Ladbar BMW X1: Her kommer en bil som blir perfekt for Norge

Det er svært sjelden at én bilmodell nærmest får "eie" et segment helt på egenhånd. Men det har Mitsubishi Outlander fått gjøre i mange år. Den har vært temmelig alene som ladbar hybrid-SUV med 4x4 her til lands. Men i år kan festen brått være over.

Flere konkurrenter melder seg nemlig på og en av de aller tøffeste kommer, kanskje litt overraskende, fra BMW.

De er nå ute med lanseringstid og pris på sin ladbare X1. Og her ligger det an til storsalg i Norge.

X1 har i mange år vært blant de mestselgende BMW-modellene i Norge. Nå kommer den i ladbar utgave, som heter xDrive25e.

220 hestekrefter til sammen

Marius Tegneby er BMWs kommunikasjonsdirektør i Norge.

– BMW fortsetter offensiven med elektrifiseringen av hele modellporteføljen. I mars lanseres nye X1 xDrive25e.

– Med en elektrisk rekkevidde på opptil 57 kilometer, firehjulsdrift og tilhengerfeste, forventer vi at den blir en av segmentets mest populære modeller fremover, sier kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby i BMW Group Norge.

Her leverer en 1,5 liters 3-sylindret turbo bensinmotor på 125 hk og dreiemoment på 220 Nm kreftene til forhjulene gjennom en 6-trinns Steptronic automatgirkasse.

Kreftene til bakhjulene kommer fra en elektrisk motor på 70 kW (95 hk) med et dreiemoment på 165 Nm. Samlet effekt på drivlinjen er 220 hk med et dreiemoment på 385 Nm.

Denne SUV-en har superkrefter

X1 er minst av BMWs SUV-er, men snuser likevel på familiebil-klassen.

49 kilometer etter ny målemetode

Høyspenningsbatteriet er plassert under baksetet og har en bruttokapasitet på 10 kWh. Batteriet lades fra 0-80 % på 2,4 timer gjennom en vegglader med 3,7 kW kapasitet, og fra 0-100 prosent på 3,2 timer. Ved bruk av en vanlig stikkontakt (kapasitet på 2,2 kW) er ladetiden fra 0-80 prosent og 0-100 prosent henholdsvis 3,8 og 5 timer.

0-100 km/t gjøres unna på 6,9 sekunder, toppfarten er på 193 km/t. Ved ren elektrisk kjøring er toppfarten begrenset til 135 km/t.

Rekkevidde på 57 kilometer er for øvrig målt etter den såkalte NEDCcorr-metoden. Med norsk standardutstyr er rekkevidden kalkulert til opptil 49 kilometer, målt etter WLTP som nå er fasit på området.

Her tester de elektrisk drømme-SUV, lenge før tiden

Ingen tvil om at dette interiøret kommer fra BMW. Dette er for øvrig fra den ikke-ladbare utgaven.

Gunstig startpris

Bagasjeromsvolumet er viktig for de som tenker å bruke en bil som dette som familiebil. Den ladbare X1 tilbyr her 450 liter. Det betyr at den bør kunne duge for de fleste, i alle fall hvis man supplerer med en takboks de gangene plassebehovet er ekstra stort, Bilen kan leveres med avtagbart tilhengerfeste godkjent for en maksimal last på 750 kilo.

Startprisen er absolutt gunstig, den er på 423.000 kroner. Norsk standardutstyr inkluderer blant annet 17" aluminiumsfelger, multifunksjonsratt, LED hovedlys, oppvarmede forseter, takrelling, alarm og flere BMW Connect-tjenester.

Den ladbare X1 lanseres i Norge i mars.

Snart kommer også ladbar X2

Som andre nye og ladbare hybrider fra BMW har modellen også akustisk fotgjengervarsling som standard. Ved ren elektrisk kjøring gir bilen fra seg en diskret «summetone» i hastigheter opp til 30 km/t.

Norske BMW-forhandlere åpner for bestilling av BMW X1 xDrive25e i midten av januar.

Snart kommer også den mer sporty X2 i ladbar utgave. X2 xDrive25e heter den. Priser og lansering for denne blir kommunisert litt senere. Som modellbetegnelsen tilsier, deler disse to bilene drivlinje.

Kjøpeguide på X5: SUV-drømmen har blitt rimelig

Les også:

Denne gamle Opelen kan tukte både BMW og Porsche

BMW M135i xDrive er et skikkelig leketøy for norske vinterveier

Vanlig BMW? Nei – dette er Norges eneste





Denne saken ble først publisert i Broom.no