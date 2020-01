Rekordsalg: Bensin og diesel er klart størst

Volvo legger et historisk godt år bak seg. Den svensk-kinesiske bilprodusenten har aldri solgt mer, og kan notere et totalsalg på over 705.000 biler i 2019.

Det er en økning på 9,8 prosent sammenlignet med 2018, og for øvrig salgsrekord for sjette året på rad.

Her er det ingen tvil om at mye har skjedd siden kinesiske Geely kjøpte Volvo tilbake i 2010. Det er spesielt satsningen på SUV-segmentet som har bidratt til den sterke veksten.

Bensin og diesel dominerer

Den mest solgte Volvo-modellen i 2019 er nemlig SUVen XC60 (204.965 solgte biler), etterfulgt av XC40 (139.847 solgte biler) og XC90 (100.729 solgte biler).

– Jeg er veldig godt fornøyd med at vi for første gang i historien har solgt mer enn 700.000 biler på ett år, samtidig som vi tar markedsandeler i alle salgsregionene. Vårt mål er å bygge videre på denne positive trenden i 2020 når vi nå ruller ut flere ladbare biler i Recharge-porteføljen, sier Volvos toppsjef Håkan Samuelsson.

XC60 har blitt den suksessen Volvo håpet på. Modellen er bestselgeren i 2019 – med nesten 205.000 solgte eksemplarer verden over.

Hvis vi holder oss til det globale Volvo-salget, er det ingen tvil om at det fremdeles er de rene bensin- og dieselbilene som dominerer. Disse utgjør nemlig 93,5 prosent av totalsalget.

Volvos ladbare hybrider vokser samtidig, med en økning på 22,9 prosent i 2019. Likevel utgjør hybridbilene kun 6,5 prosent av salget på verdensbasis.

8 av 10 nye Volvoer har dieselmotor

Femte størst i Norge

2019 ble også et sterkt år for Volvo i Norge. Ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), ble det registrert 10.056 nye Volvoer i 2019.

I Norge er det V60 og XC60 som er de to mest solgte Volvo-modellene i 2019.

Dermed ender Volvo på en femteplass på registeringsstatistikken i Norge i fjor, med en markedsandel på 7,1 prosent.

I likhet med det globale salget, er det også i Norge XC60 som stikker av med seieren, tett etterfulgt av V60.

Hvis vi ser på drivlinje-fordelingen, er situasjonen ikke overraskende ganske annerledes i Norge enn i resten av verden. Her utgjør de ladbare hybridene 65 prosent av salget, mens de resterende 35 prosentene hovedsakelig er dieselbiler.

Kan dette bli den «nye» 240-en?

Volvo bekrefter til Broom at de opplever sterk vekst i dieselsalget i Norge. Illustrasjonsfoto.

Sterk vekst i dieselsalget

Selv om Volvos ladbare hybrider leder an i Norge, opplever Volvo en sterk fremgang i dieselsalget. Det bekrefter for eksempel V60.

I 2019 ble det solgt 2.633 V60 i Norge. 957 av disse var med dieselmotor under panseret. De resterende 1.671 var ladbare hybrider, mens det kun var 5 eksemplarer med ren bensinmotor.

– I tillegg til at de ladbare hybridene til Volvo fortsatt er veldig populære, har vi opplevd en sterk vekst i dieselsalget, drevet fram av V60-, XC40- og V90-modellene, bekrefter Erik Trosby, som er PR-sjef i Volvo Car Norway.

XC40 Recharge er Volvos første elbil. Den blir naturligvis uhyre viktig for Volvo – spesielt i Norge.

El-året

Det er ingen tvil om at 2020 er året hvor Volvo virkelig går elektrisk.

I år blir alle Volvos modeller tilgjengelige som ladbare hybrider, fra den minste SUVen XC40, via 60-serien til flaggskipet, XC90. I år lanserer dessuten selskapet sin første helelektriske SUV, XC40 Recharge – som har norsk salgsstart i uke tre.

Erik Trosby er PR- og kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway.

Denne har over 9.000 nordmenn allerede meldt sin interesse for. Dermed er det liten tvil om at dette blir en svært viktig modell for Volvo i Norge.

XC40 Recharge lanseres mot slutten av året, i løpet av fjerde kvartal.

– Vi tar med oss en solid ordrebok inn i 2020 og skal bygge en stor ordrereserve med lanseringen av vår første elbil, XC40 Recharge Pure Electric. Vi har store forventninger til elbilvarianten av XC40, men forventer også at de ladbare bilene vil fortsette å bite fra seg. Det blir også interessant å se om dieselframgangen fortsetter, sier Trosby i Volvo.

Saken ble først publisert på Broom.no