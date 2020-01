Når du har en bilmodell som har solgt fantastisk bra i mange år, har du som bilprodusent all grunn til å glede deg over det – og pengene som strømmer inn som følge av det gode salget.

Men alle medaljer har som kjent en bakside. I dette tilfellet: Hvordan skal du erstatte en slik bil – og sørge for at suksessen fortsetter? Ja, aller helst øker på videre?

Det var akkurat den problemstillingen Volkswagen jobbet med på slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet.

Den legendariske Bobla hadde vært en gedigen suksess for konsernet. Den sjarmerende og særpregede bilen ble produsert i en årrekke, men det er ikke til å komme fra at den etter hvert begynte å bli utdatert. Både på design, plass og ikke minst teknologi.

Høylydte diskusjoner

Designeren, italienske Giorgetto Giugiaro med en av de første VW Golfene som ble laget.





Så Volkswagen hadde egentlig ikke noe valg. De måtte tenke nytt. Og det gjorde det. Blant flere prosjekter, ble det jobbet med helt nytt konsept. Italiensk, stramt design, ett hjul i hvert hjørne, tverrstilt motor foran og forhjulstrekk. Et svært dristig og omstridt grep som ledet til høylydte diskusjoner internt hos VW.

Ville folk i det hele tatt ha en VW med forhjulstrekk? En som i tillegg ikke hadde runde former og ikke tysk design?

Golf Mk1 fakta: 1974: Debut for den første Golfen 1976: Golf nr. 500 000 i mars, nummer 1 000 000 i oktober. Den første Golf GTI. Første dieselmotor i en Golf 1978: Golf nr. 2 000 000 i juni Amerikansk Rabbit-utgave i juli 1979: Golf nr. 3 000 000 i september. Den første Golf Cabriolet. Debut for Caddy, pickup. Facelift 1982: Golf nr. 5 000 000 i februar Første Golf med turbodiesel (GTD) 1983: Den første generasjonen fases ut i Vest-Europa, etter at 6,99 millioner eksemplarer er produsert.

Nå – 46 år senere, når vi vet svaret og sitter på fasiten, kan vi trekke litt på smilebåndet av det hele. Langt fra alle i VW-ledelsen var sikre på om oppfølgeren, VW Golf, ville klare å fylle skoene til den legendariske Bobla. Men det har den gjort, til gangs. På en måte som selv de største optimistene ikke kunne drømme om.

Og som det sies: Festen er ikke over – det er kake igjen. For snart lanseres en helt ny generasjon VW Golf. Den åttende i rekken.

Ikke den første

Men denne gangen tenkte vi å vende blikket litt bakover. For å ta et gjensyn med den aller første Golfen, som kalles MK1 og var bilen som startet ballet. En bil svært mange nordmenn har et forhold til og som nå har blitt både en klassiker og en samlerbil.

Den første serieproduserte Golfen rullet av produksjonslinjen i Wolfsburg i mars 1974, og var tilgjengelig hos forhandlere i mai samme år. Etter at Bobla hadde dominert med hekkmotor og bakhjulsdrift i mange tiår, var det nå altså duket for et helt nytt konsept med motor og drivhjul foran.

Scirocco og Passat hadde startet trenden like før. Med Golf ble også klassen med det høyeste volumet konvertert til den nye teknologien.

Golf I, tegnet av Giorgetto Giugiaro, måtte leve opp til enorme forventninger: Oppgaven var å avløse den legendariske Bobla, den gang den mest suksessrike bilmodellen gjennom tidene, med mer enn 21,5 millioner eksemplarer produsert.

Men, det moderne fremdriftskonseptet, de generøse plassforholdene med stor bakluke og nedfellbart baksete – sammen med designet – var så overbevisende at produksjonen av Golf nummer en million kunne feires allerede i oktober 1976.

Dette er de seks første generasjonene av VW Golf. Her i GTI-utgaver. Snart kommer en helt ny generasjon.

Har speilet utviklingen

Den gang skrev Volkswagen følgende om den nye modellen: «Golf tilbyr maksimal plassutnyttelse og sikkerhet. Den er kompromissløst praktisk innrettet. Den lave vinduslinjen gir føreren et godt overblikk, og det fallende panseret sørger for at veien foran bilen alltid er godt synlig. Den lave bakruta gjør rygging veldig enkelt». Alt dette stemmer fortsatt.

VW Golf på vei til USA, lenge før vi hadde hørt om dieselgate...

Akkurat som de etterfølgende generasjonene, var også den første generasjonen av Golf et speilbilde av den tekniske utviklingen og trendene i bilbransjen i sin tid.

Volkswagen gjorde for eksempel kompaktklassen mer dynamisk med introduksjonen av den første Golf GTI (1976). i 1979 lanserte Volkswagen Golf Cabriolet – på et tidspunkt den mest solgte åpne bilen i verden – og sørget bokstavelig talt for et friskt pust i kompaktklassen, som allerede ble omtalt som «Golfklassen».

Inkludert derivater som Cabriolet og Jetta (den gang med samme design som Golf), ble det solgt 6,99 millioner eksemplarer over hele verden. Golf hadde med det vist seg som en verdig etterfølger av Bobla.

Nå er det "opphørssalg" på den norske folkebilen, VW Golf.

Dette er en av de første skissene på åttende generasjon Golf. Nå får den også en veldig sterk intern konkurrent fra VW; nemlig elektriske ID.3.

Bestselger

Siden rullet det på med nye generasjoner av Golf. Alle med en betydelig suksess. Golf viser også hvor flinke VW har vært til å utvikle og tilpasse bilen skiftende markeder og nye trender. Den har vært å få i mange varianter. Alt fra billige og spartanske utgaver med liten motor, via stasjonsvogn, med firehjulsdrift, som tøffe GTI og R-utgaver og med et utvalg motorer som går på både bensin og diesel. Golf har også vært Norges mest solgte bil i en årrekke.

Den ubeskjedne statistikken viser at Golf i løpet av 46 år har vært Norges mestselgende modell i 18 av disse. De siste årene er det den ladbare hybriden GTE og den elektriske e-Golfen som i stor grad har dratt Golf-lasset her hjemme.

Det skal derfor bli veldig spennende å følge den helt nye og åttende generasjonen VW Golf framover.

Ingen tvil: VW Golf er den norske nasjonalbilen!

Artikkelen ble først publisert av Broom.no.