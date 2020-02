Marius orker ikke ha Teslaen lenger – her kan du lese hvorfor

I november 2018 kjøpte Marius Andrè Langø i Florø en Tesla Model S med 75 kWh batteri, luftfjæring, firehjulsdrift og ellers omtrent alt som var mulig å få av ekstra utstyr. Sluttsummen ble rundt 720.000 kroner for bilen, som skulle spare Marius for både bompenger og bensin på kjøring til og fra jobben i Førde.

Nå ligger bilen ute til salgs på Finn.no for 605.000 kroner – og beskrivelsen plasserer annonsen solid inne på en mulig toppliste over ærlige bruktbilselgere. Marius legger ikke fingrene mellom i sin beskrivelse av bilen, som ifølge ham har vært et mareritt omtrent fra dag én. Nå har den gått 27.000 kilometer, og ifølge selgeren har de fleste av disse kilometerne vært mer eller mindre bekymringsfulle.

Føler seg dårlig behandlet

Annonsen har blitt lagt merke til: I løpet av de første tre døgn den lå på nettet ble den sett av 114.000!

Marius er nådeløst ærlig om sin egen bil, likevel er det egentlig ikke den han mest misfornøyd med:

– Nei, det jeg er mest kritisk til er den måten jeg har blitt behandlet på hos forhandler, og at de ikke hører på noe av det jeg sier. Det ble ofte litt sånn at Tesla nektet for at en åpenbar feil faktisk eksisterte, mens jeg nektet å ta imot bilen tilbake uten at feil ble rettet. Også klare påpekninger fra nøytrale tredjeparter som bilskadesenteret og NAF ble blankt avvist som «innenfor Teslas spesifikasjoner», sier Marius.

– Nå har jeg holdt på med dette i over ett år, også med hjelp fra advokat, så jeg begynner jo å bli litt lei. Saken er i tillegg fremmet for Forbrukerklageutvalget, men her har vi etter stadige forsinkelser foreløpig endt opp med en behandlingstid på over ett år.

Klunkelyder med på kjøpet

Beskrivelsen hans av bilen er veldig rett på sak:

Marius Andrè Langø: – Dette var min første Tesla, men det blir også min siste. (Foto: Privat)

– Får du hodepine av pipelyd? Da er dessverre ikke dette bilen for deg. Det er høy pipelyd fra drivverk, men Tesla Kokstad (forhandler) sier at de ikke hører noe, så da er det vel ikke noe, da.

– Råeste lydpakken fikk eg beskjed om, men du kan sammenlikne det med det billigste til BMW eller VW.

– Er sånn fin knapp på nøkkelen som åpner panseret, denne fungerer heller ikkje.

– Klunkelyder får du med på kjøpet både framme og bak, som om noko er laust. Tesla seier at det er ein bil så man må rekne med litt sånt, og dei klarer ikkje å fikse dette. Men har lokalisert lyden til å komme fra luftfjæringen.

– Du må også like knirkelyder i setene, da det er det nok av, da desse ligger å knikka mot midtkonsollen. Men dessverre så høyre ikkje Tesla Kokstad dette heller.

80.000 for å få alt i orden

– Du må og ha god tid no i dinna vintertiden med salting og dritt som kommer på ruten, da du må stoppe opp kvar gong du skal spyle på ruten sidan det ikkje er nok trykk til å spyle på ruten under køyring,» skriver Marius, og legger til at han fraråder maskinvask på bilen «da lakken er utrolig tynn. Godt Under 60 my eller ka dei kalla det i lakktykkelse. Polering kan også være ein dum ide. Betalte bare 13.000 kroner ekstra for å få blå lakk i stedet for svart farge på bilen.

Produksjonskvaliteten har heller ikke imponert Marius:

– Sidan Tesla måler i tommer og ikkje millimeter så e no bilen deretter. Fikk takst på eit bilskadesenter at det vil koste rundt 80.000 kroner å rette bilen pga dårlig produksjon. Sjølv om dette verkstedet er det største bilskadesenteret i området så e det selvfølgelig ikkje godkjent av Tesla, forteller han i annonsen.

NAF-test brydde de seg ikke om

I tillegg kan han melde om litt av hvert omkring startvillighet og lysutstyr:

– Skal du eige bilen må du også til tider ha ganske god tid da det kan fort ta flere minutter før bilen vil starte. Lys på bilen lever sitt eget liv så du må rekne med litt meldinger om at lysene står på på bilen, dette går dessverre ikkje an å skru av verken for meg eller Tesla. Husk å ha godt med batteri da varmeapparatet lever og sitt eget liv og skrur seg på akkurat som det vil, både natt og dag.»

