Ligger til venstre og sperrer trafikken – det kan koste dem dyrt

For en tid tilbake publiserte vi i Broom en artikkel om ulovlig forbikjøring i høyre fil på motorvei. Den resulterte i en mengde reaksjoner.

Mange er rett og slett rasende på medbilister som bare siger av gårde i venstre fil.

Vi kjenner vel alle igjen situasjonen, liggende bak en «lusekjører» som gjerne ligger godt under fartsgrensen og sperrer trafikken. Det er ingen biler foran som hindrer han eller henne.

Samtidig siger ofte trafikken i høyre fil forbi jevnt og trutt med høyere hastighet, uten at dette ser ut til å ha noen betydning for bilisten i venstrefilen.

Grovt lovbrudd

– Unødig kjøring i venstre fil som hindrer trafikken, er et lovbrudd som kan koste dyrt, sier Runar Karlsen. Foto: UP

– Det er i slike situasjoner det lett koker over for noen, og resultatet av en impulsiv forbikjøring på høyre side kan lett bli en farlig situasjon – eller i verste fall forårsake en kollisjon. Dette ser vi ofte, og det er vi veldig lite glade for, sa daværende UP-sjef Runar Karlsen til Broom, for en tid tilbake.

– Forbikjøring på høyre side er et grovt lovbrudd, som automatisk fører til at vi vurderer anmeldelse og førerkortbeslag. Både denne typen «snarveier», og den sikk-sakk-kjøringen vi altfor ofte ser på motorvei, er uttrykk for en svært aggressiv og uønsket kjøreatferd som vi konsekvent reagerer på, hvor vi enn ser dette, sa UP-sjefen.

Les også: Forbikjøring på feil side kan koste deg førerkortet

«Lærepenge for stressnisser»

Her er noen av reaksjonene på vår første artikkel:

«Dette er og har alltid vært litt spesielt i Norge. Noen er veldig glade i venstre felt selv om høyre er ledig,» skriver Per.

«Hva skjer med lusekjørerne som ikke legger seg inn/ikke bruker speil?» undrer Morten.

«Burde man ikke heller gjøre noe med de som opptar venstre felt? I Danmark mener jeg bestemt du bøtelegges. I Tyskland har jeg kjørt i mange år – her blir du fort hanket inn og bøtelagt for unødig bruk av forbikjøringsfeltene til venstre,» skriver Stig.

«Kjøre i venstre felt når det er fri plass i høyre felt må koste deg førerkortet!!» mener Harold.

«Men å bosette seg i venstrefeltet, side om side med de til høyre? Null stress,» sier Espen.

«Nei da. I venstre fil skal man kjøre 15 prosent under fartsgrensen. Vi stressnisser skal ha en lærepenge, må vite.» mener Tor Willy.

Irritasjonen er med andre ord stor!

Kan bli dyrt

Men er det faktisk slik at det er fritt fram til å velge akkurat hvilken fil man vil på motorvei, uavhengig av annen trafikk?

Nei, slik er det ikke.

– Lusekjøring i venstre fil er et straffbart lovbrudd mot velkjente paragraf 3, ved at man hindrer trafikken unødig. Dette bøtelegges, og det kan bli ganske dyrt – paragraf 3 er en veldig viktig grunnregel for hvordan vi skal agere i trafikken. Det er ikke sjelden vi skriver ut bøter for dette forholdet, sa UP-sjefen videre.

Slipp andre frem

Det er ikke anledning til å gi forenklet forelegg for et lovbrudd som dette. Reaksjonen vil derfor være anmeldelse og opprettelse av sak med paragraf 3 i vegtrafikkloven som begrunnelse. Det er ikke standardiserte satser på dette området.

Ifølge UP er det ikke definert noen grense for hva lusekjøring er, så dette blir avgjort i hvert enkelt tilfelle. Hos UP minner man om at det ikke er påbudt å kjøre i maksimalt tillatt hastighet, fartsgrensen er satt som en maks-grense ved gunstige kjøreforhold. Det kan derfor være gode grunner til å kjøre under fartsgrensen, men da bør man jo også holde seg i høyre fil, blir det understreket.

Samtidig kreves det ekstra oppmerksomhet på trafikken bakfra dersom man kjører sakte, og at man jevnlig kjører til siden for å slippe andre frem.

(Saken fortsetter under)

Vi nordmenn har ikke så lange tradisjoner med veier som har flere felt i samme retning. Det kan nok være med på å forklare hvorfor mange kjører som de gjør. Foto: Scanpix

Frister til lovbrudd

Paragraf 3 husker sikkert de aller fleste som selve fundamentet for kjøreopplæringen. Dette er selve hjørnesteinen for «trafikkens skikk og bruk»:

«Paragraf 3 Grunnregler for trafikk.

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

– Hvorfor er det så alvorlig å være litt sinke i venstre fil?

– En viktig årsak er at dette frister til andre lovbrudd, som eksempelvis forbikjøring på høyre side. Det kan også forårsake annen uønsket risikoatferd på veien. Derfor tar vi ut og bøtelegger de som sinker trafikken med unødig kjøring i venstre fil når vi kommer over slike tilfeller, understreket Runar Karlsen.

Les også: UP tok rekordmange i fjor

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no