– 2020 blir et år med veldig mange elbilnyheter. Og en av de aller største er allerede på plass i Norge. Vi vet at svært mange har gledet seg lenge til denne – og at den kommer til å gi soleklar ny rekord for Porsche-salget i Norge.

Det sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Han er en av de aller første som har fått stifte bekjentskap med Porsches nye elbil, Taycan. Først på testkjøring i det store utland. Akkurat nå – bak rattet i det aller første eksemplaret som har fått norske skilter.

– Jeg må innrømme at det er med litt ærefrykt jeg setter meg inn i denne bilen. Porsche har veldig sterke tradisjoner å ta vare på når de tar steget til å bli elbilprodusent, de også. Og de gjør det absolutt på sin egen måte. Her er det ikke snakk om å flere kompromisser enn høyst nødvendig, forteller Vegard.

Ingen tvil: denne bilen kommer fra Porsche.

Kjøreopplevelse er det viktigste

Det starter med designet som virkelig vekker oppsikt. Bilen er bred og lav, dette er med på å gjøre at den fra flere vinkler ser kortere ut enn den egentlig er. Designet er på ingen måte utagerende, allikevel ser du med en gang at dette er noe helt spesielt. Det oser sportsbil-DNA, akkurat som det skal gjøre i en bil fra dette merket.

– For å si det sånn: Den vekker oppsikt, om noen skulle lure på det. Porsche har fra første stund vært tydelige på at drivlinjen ikke skal endre på at kjøreopplevelse er det viktigste. Dette skal være en Porsche, en Porsche som går på strøm. Her har de naturligvis svært sterke tradisjoner å spille på. Mange kunder som vet hva de ønsker seg – og som nok sier veldig klart og tydelig fra hvis de føler seg skuffet, mener Vegard.

Høy digitalfaktor inne i Taycan.

Mye penger å spare

Interessen for bilen har ikke overraskende vært enorm i elbil-landet Norge. Over 3.000 kunder betalte depositum på 20.000 kroner for å forhåndsbestille.

Men det var nok noen som fikk litt kalde føtter, da de så prisen. Taycan Turbo koster fra 1,3 millioner – mens Turbo S koster fra 1,6 millioner kroner. Det er mye penger – også for en elbil i toppklassen.

– Men så har de også denne bilen, innstegsmodellen 4S. Den starter på 899.900 kroner. Du må regne med en god del ekstra til utstyr, men likevel: Her er det helt klart penger å spare. Rekkevidden på 4S Performance er på 407 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Men velger du 4S Performance Plus øker den til 463 km. Vi har ikke fått sjekket rekkevidden på vinteren enda, så det får komme senere, forteller Vegard.

Hvor langt du kommer, er naturligvis mye avhengig av kjørestil.

– Porsche kunne helt sikkert dyttet inn mer batterier også, men det handler om kilo og ekstra vekt, som igjen nødvendigvis påvirker kjøreegenskapene. Derfor har de valgt å gjøre det slik, forteller Vegard.

761 hestekrefter

Taycan 4S sprinter for øvrig til 100 km/t på 4,0 sekunder, og har en toppfart på 250 km/t. Der er med andre ord ytelser det står respekt av, selv om dette er «innstegsmodellen».

Toppmodellene Taycan Turbo og Turbo S ble vist for publikum og lansert for første gang i september.

Toppmodellen har 625 hk (460 kW) i utgangspunktet. Men en overboost-funksjon øker effekten til 761 hk (560 kW). Det betyr også at du har et dreiemoment på voldsomme 1.050 Nm.

Med 4x4 og lavt tyngdepunkt bør Taycan takle vinterveier på en svært bra måte.

