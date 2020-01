Vanlig stasjonsvogn? Nei, da kan du nok bli overrasket

Det forplikter når Opel henter frem sin klassiske betegnelse "GSi".

Gjennom over 20 år var GSi-emblemet et varemerke for sportslige biler for folk flest. Det hele startet i 1984 da Opel valgte å la den mest sporty utgaven av det som har blitt et 80-tallsikon, Manta B, skiftet benevnelse fra GT/E til GSi – initialene for Grand Sport Injection.

Med 110 hestekrefter langet den ut fra 0–100 på ti sekunder. Innvendig kunne den heldige eier synke ned i seter fra Recaro, mens den på utsiden prydet seg med 16-tommers lettmetallfelger og et ganske så stilig spoilerkit.

Like legendarisk er Kadett E, som også fikk en solid sportslig behandling – etter hvert også under panseret. 1988-versjonen av Kadett GSi var, med en 16-ventilers 2-liter på 150 hester, noe av det tøffeste du kunne ikle deg. De digitale instrumentene sørget for å vise at sprinten fra stillestående til 100 gikk unna på åtte sekunder – med en toppfart på 217 kilometer i timen. Det var fort den gangen!

Sist ut på GSi-fronten er nye Insignia som akkurat nå debuterer på bilutstillingen i Brüssel. Den er utstyrt med en 230-hesters bensinturbomotor som kommer i kombinasjon med en 9-trinns automatkasse, adaptivt chassis og det Opel selv kaller Twinster firehjulsdrift.

Kjøredress, hansker og hjelm... Opel ønsker med all tydelighet å signalisere at dette ikke er en vanlig Insignia stasjonsvogn!

Mindre forbruk, utslipp og vekt

Her snakker vi stasjonsvogn som nok kan overraske mange ytelsesmessig. Samtidig har Opel de siste årene tatt mange skritt oppover på både kjøreegenskaper og interiørkvalitet.

Sammen med GSi-modellen viser også Opel frem et helt nytt motorprogram for Insignia, med nye tresylindrede bensin- og dieselmotorer. Sammenlignet med forgjengerne er forbruket redusert med inntil 18 prosent, og CO2-utslipp ned mot 100 gram per kilometer.

En 1,4-liters bensinturbo med 145 hester og en 122 hesters dieselmotor, er de minste motoralternativene fra start. Senere følger også en sterkere dieselmotor i kombinasjon med firehjulsdrift. En av fordelene med de nye tresylindrede motorene er en vektreduksjon på opptil 50 kilo.

Morten skal gifte seg – må selge godbilen

230 hestekrefter fra 2-liters bensinmotor bør gi gode ytelser i Insignia GSi.

Sylinderkutt

Insignia får også to versjoner av den nye, effektive 2-liters bensinmotoren, en med 200 hester, og topputgaven med 230 hester som blir tilgjengelig i GSi-versjonen av både Grand Sport og Sports Tourer. Sistnevnte er altså stasjonsvogn.

Denne nye motoren har sylinderkutt, noe som betyr at to av sylindrene deaktiveres når det ikke er behov for kreftene.

Dette bidrar selvsagt til en betydelig reduksjon av drivstofforbruket.

Glenn Are har bygget et Opel-monster

GSi-logoen er også på plass på sportssetene.

Priser aggressivt

Med IntelliLux LED Pixel-lys skal Opel sette en ny standard i klassen, og øker antallet LED-elementer fra 32 til 168.

Lyset justeres sømløst på millisekunder, og sørger for best mulig effekt uten å blende annen trafikk. Med de nye lyktene blir et større område enn tidligere opplyst, og utmaskingen av møtende kjøretøy blir enda mer presis.

Av annet nytt utstyr er digitalt ryggekamera som i kombinasjon med radarer sørger for å varsle ved kryssende trafikk.

Nye Insignia GSi skal være på plass i Norge før sommeren. Startpris er ikke klar ennå, men her er det nok grunn til å vente at Opel priser aggressivt i forhold til de nærmeste konkurrentene.

LES MER: Plutselig kom det deisende ned en stor Mercedes

Saken ble først publisert på Broom.no