En stor norsk suksess kommer i versting-utgave

Vi har nettopp lagt bak oss 2019. Ett år som for Audi i Norge ble en solid opptur – etter en periode med motgang. Bilen som gjorde den store forskjellen er den elektriske SUV-en e-tron.

Den er faktisk Norges mest solgte SUV – og en av landets mest solgte biler, totalt sett. Ikke verst for en premiumbil – som gjerne ender på over 800.000 kroner ferdig utstyrt. I alle fall var det slik fram til den nye innstegsmodellen e-tron 50 ble lansert, mot slutten av året i fjor. Den har en startpris på drøyt 500.000 kroner, og en rekkevidde på 336 km.

I år kommer den også i Sportback-utgave, som betyr litt mer coupeaktig taklinje.

Men det er også andre nyheter på vei, i forbindelse med e-tron. Hete nyheter!

Ryktene om en e-tron S har gått lenge. Kamuflerte prototyper er flere ganger blitt avbildet på racingbanen Nürburgring – et yndet sted for utvikling av sportslige bilmodeller.

Nå har vi imidlertid fått bekreftelsen – fra Elin Sinervo, Audis sjef i Norge: I 2020 kommer det S-utgaver av både e-tron og e-tron Sportback!

Tre motorer

Alle som kjenner litt til Audi, vet at S-modeller betyr mer krefter. Med tanke på at e-tron/e-tron Sportback allerede har opptil 407 hk (med overboost) – er jo det ganske heftig.

Fortsatt vil ikke hverken Norges-sjef Sinervo, eller Audis tyske toppsjefer ut med informasjon om hvilken effekt de nye S-modellene vil få.

Et hint har vi imidlertid fått. Konseptbilen av e-tron som ble vist i 2015, hadde for eksempel tre motorer. To bak og én foran – i motsetning til produksjonsmodellen, som har én foran og én bak.

Kanskje er det oppsettet fra konseptbilen, som er planen for S-modellene.

I dag er Audi e-tron tilgjengelig i to utgaver, 55 og 50. Sistnevnte har en startpris på drøyt 500.000 kroner.

500 hk

Med sine tre motorer, hadde konseptbilen rundt 500 hk, med boost-funksjonen. Mens e-tron 55, som er den raskeste modellen du får per nå, gjør 0-100 km/t på 5,7 sekunder, var konseptbilen ett sekund raskere.

Vi tipper S-modellen vil bli enda et knepp hvassere. Kanskje rundt 550 hk – og 0-100 km/t ned mot 4 sekunder blank.

Det bør i alle fall være ambisjonen, om man tenker å måle seg mot andre raske elbiler.

Når S-utgavene blir tilgjengelig i Norge, vet vi ikke enda. Men mye tyder på at det er snakk om helt mot slutten av året.

Rekkevidde

Dagens e-tron har et batteri på 95 kWt – og en rekkevidde på opptil 436 kilometer. Hvis man beholder det samme batteriet i S-modellen, blir rekkevidden trolig en del lavere.

Rent visuelt blir det større luftinntak foran, som går til kjøling av bremsene. Bak blir det en noe modifisert diffusor – men i motsetning til de tradisjonelle S-modellene, blir det selvsagt ikke tykke enderør.

Større felger og bremser står imidlertid på planen, slik vi er vant med fra Audis raskeste modeller.

Både e-tron og e-tron Sportback (bildet) blir tilgjengelig i S-utgave.

Flere nyheter

Audi har kommet relativt sent på elbil-banen, men vil jobbe hardt med å tette luka til de andre i tiden framover.

Blant nyhetene som er nært forestående er en mer kompakt SUV – og en femdørs GT-modell som ser svært lovende ut.

e-tron GT har blitt vist i konseptutgave flere ganger, og ser ganske enkelt lekker ut! Vi har tidligere uttalt at det er den fineste modellen Audi har vist fram noen sinne. Så blir det spennende å se hvordan produksjonsmodellen blir seende ut.

