Etter å ha vært borte fra det norske markedet, gjorde Seat comeback her til lands i 2018.

Det spanske merket i VW-gruppen har hatt en litt annerledes tilnærming til markedet. Seat har har satset forsiktig, samtidig som en viktig del av oppdraget deres har vært å teste ut nye måter å selge og eie biler på.

Salgstallene har så langt vært beskjedne. I fjor endte de på rundt 450 biler, i år er ambisjonen å mer enn doble dette og selge rundt 1.000 biler.

På et arrangement med pressen like før jul fortalte den norske Seat-sjefen Ole Kristian Ågotnes at de fortsatt skal satse annerledes. Og at abonnementsløsninger for kundene sannsynligvis blir viktig også i 2020.

Utsolgt på to dager

Seat startet med dette i fjor. I to omganger tilbød de abonnement til gunstige priser på den rimelige elbilen Mii Electric. Det ga svært god respons.

– Vi ønsker å teste nye ting i fullskala. Det er mange konkurrenter der ute, mange som snakker om abonnement. Første gang ble vi utsolgt på to dager. Så gikk vi tilbake til fabrikken og utviklet en ny løsning. Vi justerte litt på konseptet og selve produktet. Resultatet var at vi ble utsolgt på syv minutter, fortalte Ågotnes.

Mii Electric starter den elektriske satsingen til Seat i Norge.

Kommer med større elbil

Her er det til sammen snakk om et ganske betydelig antall av Mii Electric, som er søstermodellen til VW e-up! og Skoda Citigo e iV. De tre har en elektrisk rekkevidde på 260 kilometer og startpris på under 200.000 kroner.

Senere i år kommer Seat for øvrig også med en større elbil. Deres el-Born skal ha rekkevidde på inntil 420 kilometer. Her er det fokus på sporty kjøreegenskaper, samtidig som modellen skal by på familiebil-plass.

Importøren forteller om stor forhåndsinteresse for denne. Her ligger det nok også i kortene at det kan bli mulighet for nye abonnementstilbud.

20.000 prøvekjøringer

Like før jul lanserte Seat også en tjeneste hvor de leverer bilen hjem på døren til bilkjøperne. Her handler det om å gjøre kundeopplevelsen så sømløs og ukomplisert som mulig for kundene.

Seat forteller også om svært gode erfaringer med biler i stallen til bildelingsselskapet Hyre. Dette har gitt mange nordmenn et første møte med dagens Seat-modeller. Så langt er det snakk om over 20.000 prøvekjøringer. Her har kundene også blitt bedt om å vurdere bilene, ifølge importøren har 90 prosent av dem gitt dem fire eller fem stjerner.

