2020 er på mange måter det store, store elbilåret. Både her i Norge og ute i verden. Antallet bilmodeller som blir drevet av elmotor vil dobles. Nesten 30 helt nye modeller blir tilgjengelige i år – i alle størrelser og fasonger.

Om prognoser og spådommer slår til, vil vi om et års tid oppsummere 2020 og se at opp mot 60 prosent av nybilsalget var elektrisk.

En av modellene som på mange måter starter dette ballet er Skodas første elbil, Citigo e iV.

Hva er dette?

Dette er altså den elektriske utgaven av Skodas billigste og minste bil, Citigo. Den har vært på markedet en stund allerede med fossilmotor.

Det er derfor ikke rart om du drar kjensel på designet. Den er også søstermodellen til VW e-up! som har hatt en viss suksess, allerede. Dessuten kommer snart en tredje utgave av samme bilen. Da med Seat-emblemer – og til enda litt lavere pris.

Skode Citigo e iV er en del av et trilling-kull. VW e-up finnes allerede. Seat Mii kommer også som elbil.

Broom er de første som tester Skoda-varianten her hjemme.

Citigo e iV har rekkevidde på inntil 260 kilometer etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Bilen tilbys i to utgaver, innstegsmodellen Ambition og den best utstyrte Style-utgaven, som vi kjører. I forbindelse med salgsstart, lanserer den norske importøren et «alt inkludert til listepris»-tilbud.

Det betyr at Ambition-utgaven leveres fra 184.800 kroner, inklusiv frakt og levering Oslo, mens Style er tilgjengelig fra 199.000 kroner, inklusiv frakt og levering Oslo.

Skoda åpnet for bestilling i fjor og de første kundene får bilene sine levert i januar 2020. Som vanlig når det gjelder elbil, er Norge et prioritert marked.

Skoda Citigo e iV Motor: Elektrisk, 36,8 kWt batteri



Elektrisk, 36,8 kWt batteri Effekt: 82 hk / 212 Nm



82 hk / 212 Nm Rekkevidde: Inntil 260 km



Inntil 260 km 0-100 km/t: 12,5 sek



12,5 sek Toppfart: 130 km/t



130 km/t Lenge/bredde/høyde: 3,60 - 1,65 - 1,48 meter



3,60 - 1,65 - 1,48 meter Vekt: 1.160 kg



1.160 kg Bagasjerom: 250/923 liter



250/923 liter Pris: Fra 176.000 kroner

Dette er en velkjørende liten tass og rekkevidden er akseptabel.

Hvordan er den å kjøre?

Det merkes at fokus på kostnader har preget hele utviklingen av bilen. Her er det ikke noe ekstra eller unødvendig. Men det som finnes oppleves både praktisk og funksjonelt.

Citigo iV er under 3,6 meter lang. Det gjør den svært anvendelig og lettkjørt i urbane strøk, som den primært er bygget for. Når det er sagt, er det heller ikke noe problem å suse avgårde i 110 km/t på motorveien. Styringen er direkte og lett, fjæringen er komfortabel og støynivået helt klart akseptabelt.

I og med at det neppe er mange som finner på å kjøpe en bil for å bruke den på masse langkjøring, opplever vi rekkevidden som god nok.

Vi hadde ønsket oss litt mer avansert instrumentering.

Hvordan er plassen?

Foran er plassen god, det er enkelt å finne en grei sittestilling. Til å være en så liten og billig bil er setene også godkjente og gir bra med støtte, selv om de oppleves som litt tynne og spinkle. I baksetet derimot har voksne lite å gjøre. Her bør man helst være venner med de som sitter i forsetene, og dele på plassen etter beste evne.

Bagasjerommet er på 250 liter. Det er ikke veldig stort, men er likevel greit nok i en så liten bil som dette. Vi fikk til og med plass til både langrennsski og staver ved å slå ned ene delen av bakseteryggen.

Helt bakerst i bagasjerommet har den også et lite og praktisk rom for ladekablene. Noen «frunk», altså et bagasjerom foran, har den ikke.

Vi fikk plass til skiene inne i bilen.

Går den bra?

Nei – veldig bra går den ikke. Det er da heller ikke meningen. Citigo e iV gjør 0-100 på 12,5 sekunder. Toppfarten er på 130 km/t.

Den har tre kjøreoppsett: Normal, Eco og Eco+.

Det som er langt viktigere enn akselerasjon og toppfart for de som vurderer en slik bil, er primært to ting: Rekkevidde og ladehastighet.

Om vi begynner med rekkevidden er denne altså oppgitt til 260 kilometer. Det er helt OK for en bil som primært er beregnet på urban kjøring. Vi kjørte bilen i temperaturer på rett over null grader og hadde rekkevidde på 17-20 mil med fulladet batteri.

Noen måler for forbrukshistorikk finnes ikke. Men Skoda selv oppgir 14,2 kW/t per 100 km. Den skal med det være en av de mest effektive elbilene på markedet.

Når det gjelder ladehastighet er den i motsatt ende av skalaen. Den lader maks 40 kW, på hurtiglading. Det betyr over en time for å lade den opp til 80 prosent.

Når vi lader den hjemme, uten hurtiglader, er ladehastigheten på rundt 1 time per 10 km. Det bør absolutt være såpass.

Innvendig skulle vi ønsket oss hakket mer nøyaktig forbruksmåler. Både på gjennomsnittsforbruk, forbrukshistorikk, ladehastighet og ikke minst en mer realistisk beregning av gjenværende rekkevidde.

Vi opplevde å kjøre fra Sandvika i Bærum til Drammen, tilsynelatende uten å bruke strøm. Men på returen mistet vi fire mil bare ved å kjøre opp Lierbakkene på E18 i 90 km/t. Selvfølgelig er det flere forhold som påvirker dette, men vi opplever det som for unøyaktig.

Det virker som gjenværende rekkevidde så å si baseres på øyeblikksforbruk og ikke på et gjennomsnitt av de sist kjørte milene.

Plassen foran er bra og man sitter godt, men setene er litt spinkle og interiøret enkelt.

Finest utenpå eller inni?

Bilen er vel ikke utpreget vakker, hverken utenpå eller innvendig. Her er det det praktiske, funksjonelle og det billige som rår. Overalt.

Designet er så nær som noen få detaljer, det samme som VW Up! ble vist med tilbake i 2011. Med det i bakhodet må det sies at den står seg relativt godt 8-9 år senere.

Innvendig preges interiøret av mye og hard plast. Igjen; det er funksjonelt, greit og ukomplisert på alle måter. Men også helt på grensen til kjipt enkelte steder. Slik som i bagasjerommet hvor det bare er en filtmatte på gulvet, og ikke noe på veggene annet enn bart stål.

Det utvendige vinner denne duellen.

... og hva er konklusjonen?

Her får du akkurat det du forventer: En liten, enkel og ukomplisert elbil som går inntil 260 kilometer. Og du får ny bil med fem års garanti, til svært gunstig pris.

Kombinasjonen pris og rekkevidde er helt klart attraktiv. Slik det skal være med Skoda. De som trenger en ujålete og nøktern elektrisk bil til by- og småkjøring har en svært god kandidat i Skodas både første- og minstemann på elbilmarkdet i Citigo e iV.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no