Ny ordning gir elbileierne prissjokk

At de er rimelige i bruk har vært et av de store fortrinnene til elbilene så langt. Avhengig av hvor og hvordan du lader, er det til dels mye rimeligere å kjøre på strøm, enn på bensin eller diesel.

Men i dag kom en nyhet som har fått mange elbileiere til å steile. Ionity – det europeiske ladenettverket for elbiler, som er et samarbeidsprosjekt mellom BMW, Mercedes, Ford og VW-gruppen – annonserer nå en ny prisstrategi basert på pris pr. kilowatt time (kWt). Det nye prissystemet trer i kraft fra 31. januar.

Ionity bygger nå ut ladere i høy hastighet og har også en flere ladestasjoner på plass i Norge.

For kunder uten avtale er den nye prisen deres 0,79 euro pr. kWt, uansett hvor i Europa man lader elbilen. Dette tilsvarer med dagens kurs ca. 8 kroner.

Strømforbruk på ca 2 kWt pr. mil er ikke uvanlig, noe som da vil bety en energikostnad per mil på ca. 16 kroner. Til sammenligning vil tilsvarende kostnad for en Euro 6 diesel med et forbruk på rundt en 0,5 liter per mil være ca. halvparten av dette.

Å få opp mange ladestasjoner blir viktig hvis de store europeiske markedene skal gå over til elbiler. Foto: Mercedes.

Åpner for andre merker

Ionitys nettverk består allerede av mer enn 200 hurtigladestasjoner med mer enn 860 ladepunkter i 20 land over store deler av Europa. Laderne kan levere opptil 350 kW.

Gjennom Audi e-tron Charging Service, Mercedes me Charge, BMW ChargeNow, Porsche Charging Service og Volkswagen WeCharge får bilister med disse bilmerkene som kjører mye på europeiske motorveier gunstige priser på lading ved Ionics hurtigladestasjoner. Det betinger imidlertid at man betaler en månedlig avgift. Ett eksempel: For Audi-eiere ligger denne på 189 kroner per måned.

Ionity er også åpne for å gjøre tilsvarende løsninger tilgjengelig også for andre bilmerker.

Kutter ladetiden fra 40 til 5 minutter

Velg hva som passer best

Bilister med andre merker, eller som sjelden kjører på motorvei og ikke har en slik avtale, vil altså prisen for lading på Ionic hurtiglader være 0,79 euro pr. kWt.

– Det har alltid vært Ionitys mål å tilby et effektivt og sammenhengende nettverk for å gjøre elektrisk langdistansemobilitet i høy hastighet mulig over hele Europa. Med det nye prissystemet tilbyr vi en stabil og oversiktlig prisstruktur over hele Europa. Avhengig av behov, kan kundene fritt velge den løsningen som i hvert tilfelle passer best, sier Ionity-sjef Michael Hajesch i en kommentar.

Ionitys utbygging av ladestasjoner i Europa blir sett på som svært viktig for å legge til rette for økt elbilsalg her. Foto: NTB scanpix.

Hundre prosent fornybar energi

Det er bare gått noen få måneder siden Ionity lanserte en ny generasjon av sin High Power Charger (HPC). Den prisbelønte nyheten utmerker seg blant annet ved intuitivitet og stor brukervennlighet med kommunikasjon på flere språk. Står man fast, er en hjelpelinje åpen 24/7 med operatører som kan svare på syv språk.

Når Ionity-nettverket er ferdig utbygd, skal dette være på plass i 24 europeiske land innen utgangen av 2020, og levere hundre prosent fornybar energi.

Dette betinger naturligvis store investeringer. Og de må elbileierne nå med all tydelighet være med på å betale.

Slik gjør de det enklere å lade bilen

Les også:

Hit bør du ikke dra på langtur med elbil! Her kutter de elbil-støtten til de som tjener mest Dette bør du passe på om du skal kjøpe brukt og rimelig elbil

Denne saken ble først publisert i Broom.no