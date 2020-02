De første norske kundene får sine Volvo XC40 i år

Like før jul var den en snartur innom Norge. Interessen for Volvos første elbil, XC40 Recharge, er svært stor her hjemme. Og i dag åpnet Volvo opp for bestillinger av bilen.

XC40 Recharge er først ut i en helt ny modellportefølje fra Volvo som vil bestå av rene elbiler og ladbare hybrider.

Før de åpnet salget hadde den norske importøren 9.000 kunder på sin interesseliste.

– Vi gleder oss veldig til at norske kunder endelig kan bestille vår første helelektriske SUV. XC40 Recharge Pure Electric blir en av de sikreste bilene Volvo noen gang har laget, og har egenskaper som gjør den til en perfekt elbil for Norge, sier Erik Trosby, PR- og kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway.

En liten frunk foran, det viser at Volvo har tatt overgangen til elbil på alvor.

Over 400 kilometer rekkevidde

Bilen har to motorer, en foran og en bak, og kommer med firehjulsdrift som standard. Batteriet er på 78kWh (nominelt) og Volvo har foreløpig estimert en rekkevidde på «over 400 kilometer», etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

De to motorene gir en samlet effekt på 408 hestekrefter og et dreiemoment på 660 Nm. Bilen går fra 0 – 100 på 4,9 sekunder. Det blir mulig å bestille den med tilhengerfeste og tillatt tilhengervekt er 1.500 kilo.

XC40 kommer med AC-lading opptil 11kW og DC-lading opptil 150kW som standard. Med en hurtiglader kan batteriet lades til 80 prosent kapasitet på 40 minutter. Bilen leveres med Type 2-ladekabler og Volvo vil tilby en fastmontert vegglader som ekstrautstyr.

Utvendig er det bare detaljer som skiller denne fra fossil-søsknene.

Startpris på 490.000 kroner

Elbilen lanseres med tilnærmet samme utstyrsnivå som i Volvos R-design-biler, som er et høyt nivå i Volvo-sammenheng. I R-design er blant annet sportsseter, parkeringssensorer, takrails og high performance lydanlegg standard. XC40 har en bakkeklaring på 17,5 centimeter. Startprisen er på 490.000 kroner, eks. frakt og levering.

Når Volvo lager en elektrisk utgave av XC40, har bortfallet av forbrenningsmotoren, drivstofftanken, eksosrørene og den store grillen, gitt plass til blant annet batteripakke, størrelsesmessig mindre motorer og et nytt lagringsrom under panseret.

CMA: Slik startet Volvos elektriske satsing

Slik ser det ut innvendig, her er også det meste som i de fossile utgavene av bilen.

God tilgang på biler

Den nye elbilen til Volvo blir den første som får det helt nye infotainmentsystemet som er basert på Googles Android Automotive. De neste fem årene skal Volvo lansere en ny helelektrisk modell hvert år og i 2025 skal halvparten av det globale nybilsalget komme fra helelektriske biler, mens resten skal være hybridbiler.

Det er ventet at Volvo får god tilgang til biler for det norske markedet. De første eksemplarene kommer i fjerde kvartal 2020 og leveringene fortsetter utover i 2021.

For å møte den forventede etterspørselen etter Recharge-bilene skal Volvo Cars tredoble produksjonskapasiteten for elektrifiserte biler. Neste år skal Volvo også lansere en «Designer’s Choice selection» bestående av populære Recharge-modeller, noe selskapet forventer at skal korte ned leveringstiden.

Her blir elektriske XC40 avduket i Norge, like før jul i fjor. Nå er salget av bilen offisielt i gang.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no