugesund

– Jeg er nok kanskje litt nerdete av meg. Er det noe som interesserer meg, går jeg som regel 110 prosent inn i det. Da blir man jo gjerne litt ekstrem. Da kompisene i barndommen skaffet seg små, søte akvariefisk, ble det piraja på meg. Jeg likte best ekstremvarianten. Det ble liksom bare slik. Jeg tror det må være den 110 prosent-greia...

– Dessuten har jeg nok litt samlemani også. Jeg er av den drømmende typen og bruker betydningsfulle stemninger for det det er verdt hva merkevarebygging innebærer.

Det forteller Haakon Laastad, som ved siden av hobbyene sine er daglig leder av Volvo-forhandleren i Haugesund.

Når Broom er på besøk, får vi et eksklusivt besøk inn i det aller "helligste". Som huser Laastads eksotiske bilsamling. Nemlig Laastad Classics.

Haakon Laastad fra Haugesund ble tidlig kremmer og samler med sansen for det litt utradisjonelle og gjerne gjenstander med mye design og en spennende historie. Foto: Haakon Nordvik

Ble tidlig kremmer

Som tredje generasjons daglig leder i familiebedriften Laastad & Co er det ikke vanskelig å forstå at Haakon har fått bil inn med morsmelken. I første rekke Volvo, da dette er merket som bedriften gjennom mange år har vært tuftet på.

– Når det gjelder biler vi ønsker å ha under paraplyen Laastad Classics, har det vært design og nostalgi – i kombinasjon med investering – som har trigget meg. Biler som gjennom formspråk og historie beveger folk. Biler som forteller om en tidsepoke som med de riktige rammene og omgivelsene gir deg den riktige følelsen og setter deg tilbake, forklarer Haakon ivrig og med livlige blå øyne.

– Med Volvo er det alltid morsomt å se hvilke årsmodeller de ulike aldersgruppene automatisk trekkes mot. Volvo 240 eller 740 har sin generasjon tilhengere. Amazon og PV en annen. De fleste som kjenner oss vet at dette er noe vi liker å jobbe med og har interesse for. De gamle Volvoene skaper alltid god stemning blant våre kunder og kan være en icebraker for å få en hyggelig dialog, forklarer Haakon videre.

Kremmeren våknet tidlig i Haakon. Som liten likte han å drive med kjøp og salg. Aller helst med fortjeneste, naturligvis.

– Jeg begynte tidlig. Med alt fra bassgitarer og luftgevær, til sjeldne Kiss-plater og akvarier, inklusive de nevnte pirajaene. Da under enten «Ønskes kjøpt» eller «Til salgs» i Haugesunds Avis. Datidens eneste salgskanal om vi ser bort i fra Olufsens «Ska me bytta» på radio Haugaland.

Les også: Se hvilken bil som sto gjemt i skuret

Bilsamlingen finnes i smakfulle lokaler og inneholder biler fra 60-tallet og opp til 2000-tallet. Foto: Haakon Nordvik

Tidsepoker, design og følelser

– Jeg tror nok jeg hadde en slags hang-up på ting som var annerledes, farlig og utypisk. Det samme gjaldt Matchbox-bilsamlingen jeg hadde arvet som liten av broder Bjarne og som jeg selv ekspanderte i ettertid. En samling bestående av biler vi aldri så på veien i Haugesund, men som vi kanskje var heldige å få et eksotisk glimt av på ferie lenger sør i Europa, sier han.

Men i Haakons verden handler det ikke bare om antall hestekrefter, rundetider på racerbaner, toppfart eller antall sekunder fra 0-100 kilometer i timen. Det er noe mer. Det er stemninger og følelser fra en svunnen tid. Disse stemningene og følelsene ønsker han å ta vare på. Ikke bare det. Han vil dele dem med andre også!

– Ja, absolutt! I mitt tilfelle handler det også mye om design. Bilene og designet er produkter fra ulike tidsepoker. Ta bare Jaguar E-Type og Ferrari Testarossa. Så like, men allikevel totalt forskjellige. Like på den måten at de begge var superbiler og noe av det kuleste du kunne eie, men i hver sin tidsepoke. Den ene på 60-tallet. Den andre på 80-tallet. Det er fascinerende å studere bilene, tenke tilbake, drømme seg bort – bakover i tid.

Hvem husker vel ikke Don Johnson og Philip Michael Thomas i rollene som Crockett og Tubbs i den pastellfargede detektivserien «Miami Vice» fra 80-tallet, kjørende i nettopp en hvit Ferrari Testarossa akkompagnert av soundtracket «Crockett Theme»?

Les også: 10 biler som rett og slett nekter å dø

Har vinduer mellom stue og garasje hjemme

Laastad Classics har blitt til over tid og er et parallelt univers ved siden av Volvo-forhandleren Laastad & Co, forstår vi.

– Ja, så avgjort. Dette er noe annet. Noe helt annet. Det handler om design, lidenskap, popkultur, bil og investering. Tanken bak stammer fra min egen garasje. Den skulle være mer enn bare et tak over hodet for bilen. Den skulle også være en hyllest til bilen som står der, designeren som skapte den og dens hensikt. En ramme som henter fram linjene, språket, musikken og følelsen du gjenkjenner bilen gjennom, forklarer Haakon. Nesten litt filosofisk.

Som alltid. Haakon gjennomfører! Mellom stua og garasjen har han store vinduer. Slik at han kan sitte og se på, beundre og nyte bilen som er parkert i garasjen.

Les også: Nå fyller denne billegenden 50 år

Oransje Alfa Romeo Montreal fra 1973 og en Ferrari 599 GTB fra 2007. Foto: Haakon Nordvik

Har så klart Volvo også

– I vårt nye showroom, som er helt adskilt fra Volvo-butikken, vil publikum få se andre klassiske og sjeldne biler enn våre egne Volvoer utstilt. Biler som ikke konkurrerer med de vi selger, men som bygger opp under vår interesse og lidenskap for bil og alt det fører med seg.

Laastad Classics: Alfa Romeo Montreal , 1973

Maserati Khamsin, 1973

Range Rover, 1976

Porsche 911 T, 1976

Ferrari Testarossa, 1991

Jaguar E-Type, 1963

Porsche 928 S, 1986

Ferrari 599 GTB, 2007

Aston Martin Vanquish, 2006

– Laastad Classics er et fleksibelt showroom med muligheter for avdukinger, ulike event, foredrag og private visninger, avslutter en entusiastisk bilsamler.

Om Laastad som er en stor og moderne Volvo-forhandler ikke har noen klassiske Volvoer? Jo da – det har de. De har det som trolig er en av de største og fineste samlingene her i landet av klassisk Volvo også. Den dekker alt fra PV 444, via Duett og Amazon til 140, P1800, 164, 240 og 740 Turbo, bare for å nevne noen.

Men det er en annen historie...

Artikkelen er først publisert av Broom.