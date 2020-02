Her avslører Åsmund en av årets store nyheter – på Lillehammer

I 2023 skal BMW-konsernet tilby minimum 25 ladbare modeller, hvor minst halvparten er helelektriske.

En av modellene det er knyttet stor spenning til er BMWs elektriske versjon av familie-SUVen X3. Den lanseres i løpet av året, og skal konkurrere mot biler som Audi e-tron, Mercedes EQC og Jaguar I-Pace.

Akkurat nå er en prototype av kommende iX3 ute på omfattende vintertester.

Oppdaget på Lillehammer

Den siste uken har Broom fått flere tips om at bilen er på plass i Norge. Broom-leser Åsmund Benjamin Leikanger, er blant dem som har kommet over den.

– Jeg oppdaget en lettere kamuflert iX3 på Strandtorget på Lillehammer. Jeg regner med BMW er i gang med de siste vintertestene, ettersom de kommer hit til Lillehammer, forteller Åsmund.

– Hva syns du om bilen?

– Det ligner naturligvis mye på vanlig X3, og det syns jeg er positivt. X3 er jo en fin bil, i alle fall de to siste generasjonene, sier Åsmund.

Han legger til at det tilsynelatende kun var denne ene bilen som var innom Lillehammer for en ladepause.

I likhet med Audi e-tron, velger BMW å kjøre et mest mulig tilsvarende design med den fossile utgaven. Foto: Åsmund Benjamin Leikanger

Én ting skuffer

Det er mye som ligger til rette for at iX3 blir en interessant bil for det norske markedet. Samtidig vil den nok skuffe noen på ett område: Bilen får nemlig ikke firehjulsdrift.

Liten, eller ingen, etterspørsel etter dette på det internasjonale markedet skal være en sentral forklaring, ifølge BMW.

Fokuset på en mest mulig effektiv drivlinje, utgjør også deler av forklaringen.

BMW kaller nye iX3 «et rullende eksempel på at det er mulig å oppnå lang rekkevidde uten et stort batteri».

Rekkevidden er oppgitt til 440 kilometer – med en batteripakke på 74 kWt.

Til sammenligning har Mercedes EQC og Audi e-tron en rekkevidde på 417 og 436 kilometer – med en batteripakke på henholdsvis 80 og 95 kWt. Her handler det naturligvis om både plass (batteripakkene krever mye av det) og vekt.

Når det er sagt, er iX3 modellen med minst krefter av disse. Elmotoren leverer 286 hk mot 408 hk i EQC og e-tron.

Dette er BMWs første modeller med femte generasjon BMW eDrive. Foto: BMW

Femte generasjon BMW eDrive

BMW iX3 er utviklet med femte generasjon BMW eDrive-teknologi, som også vil benyttes i de kommende elbilene BMW i4 og BMW iNEXT fra 2021.

Den nye generasjonen har forbedret forholdet mellom motoreffekt og systemvekt med rundt 30 prosent. Både batteriet og drivlinje-komponentene er skalerbare, slik at både motoreffekten og energikapasiteten kan tilpasses til en rekke bilmodeller i ulike segmenter.

Sammenlignet med tidligere teknologi brukt av BMW, er energitettheten i battericellene som benyttes i batteriet til BMW iX3 økt med rundt 20 prosent.

