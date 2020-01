Rusthaug sto urørt i garasje i flere tiår – solgt for millioner

Siden en gang på 1960-tallet skal en Mercedes 300SL Roadster ha stått i en garasje på østkysten av USA.

Da den ble funnet var den i alt annet enn god forfatning.

Nylig ble rusthaugen solgt til en ikke-navngitt kjøper for 800.000 dollar, i overkant av syv millioner kroner, på en auksjon på Beverly Hills Car Club.

Mange vil kanskje spørre seg hvorfor bilen kunne bli solgt for så mye.

Historisk sus



Svaret ligger i historien. Roadsteren ble bygd i 1961 og er visstnok kun én av 256 eksemplarer som noen gang ble bygd.

Ifølge bilnettstedet Drive skal det kun ha blitt bygd 101 eksemplarer i bilens blåfarge.

Mercedes 300SL blir av mange omtalt som en av 1900-tallets mest ikoniske biler, mye på grunn av bilens topphastighet på hele 257 kilometer i timen, skriver Motorious. Med den farten kan man trygt si at bilen ikke var en sinke i trafikken, i forhold til mange av de andre bilene som ble solgt på den tiden.

Bilen ble solgt med full historikk som viser første eier og dokumentasjon på reparasjoner og service.



INTERIØR: Mercedesen er ikke i god stand, men ble likevel solgt for 800.000 dollar. Foto: Beverly Hills Car Club

120.000 kilometer



Papirene viser at bilen ble solgt til sin første eier 20. juni 1961, før den angivelig ble plassert til lagring en gang mot slutten av 60-tallet. Siden skal den ha stått urørt.

Mercedesen skal kun ha kjørt 120.000 kilometer, ifølge Motorious.

Siden den ble satt bort har bilen forfalt både utvendig og innvendig, men skal ifølge selgeren være i original stand.

Den nye eieren burde imidlertid ha mye tid til rådighet for å få den i kjørbar stand.

– Bilen er et utfordrende prosjekt, men er for det meste hel og håper å bli kjørt langs stillehavskysten snart, skrev auksjonshuset i salgsannonsen.

I denne garasjen ble den ikoniske Mercedesen lagret. Nå er den solgt for 800.000 dollar. Foto: Beverly Hills Car Club

– De er så sjeldne



Alex Manis, eieren av auksjonshuset Beverly Hills Car Club, sier til CBS at en Mercedes 300SL Roadster kostet opp mot 8.000 dollar da den ble solgt i 1961.

– Restaurerer man bilen, kan den bli verdt over 1 million dollar. Det er grunnen til at den ble solgt for så mye, sier han.

– De er så sjeldne. Selv om den er i så dårlig stand som denne, betyr det ikke noe (for prisen, jour.anm), sier Manis.