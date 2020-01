– Elbiler tar ikke oftere fyr enn bensin- og dieselbiler. Snarere tvert imot, sier Sigurd Folgerø Dalen, fungerende informasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat, til Teknisk Ukeblad.

Dersom batteriet til en elbil tar fyr, er det vanskelig å slukke. Men det skal mye til før batteriet tar fyr, ifølge Dalen.

Tirsdag brøt det ut en voldsom brann i et parkeringshus ved Stavanger lufthavn. Mellom 200 og 300 biler anslås å være brannskadd. Flere medier meldte at brannen startet i en elbil, men det er senere blitt tilbakevist. Brannen startet i en eldre dieselbil, en Opel Zafira fra 2005.

Gjensidige bekymret for elbilbranner

Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Gjensidige, er blant dem som har uttrykt bekymring spesielt for brann i elbiler i parkeringshus.

Han sier det er en situasjon de har fryktet lenge.

– Generelt i parkeringshus så er det trangt og små flater. Særlig hvor det er mange elbiler har vi fryktet dette. Ofte har du lange rekker med ladestasjoner hvor brannvesenet ikke kommer inn, i hvert fall ikke med bil, og da har du det gående, sier Rysstad til TV 2.

Han sier at batteriene i elbiler utgjør størst brannfare når det først går galt, selv om brannfaren isolert sett ikke er høyere enn i andre biler.

– Ufortjent dårlig rykte

Norsk Elbilforening mener det er uheldig at Gjensidige skaper inntrykk av at elbiler er utrygge brannbomber.

– Selvsagt skal man frykte brann i parkeringshus. Men den frykten bør gjelde alle biler – siden alle biler brenner, sier generalsekretær Christina Bu til Teknisk Ukeblad.

Forsker Andreas Sæter Bøe ved Rise Fire Research i Trondheim mener at elbiler har et ufortjent dårlig rykte.

– Kunnskap vi har fått de siste årene, viser at brannfaren ved elbiler ikke er så stor som vi først trodde. Batteripakkene i bilene er godt beskyttet. Ved branner som starter utenfor batteriet – som den på Sola – kan det ta lang tid før batteriet tar fyr, nettopp fordi batteripakken er godt beskyttet, sier Bøe

Får midler til forskning på elbilbranner

Brannsjef Leif Linde i Bergen sier derimot at antallet elbiler som i parkeringshusbrannen i Sola, gjør situasjonen vanskeligere.

– Elbiler med mange batteripakker ved siden av hverandre gir en mye mer intens brann som ikke lar seg slukke med vanlige midler, sier Linde til NRK.

Brannvesenet i Bergen har nå fått flere hundre tusen kroner fra myndighetene for å forske på branner i elbiler og hvordan man effektivt kan slukke dem og hindre spredning. Prosjektet starter nå i januar og er et samarbeid med batteriprodusenter, Kystverket og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.