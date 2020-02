Her kommer MGs nye lavpris-bil til Norge

Norge har akkurat fått et nytt bilmerke. Det vil si, helt nytt er det ikke. De har vært i det norske markedet tidligere også, men nå er det 15 år siden MG forsvant, i kjølvannet av at eierselskapet Rover gikk konkurs.

MG havnet etter en stund i Kina. Og nå har de nye, kinesiske eierne en skikkelig offensiv på gang.

Ikke overraskende handler det om elbil. MG ZS EV er bilen som starter dette, og de første bilene har akkurat rullet i land på norsk jord.

Nesten 200 eksemplarer er dermed på plass i vårt marked. Og ZS EV kan bli brysom for konkurrentene.

De første eksemplarene ruller i land, nå er MG ZS EV på plass i Norge.

Aggressiv prising

Det var en meget fornøyd «MG-kaptein» Jan Kåre Holmedal hos den norske importøren, som tok imot bilene i Drammen bilhavn.

– Dette er en stor merkedag for oss, å se de første MG bilene kjøre i land i Norge sier en fornøyd Holmedal.

Her snakker vi crossover med rekkevidde på 263 kilometer og en startpris som virkelig kan bli tøff for konkurrentene: 229.990 kroner. Topputgaven Luxury blir din for 249.900 kroner. Med det legger MG seg under samtlige, sammenlignbare konkurrenter i pris.

Nesten 200 biler var med i første forsendelse, nå skal de spres ut til MGs norske forhandlernett.

Norske forhandlere

Vi i Broom stiftet bekjentskap med bilen første gang i fjor høst, i Belgia. Der hadde MG invitert til informasjonsmøte og la fram sine planer. Dessuten fikk vi tatt den aller første prøveturen med bilen.

Da var planen å starte salget allerede i oktober. Slik gikk det imidlertid ikke. MG ble ikke enige med selskapet som først skulle selge bilene i Norge og det ble endel frem-og-tilbake rundt dette. Men nå skal alt være på skinner. Den første MG ZS EV er registrert på norske skilter. Salget er i gang og de første kundene kan regne med å få bilene sine i februar.

MG har også kjapt fått stablet opp forhandlernett og kommer til å utvide dette i løpet av den nærmeste perioden.

Den første på norske skilter, nå er det klart for MG-comeback i Norge.

Test på norske veier

Like før jul ble ZS EV forresten krasjtestet. Tradisjonelt har kinesiske biler et frynsete rykte når det gjelder kollisjonssikkerhet, men her er det tydelig at MG har gjort jobben på en skikkelig måte.

Et kamuflert eksemplar av ZS EV var lenge i Norge i fjor.

Etter at ZS EV hadde vært gjennom det tøffe testprogrammet hos krasjtest-instituttet Euro NCAP, var nemlig dommen toppscore og fem stjerner. Dette gjør forresten også ZS EV til den første SUVen i det såkalte B-segmentet med femstjerners klassifisering. Ratingen til ZS plasserer den i selskap med andre elektriske biler, som Audi e-tron, Mercedes EQC og Tesla Model 3.

Karakteren til ZS EV er basert på følgende score i de ulike kategoriene: Voksen passasjer 90 prosent, beskyttelse av barn 85 prosent, fotgjengere 64 prosent og sikkerhetssystemer 70 prosent.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no