– I tillegg til rapporten fra bilskadesenteret har jeg også hatt bilen inne til NAF-test, allerede etter ca. 5.000 kilometer. Der fikk jeg en mangelliste på 20 – 25 punkter. Men det var det ingen hjelp i, siden Tesla meldte at de hadde fått bilen gjennomgått av sine mekanikere, og alle disse punktene var innenfor Teslas spesifikasjoner, sier Marius til Broom.

Han er særlig kritisk til at bilen hadde en tendens til å bråbremse av seg selv, helt umotivert:

For høy pris

– Tesla påsto at dette skjedde fordi jeg hadde kjørt på autopilot, men det hadde jeg ikke. Derimot kunne det skje ved bruk av cruise kontroll, så det må ny eier sterkt vurdere om han tør bruke! Bilen har også prøvd å dra seg over i motsatt kjørebane, og det var ingen hjelp i hvor mye jeg enn prøvde å styre imot. Takk og lov for at det ikke kom møtende trafikk!

– På grunn av denne feilen kjørte jeg ikke bilen i det hele tatt fra januar til mars/april i fjor, sier Marius videre.

– Selv om veldig mange har lest annonsen din på Finn.no – har det vært noen faktisk interesse for kjøp?

– Jo, det har da det. Men de har syntes at prisen var for høy.

Leiebil-problemer

– Og så kan det vel sies at annonseteksten kan ha en litt avskrekkende virkning på mulige kjøpere??

– Jo, he-he – det kan nok saktens tenkes det, sier han.

Slik fremstår bilen i annonsen på Finn. (Foto: Privat)

– Hvordan har du klart deg transportmessig i lange perioder uten å kunne eller ville kjøre Teslaen?

– Jeg har hatt en bil til så godt som hele tiden. Jeg oppdaget jo fort at jeg ikke kunne stole på at Teslaen ville være tilgjengelig til enhver tid. Det har også blitt litt leiebil i Teslas regi, men det ble veldig begrenset. I ett tilfelle fikk jeg en leiebil som hverken var registrert eller forsikret, og en annen gang krevde leiebilfirmaet at jeg skulle levere leiebilen tilbake fordi de ikke hadde fått oppgjør for den, sier en mildt sagt fortørnet Marius Andrè Langø til Broom.

Sent svar – eller ikke noe

– Så dette har kostet mye av både tid og penger?

– Ja, tiden er kanskje det som har irritert mest. Fra Florø til forhandler i Bergen er det fire timers kjøring hver vei. Fem ganger har jeg gjort den turen, og hver gang verkstedet ikke har blitt ferdige i løpet av dagen, har jeg vært nødt til å få leiebil til hjemturen, forteller han.

– Er det ingen ting positivt å si om Tesla?

– Det sitter langt inne, men selvfølgelig har de også rettet en del feil gjennom perioden. Og jeg fikk ved en anledning låne en demobil av samme modell som min, og jeg kan bekrefte at det var en helt annen bil å kjøre med. Men heller ikke det ville de høre på, slutter Marius, som også er kritisk til problematisk kommunikasjon:

– Telefon er stort sett bare å glemme, og på mail er det to muligheter: Enten svarer de veldig sent – eller de svarer ikke i det hele tatt, fastslår han.

De mest fornøyde elbileierne

Broom har forelagt saken for Tesla Norge, og slik svarer Senior Communications Manager, Even Sandvold Roland:

– Av prinsipp kommenterer vi ikke enkeltkunder i media, men vi ser frem til å få denne saken grundig belyst i Forbrukerklageutvalget. Vi registrerer at kunden forsøker å selge bilen før utvalget får behandlet påstandene.

– Når vi mottar klager blir de vurdert både teknisk og juridisk, med mål om å sørge for at kundens rettigheter blir ivaretatt, og at vi finner løsninger som gjør kunden så fornøyd som mulig innenfor de rammene vi har. En uavhengig gjennomgang fra magasinet Motor viser at Teslas vurderinger i de fleste tilfeller er korrekt.

På generelt grunnlag synes vi det er leit å møte kunder i rettslige instanser. Heldigvis skjer det ytterst sjelden. De aller fleste Tesla-kundene i Norge er fornøyde, som dokumentert i blant annet Norsk Kundebarometer 2019, hvor Tesla med 4/5 stjerner ble plassert i kategorien svært fornøyde kunder. En undersøkelse fra Elbilforeningen viser at Tesla-kundene er mest fornøyde blant alle elbileiere, avslutter Sandvold Roland.

