Toyota og Honda tilbakekaller seks millioner biler med airbagfeil

Toyota tilbakekaller om lag 3,4 millioner biler globalt fordi airbagene ikke utløses ved kollisjon. Teknologien som styrer airbagen, er sårbar for elektrisk forstyrrelse og signaliserer dermed ikke at airbagen skal utløses.

Problemet med teknologien fra selskapet ZF-TRW kan gjelde 12,3 millioner biler i USA fra seks ulike bilfabrikanter. Amerikanske myndigheter etterforsker om åtte dødsfall er knyttet til feilen.

Tilbakekallelsen gjelder for 2,9 millioner biler i USA for modellene Corolla fra 2011 til 2019, Matrix fra 2011 til 2013, Avalon fra 2012 til 2018 og Avalon Hybrid fra 2013 til 2018.

I de fleste tilfeller blir det installert et filter for å skjermer airbagen for elektrisk forstyrrelse.

Honda har kalt tilbake rundt 2,7 millioner biler i USA og Canada med en annen type airbagfeil. Begge tilbakekallelsene ble kjent tirsdag, og det er ventet at bileierne får beskjed i midten av mars.