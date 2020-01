Britisk politi deler skremmende video til advarsel

Politiet i det engelske grevskapet South Yorkshire har valgt å gå ut offentlig for å advare bilister.

Videoen viser en bilist som har alt for høy hastighet inn i en sving. Det resulterer i at bilen skrenser over i motgående kjørefelt. På andre siden av svingen kommer en 35 år gammel motorsyklist kjørende. Hverken bilisten eller motorsyklisten rekker å reagere, og det ender i en front-mot-front kollisjon.

Ifølge politiet hadde bilisten en fart på 112 kilometer i timen, og svært dårlig sikt.

Motorsyklisten kom fra ulykken med brukket rygg, brystben og håndledd.

Bilisten hadde ingen tidligere lovbrudd, men grunnet alvorlighetsgraden ble han dømt til 16 måneders fengsel. Ifølge politiet kan han takke motorsyklistens utstyr for at det ikke endte med uaktsomt drap.

– Bilisten viste eksepsjonelt dårlig dømmekraft. Heldigvis hadde motorsyklisten på seg en airbag-drakt som ble aktivert av sammenstøtet. Uten dette utstyret hadde han trolig ikke overlevd ulykken, skriver politimann Phil Carson på South Yorkshire Police sin Facebook-side.

Videoen deles til advarsel mot for høy fart, og som en påminnelse om viktigheten av godt utstyr for motorsyklister. Se den øverst i saken.

