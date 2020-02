Kjempeløft for småbilen – dette lover godt

Senere i år lanserer Opel en svært viktig modell for det norske markedet. Det er helt nye Corsa som debuterer i helelektrisk versjon.

Allerede nå har de første eksemplarene av nye Corsa kommet til landet, riktignok med konvensjonell drivlinje og bensinmotor under panseret.

Nå har vi i Broom, som de første i Norge, testet bilen i topputgaven som heter Corsa GS-line. Det betyr blant annet 130 hestekrefter og en dose ekstra styling. Bli med på test!

Hvordan er den å kjøre?

Det merkes godt at dette er en helt ny bil, bygget på en ny og moderne plattform. Selv om det er GS-versjonen vi kjører, er det først og fremt komforten som er fremtredende på veien.

Bilen takler ujevne veier overraskende godt, og har blitt betydelig mer velkjørende enn forrige modell. Corsa GS-line er i tillegg utstyrt med sportsmodus. Aktiverer du den, blir både styre- og gassresponsen mer dynamisk. Det merkes spesielt godt på tilbakemeldingene via høyrepedalen.

For selv om vår testbil kun har tre sylindre, fordelt på 1,2 liter under panseret, er skyvet godt innafor i en liten bil som dette. Når bilen attpåtil ikke veier mer enn 1.158 kilo, er det mye som ligger til rette for at Corsa GS-line kan kjøres litt aktivt gjennom svingene.

Det går også helt fint, selv om vi synes vektingen på styringen er for lett, og dermed kan bli en smule upresis. I det store bildet er det naturligvis pirk, men det er verdt å nevne når Opel selv går ut med at Corsa GS-line skal være en såkalt «dynamisk modell» – med et sportslig tilsnitt.

Det er ingen tvil om at nye Corsa har blitt mye tøffere å se på. I GS-line følger også 17 toms felger, sort tak og tonede ruter bak.

Nå kommer Opel Corsa i elektrisk utgave

Finest utenpå eller inni?

Det er rett og slett fantastisk å se utviklingen til Corsa. Bilen har blitt større, penere og tøffere å se på. GS-stylingen hjelper naturligvis veldig godt. I korte trekk snakker vi om nye fangere foran og bak, todelt lakk og sportsseter – med knall røde kontrastsømmer i vår testbil.

Parkeringssensor foran og bak, samt ryggekamera er standard på nye Corsa.

Dessverre syns vi ikke setene står i stil til utseende. De er flate og mangler sidestøtte. På langtur merkes det også at du sitter oppå setet og ikke nedi…

Interiøret for øvrig er løftet mange hakk. Her kjenner vi også igjen flere elementer fra de andre søsknene i PSA-konsernet, blant annet girspaken.

Det er lett å orientere seg bak rattet i nye Corsa. Temperaturen styres fremdeles med fysiske knapper, mens øvrige funksjoner er lett tilgjengelig på touchskjermen som måler 10 tommer. Pluss skal Opel ha for mye og bra utstyr. Vi nevner blant annet adaptiv cruisekontroll, LED Matrix adaptivt frontlyssystem, 180° Panorama ryggekamera og en rekke sikkerhetssystemer.

Her får man imponerende mye standardutstyr, tatt i betraktning at dette er en liten og rimelig småbil.

Opel har ikke spart på utstyret. Til og med anlegget låter bra!

Denne burde flere få øynene opp for

Hvordan er plassen?

Nye Opel Corsa måler 4,06 meter i lengderetning og er 1,96 meter bred – mellom speilhusene. Foran har to voksne godt med plass. Helt det samme kan vi ikke si om baksetene. Her kan det bli snaut med beinplass dersom de foran vil sitte normalt.

Bagasjerommet rommerr 309 liter, som absolutt er godkjent i klassen.

Større frontfanger og sorte speilhus avslører at dette er en GS-line.

Går den bra?

Som vi allerede har vært inne på, synes vi den lille motoren på 1,2 liter leverer bra. 130 hk fordelt på drøyt 1.100 kg er mer enn nok til å kunne ha det litt moro bak rattet.

Og akkurat når det gjelder vekt, har Opel gjort en god jobb på nye Corsa. Bilen er faktisk slanket med hele 100 kilo, sammenlignet med utgående modell. Mindre stål og mer aluminium forklarer mye.

De nye 1,2-literne er i tillegg 15 kilo lettere enn de gamle med fire sylindre.

Kreftene distribueres gjennom PSA sin 8-trinns automatkasse, som også fungerer fint. 0-100 km/t er i mål på 8,7 sekunder.

Det er også verdt å nevne at forbruket på de nye motorene er hyggelig. Corsa GS-line med 130 hk er oppgitt til 0,57 liter/mil, målt etter den nye WLTP-normen. Ved forsiktig kjøring klarer vi akkurat samme tall i testperioden.

Nye Corsa har fått et kjempeløft, noe som lover godt for den elektriske versjonen de fleste i Norge kommer til å velge.

...og konklusjonen er?

Corsa har vært en stor suksess for Opel. Småbilen har tross alt solgt godt over 14 millioner eksemplarer siden oppstarten i 1982.

Dagens Corsa har fått et kjempeløft, både visuelt og teknisk. Vi synes bilen først og fremst leverer fin kjørekomfort, men spesielt sportslig er den ikke – selv i GS-versjon.

130 hk er mer enn nok til å fremprovosere hjulspinn.

Masse utstyr og en relativt hyggelig startpris på 329.900 kroner – gjør at nye Corsa bør være en aktuell kandidat for de som er på jakt etter ny bil i dette segmentet.

Går du for GS-line, øker prisen til 344.900 kroner. Det begynner å bli litt spesielt med tanke på Corsa-e – som starter på bare 249.000 kroner. Sistnevnte har naturligvis fordelen av null kroner i avgifter.

Det forklarer naturligvis hvorfor de aller fleste her hjemme kommer til å vente på den elektriske utgaven. Den kommer til Norge i løpet av andre kvartal. Inntil da er det bensinmotor som gjelder, på enten 100 eller 130 hk…

Saken ble først publisert på Broom.no