NAF advarer: Prisjungel for de som skal lade elbil

I fjor rullet det over 60.000 nye elbiler ut på norske veier. I år er det ventet å bli enda flere.

Det elektriske skiftet i bilparken går for fullt, det skaper også noen utfordringer.

Én av dem handler om lading av elbilene. Dette kan by på flere utfordringer enn bare køer ved ladestasjonene.

NAF mener at elbilistene manøvrerer i et uoversiktlig landskap når de skal lade bilen sin.

– Det er en jungel med ulike prismodeller. Forbrukeren vet ikke hvor mye strøm de får til hvilken pris. Derfor vil NAF ha betaling per kilowatt-time. Det er det nye litermålet, mener Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Lade litt ulikt hver gang

Fram til nå har det vanlige vært å betale per minutt du står på ladestasjonen. Dette er i endring, og flere aktører innfører nå nye prissettinger basert på pris per kilowatt-time og per minutt. Endringene skjer ifølge NAF uten at det finnes et enhetlig system som forbrukerne lett kan orientere seg i.

– Med så mange prismodeller og faktorer som påvirker ladingen, er det ikke lett å vite hva som er billigst for deg og din bil, sier Nils Sødal, i en pressemelding.

Hvor mye du betaler per mil rekkevidde vil kunne variere fra gang til gang og sted til sted. Dette fordi elbilen kan lade litt ulikt hver gang, avhengig av om batteriet er kaldt eller varmt, og om du har tomt eller halvfullt batteri.

Det blir stadig flere ladestasjoner for elbiler i Norge. Men ifølge NAF er det ikke enkelt for brukerne å vite hvor mye de må betale for strømmen de får.

Mest rettferdig

– Når du først har plugget inn bilen, er det ikke gitt at du vet hvor mye strøm du får, selv om du står like lenge hver gang, sier NAF-rådgiveren.

– Siden det er så mange faktorer som påvirker ladehastigheten, mener vi at det mest rettferdige er å betale per kilowattime, ikke per minutt. Da betaler man for det man faktisk fyller på av strøm. Det er både mest oversiktlig og rettferdig, fortsetter han.

NAF mener løsningen er at man betaler for hver kilowattime strøm man får på ladestasjonen, og så at det kommer et påslag etter en viss tid, for å unngå at noen står unødvendig lenge og lader.

Påslag etter en viss tid

Det er en kjensgjerning at sakteladende elbiler vil bli stående lenge på ladeplassen når man betaler per kilowatt-time. Denne utfordringen mener NAF man enkelt kan løse ved at det kommer et påslag i kilowatt-timeprisen etter 30-40 minutter.

– Da har de fleste elbilene fylt batteriet så mye at det begynner å lade langsommere og ta imot mindre strøm. Alle elbiler lader saktere mot slutten for å skåne batteriet. Så da er det på tide å komme seg videre, sier Nils Sødal.

