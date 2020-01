Her får du ny SUV – uten avgift.

AMSTERDAM (Broom/TV 2): Det ligger an til storsalg når Toyota til høsten lanserer bestselgeren RAV4 i ladbar hybridutgave i Norge. Dette har i mange år vært en av Norges mest solgte SUV-er. Nå blir den altså for første gang ladbar.

Akkurat nå er vi i Broom med på et større arrangement i Amsterdam, der Toyota forteller om sine planer de kommende årene. Her har de også Europa-premiere på ladbare RAV4.

Noen høydepunkter om bilen: Her snakker vi elektrisk rekkevidde etter den nye og strengere WLTP-målemetoden på over 65 kilometer. Firehjulstrekk er standard. Overgangen til ladbar hybrid har heller gått veldig mye ut over volumet i bagasjerommet. Det er på på 520 liter, mot 580 liter i dagens hybridutgave.

Plug in hybrid – det betyr at Toyota RAV4 nå har blitt ladbar.

Rask bil

En del av rommet under bagasjeromsgulvet er borte, men det er fortsatt god plass til ladekabelen under gulvet. Og med 520 liter igjen, er dette plassmessig absolutt en bil i familiebilklassen.

Total systemeffekt er på hele 306 hk. Det gjør også ladbar RAV4 til en rask bil. 0-100 km/t går unna på 6,2 sekunder.

Rent teknisk har man utviklet et nytt litium-ion batteri med høy kapasitet, samt lagt til en omformer til hybridsystemets styringsenhet. Bensinmotoren er samme 2,5-literen som i vanlige RAV4 Hybrid.

Med startpris på 468.000 kroner er det all grunn til å vente at dette blir en storselger i Norge.

Mer effektiv enn konkurrentene

Toyota har jobbet med hybridteknologi i mange år, det drar de også veksler på når de kommer med ladbar hybrid i denne klassen. Japanerne sier selv at bilen har segmentets mest effektive drivlinje, 20 prosent bedre enn konkurrentene i klassen.

Når batteripakken er tømt (eller man starter uten å ha ladet først) skal den være inntil 30 prosent mer effektiv enn sammenlignbare konkurrenter.

Det betyr i praksis at den skal klare å utnytte hver kW med strøm bedre enn de øvrige bilene i klassen.

Slipper unna avgift

– Vi regner med å selge rundt 6.000 RAV4 i Norge i 2020. Dette vil bestå av en miks mellom dagens hybridutgave og den ladbare hybriden. Men i og med at sistnevnte ikke kommer før til høsten, blir det en ulik fordeling mellom de to gjennom året. Når den ladbare hybriden er på plass, regner vi at den vil ta majoriteten av salget, sier Espen Olsen som er informasjonssjef for Toyota i Norge.

Plass til ladekabelen under gulvet i bagasjerommet. Det er smart.

I dag favoriserer det norske avgiftssystemet ladbare biler som går mer enn 50 kilometer på strøm. Det overgår altså RAV4 med god margin.

Resultatet er at det ikke blir avgift på denne bilen i Norge. Det bidrar naturligvis sterkt til en gunstig startpris på 468.000 kroner.

Toyota regner med at mange norske kunder vil velge den svært godt utstyrte Executive-utgaven. Den kommer på 550.000 kroner når ladbare RAV4 er i Norge i månedsskiftet september/oktober.

