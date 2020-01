Storselgeren blir ladbar – her er prisene

Toyota RAV4 har vært en stor suksess i Norge.

Den har i en årrekke vært blant Norges mest solgte biler – uansett segment. De beste årene har den solgt opp mot 5.000 eksemplarer årlig – og det ruller mer enn 50.000 RAV4 på norske veier. Mange av disse er hybride.

Men nå kan det være duket for salgsrekord – når den blir ladbar. RAV4 Plug-in hybrid er nemlig klar for bestilling – og nå er prisene klare. De starter på konkurransedyktige 461.000 kroner, som kommer til å gjøre den aktuell for veldig mange.

Det bidrar til at Toyota Norge tror nykommeren vil bli den mest populære hybridbilen i Norge i 2020.

– Vår nye RAV4 har vært en stor suksess i Norge i 2019. Med en ny ladbar variant i utvalget har vi ambisjoner om å øke salget fra rundt 5.000 enheter til over 6.000 RAV4 i 2020, sier informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge.

Den første ladbare versjonen av RAV4 bygger på mer enn 20 år med hybridteknologi fra Toyota. Den kommer med høyere effekt, bedre drivstoff-effektivitet og mindre utslipp enn noen andre modeller i klassen, skriver Toyota i en pressemelding.

Ladbare RAV4 blir tilgjengelig med head up display – og en del annet nytt utstyr.

Mye utstyr

Rent visuelt skiller den ladbare hybriden seg ut med svartlakkerte hjulbuer og kanalskjørt.

Prisliste Toyota RAV5 Plug-in hybrid Life 461.800 Active 478.200 Active Panorama 491.500 Active Tech 494.100 Active Tech Panorama & JBL 516.500 Executive Bitone 543.600 Executive Bitone Panorama 556.900

Men også utstyrsmessig er det forskjeller mellom dagens hybrid-modell og den ladbare varianten.

Eksempelvis får alle ladbare modeller mulighet for strømuttak i bagasjerom, klimaanlegg som kan fjernstyres og forhåndsinnstilles, samt en forbedret multimedialøsning med støtte for Apple Carplay og Android Auto.

– I Norge er Plug-in hybrid gunstig avgiftsmessig. På tross av større kostnader i produksjonen knyttet til batteriet, er utstyrsjustert pris relativt lik dagens RAV4. Det er mye takket være avgiftsfordelene, sier Olsen.

Rask

Sportslig rød startknapp og over 300 hk er ikke noe RAV4-kunder er vant med fra tidligere ...

Bilen har maksimal effekt på 306 hk / 225 kW* – og vil kunne akselerere fra 0-100 km/t på 6,2 sekunder.

Det er raskere enn samtlige av rivalene med konvensjonelle drivlinje.

I tillegg er målet at bilen skal få klasseledende CO2-utslipp og drivstofføkonomi. Toyota har allerede oppgitt foreløpige data for WLTP-standard som indikerer et CO2-utslipp på under 30 g/km.

Rekkevidde på over 60 kilometer

Den forventede rekkevidden (WLTP) er på over 60 km*. Det er lengre enn det europeiske gjennomsnittet for daglig pendlerdistanse på 50 km.

RAV4 Plug-in hybrid har samme 2,5 liter bensinmotoren som hybridmodellen. Men koblet sammen med elmotorene på henholdvis 134 kW (184 hk) foran og 40 kW (54 hk) bak – blir den samlede effekt på 225 kW / 306 hk.

Den kan trekke henger på opptil 1,5 tonn – og får dessuten en del nytt utstyr, som head up display, 9" infotainmentskjerm og klimaanlegg som kan styres via App.

* = Foreløpige tall i påvente av endelig homologering

Totoyta RAV4 har vært hybrid i mange år – så også den nyeste generasjonen. Men nå blir den for første gang ladbar. Det gjør at den kan bli en enda ,er populær i Norge.

