Det er ikke bare elbil og e-tron som står i fokus hos Audi om dagen. Det gjør også de aller heftigste modellene med kruttsterke bensinmotorer under panseret, signert RS.

I år er det duket for tidenes lanseringsfest hvor seks nye RS-modeller slippes på markedet.

Helt nye Audi RS 6 er helt klart blant favorittene. Siden salgsstart på tampen av fjoråret, har allerede over 30 nordmenn bestilt bilen, som har en startpris på 1,6 millioner kroner.

Endelig på plass

Nå er de første eksemplarene av Audis yndling på plass i Norge. Vi i Broom var til stede da Norges eneste autoriserte Audi Sport-forhandler, Audi Møller Bil Oslo Vest, inviterte til visning av bilen.

Hit tok også drøyt 200 andre turen innom, med høye forventinger til nykommeren.

Audi RS 6 har helt siden debuten i 2002 vært en drømmebil for mange. Nå har nyeste generasjon endelig kommet til Norge – her er den under avdukingen i Oslo tirsdag kveld. Bilder: Mats Brustad / Broom

– Responsen så langt har vært veldig bra! Med over 200 besøkende på denne visningen, bekrefter det at interessen for RS 6 er stor. Dette er en bil veldig mange drømmer om, og ikke minst er den viktig for merkevaren vår, forteller Morten Moum, kommunikasjonssjef i Audi Norge.

– Blir dette den mest solgte RS-modellen i år?

– Erfaringen tilsier at RS 6 er veldig populær. Bilen dekker alle behov, samtidig som den har litt ekstra krutt under panseret. Så ja, jeg vil anta at RS 6 blir den mest solgte RS-modellen til Audi i år. RS 4 Avant har vi også store forventinger til, supplerer Moum.

Større potter, heftigere diffusor og kraftigere linjeføringer. Det er ingen tvil om at nye RS 6 mener alvor. Etterhvert ventes det også en Performance-utgave av bilen.

600 hk

Utover å se betydelig mer brutal ut enn en vanlig A6, er det selvsagt godbiten under panseret som er et av høydepunktene på en hver RS-modell.

Nærmere 250 Audi-entusiaster dukket opp under lanseringen hos Audi Møller Bil Oslo Vest.

I nye RS 6 finner vi VW-gruppen sin etter hvert velkjente 4-liters V8-motor. Nå yter den 600 hk og 800 Nm. Sammen med en lynrask åttetrinns tiptronic-girkasse og firehjulsdrift, klarer bilen 0-100 km/t på 3,6 sekunder. Lar du klokka telle videre til knapt 12 sekunder, runder du 200 km/t.

Som vanlig er toppfarten elektronisk begrenset til 250 km/t. Unntaket er dersom du krysser av «dynamic package plus» på utstyrslisten. Da gir elektronikken klarsignal helt opp til 305 km/t.

På innsiden er det kun små detaljer som avslører hvilket beist dette egentlig er.

Ny launch control

Nye RS 6 blir tidenes første RS-modell som får et mildhybrid-system.

Her er det snakk om en beltedrevet generator, som skal bidra til en liten dose ekstra effekt. Nærmere bestemt 12 kW, så noen stor boost blir det neppe. Dette handler nok vel så mye om å tilfredsstille stadig strengere miljøkrav.

Oppdager du dette trynet i bakspeilet, er det bare å vike unna.

Som vanlig får du selvsagt Audis svært gode firehjulsdrift, quattro, som sørger for å plante kreftene effektiv ned i bakken.

Kraftfordelingen foran/bak er 40/60 – via en mekanisk senterdifferensial. Ved hjulspinn overføres kreftene automatisk til den akselen som har best feste. Opptil 70 prosent kan sendes til forhjulene, mens 85 prosent av kreftene kan leveres til bakhjulene.

I tilvalgene «Dynamic package» og «Dynamic package plus» får du også quattro sport differensial bak, som aktivt fordeler kreftene mellom bakhjulene, og ytterligere forbedrer grep, stabilitet og dynamikk.

Audi lanserer også en helt ny launch control, som skal gi deg ekstra heftig fraspark i RS 6.

I Norge starter prisene på 1,6 millioner kroner, men ender fort på godt over 2 millioner med utstyr.

Med over 30 bestillinger på bare en drøy måned, er Audi allerede i ferd med å tangere toppåret til den utgående modellen.

